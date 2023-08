Mann im Gebüsch befriedigt sich selbst – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) – Eine 36-Jährige unterhielt sich am Samstag mit ihrer gleichaltrigen Freundin auf einer Parkbank am Neuenheimer Neckarufer. Diese befindet sich am Fußweg zwischen der Ernst-Walz-Brücke und dem Wehrsteg. Um kurz nach 20 Uhr bemerkten beide, dass sich im hinter der Bank liegenden Gebüsch ein Mann befand, der in ihre Richtung blickte.

Kurze Zeit später setzte sich der Unbekannte unweit der beiden Frauen auf einen Stein und manipuliert an seinem teilweise sichtbaren Geschlechtsteil. Als die Frauen die Polizei riefen, lief der Mann in Richtung der Marsilius-Arkaden davon.

Die Polizei ermittelt nun wegen exhibitionistischer Handlungen.

Der Mann wird als ungefähr 30 Jahre alt und knapp 170 cm groß beschrieben. Er war schlank, hatte eine schwarze Hautfarbe und schwarze, fallende, lockige Haare. Er trug blaue Jeans und ein Oberteil in schwarz und rosa.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon, unter der Telefonnummer 0621/174-4444, zu melden.

Wassereinbruch auf Fahrgastschiff

Heidelberg/Neckar (ots) – Ein kleineres Fahrgastschiff (Länge 25 Meter) legte nach einer Rundfahrt in Heidelberg an. Gegen 24:00 Uhr stellte der Schiffsführer Schlagseite des Schiffes fest, woraufhin die etwa 20 Gäste das Schiff verließen. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Schiff durch Abpumpen von Wasser aus dem Schiffsrumpf stabilisieren, Taucher der DLRG sind auf der Suche nach dem Leck.

Mit einem Sinken des Schiffes ist nicht zu rechnen, Betriebsstoffe laufen nicht aus, Personen waren zu keiner Zeit in Gefahr. Die Wasserschutzpolizei Heidelberg ist vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Bei neuen Erkenntnissen oder einer wesentlichen Veränderung der Lage wird nachberichtet.

Quelle: Polizeipräsidium Einsatz

Schaufensterscheibe eines Kinos durch Unbekannten beschädigt

Heidelberg (ots) – Durch einen Zeugen wurden Polizeibeamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte Freitagnacht um 02:50 Uhr auf eine Sachbeschädigung in der Hauptstraße hingewiesen. Der Zeuge teilte den Beamten und Beamtinnen mit, dass dieser kurz zuvor beobachten konnte, wie ein unbekannter Mann eine Schaufensterscheibe eines Kinos einschlug und anschließend flüchtete.

Der Zeuge nahm zwar noch fußläufig die Verfolgung auf, verlor im Bereich des Uniplatzes

jedoch den Sichtkontakt zu dem Mann.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 180 cm, kräftige Körperstatur,

bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer blauen kurzen Hose.

Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise unter Tel.: 06621/4569-0.

Brandstiftung in der Altstadt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Zu gleich zwei Brandstiftungen kam es in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 23.45-00.05 Uhr in der Neuen Schloßstraße. Bislang unbekannte Täter setzten hier zunächst einen Motorroller in Brand bevor sie wenige Häuser weiter eine Tischtennisplatte anbrannten.

Beim Eintreffen der ersten Streife drohte das Feuer von der Tischtennisplatte auf die

Fassade eines Wohnhauses überzugreifen. Die Beamten konnten die Flammen noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit einem Feuerlöscher erfolgreich bekämpfen. Ein Zeuge löschte unterdessen den brennenden Motorroller.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang unklar. In unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit dem Ausbruch der beiden Feuer konnten in Tatortnähe 3 Männer beobachtet

werden. Alle trugen eine Glatze und unterhielten sich möglicherweise auf Polnisch.

Einer der Männer trug ein grünes Poloshirt.

Der Kriminaldauerdienst nimmt unter Tel: 0621/174-4444 sachdienliche Hinweise entgegen.