Frau im Zug attackiert – Zeugen gesucht

Wiesloch-Walldorf (ots) – Am Sonntagabend hat ein bislang unbekannter Tatverdächtiger in der S3 am Bahnhof Wiesloch-Walldorf eine Frau körperlich angegriffen. Ein Reisender schritt ein. Gegen 22 Uhr stiegen die beiden bislang unbekannten Tatverdächtigen am Bahnhof

Wiesloch-Walldorf in die S3 Richtung Heidelberg ein.

Im Zug kam es zwischen einem der Tatverdächtigen und der 37-jährigen Geschädigten zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im weiteren Verlauf schlug der Mann unvermittelt mit der Faust in das Gesicht der Frau. Ein Reisender wurde auf den Sachverhalt aufmerksam und schritt der Frau zur Hilfe. Dadurch kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Reisenden und den beiden unbekannten Tatverdächtigen.

Am Bahnhof Heidelberg-Kirchheim verließen die beiden Unbekannten den Zug. Dabei schlug ein Tatverdächtiger mit einem Teleskopschlagstock gegen die Scheibe der S-Bahn.

Die geschädigte Frau erlitt sichtbare Verletzungen im Gesicht. Eine ärztliche Behandlung lehnte sie jedoch ab.

Die Bundespolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der ermittelnden Bundespolizeiinspektion Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Dies kann telefonisch unter der Rufnummer 0721-120160 oder über das Kontaktformular

unter www.bundespolizei.de erfolgen.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

80-Jährige beim Ausparken überrollt

Brühl (ots) – Am Samstagabend gegen 18 Uhr ereignete sich in der Sophie-Scholl-Straße ein tragischer Unfall, bei welchem eine 80-jährige Frau verstarb. Ein 83-jähriger Opel-Fahrer wollte rückwärts aus einer Zweistock-Garage ausparken, übersah hierbei dessen Ehefrau und überrollte diese.

Die alarmierte Feuerwehr musste die schwerstverletzte Frau unter dem Auto retten. Leider erlag sie wenig später im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Neben den Rettungskräften befand sich auch ein Notfallseelsorger im Einsatz, welcher

die Angehörigen betreute. Die weiteren Ermittlungen haben der Verkehrsdienst Heidelberg gemeinsam mit einem Sachverständigen übernommen.

17-Jähriger fährt ohne Führerschein mit Roller und flüchtet

Gaiberg (ots) – Am Montag gegen 00:25 Uhr wurden zwei Rollerfahrer auf der Hauptstraße in Gaiberg einer Verkehrskontrolle unterzogen, wobei einer der beiden versuchte, zu flüchten.

Der 17-jährige Jugendliche konnte sich weder mit Personaldokumenten noch einer gültigen Fahrerlaubnis ausweisen.

Da die angegebenen Personalien des jungen Mannes bei der Überprüfung Unstimmigkeiten aufwiesen, sollte er zur Personalienfeststellung auf das Polizeirevier verbracht werden. Auf dem Weg zum Streifenwagen sprintete er plötzlich in ein nahe gelegenes Feldgebiet und

versuchte sich im hohen Gras zu versteckten. Nach einer kurzen Verfolgung durch die eingesetzten Polizeibeamten konnte er vorläufig festgenommen werden.

Auf den 17-Jährigen kommen nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen Angabe falscher Personalien zu. Weiter wird wegen des Verdachts der unbefugten Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeugs ermittelt, da die Besitzverhältnisse des Rollers derzeit noch nicht geklärt werden konnten.

Polizei sucht weitere Geschädigte nach Verkehrsunfallflucht

Eberbach (ots) – Am Freitagmittag gegen 13:30 Uhr, beschädigte ein 83-jähriger Mercedes-Fahrer einen am Neckarlauer geparkten Pkw derselben Marke und flüchtete von der Unfallstelle. Eine Zeugin konnte den Unfallhergang beobachten und informierte die Polizei.

Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 800 Euro. Nachdem die Polizeibeamten den 83-Jährigen Unfallverursacher auf der B 37 feststellten und einer Kontrolle unterzogen, konnten diese weitere, frische Unfallspuren am Fahrzeug des 83-Jährigen feststellen.

Hierbei handelte es sich um rote Lackantragungen. Das Polizeirevier Eberbach ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Zeugen, insbesondere diejenigen, welche eventuell ebenfalls von dem Mercedes-Fahrer geschädigt wurden, sich unter Tel: 06271/9210-0 zu melden.