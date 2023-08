Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub in der Innenstadt

Karlsruhe (ots) – Nach einem schweren Raub auf einen 35-jährigen Mann in der Nacht auf Samstag in der Innenstadt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen. Ersten Feststellungen zufolge hielt sich der 35-Jährige am Samstag 20.08.2023 gegen 02:30 Uhr in der Adlerstraße auf, als er unvermittelt von 2 nordafrikanisch aussehenden Männern angegriffen wurde.

Die Männer setzten zunächst Pfefferspray gegen den Geschädigten ein und forderten ihn dann zur Herausgabe von Bargeld sowie seines Mobiltelefons auf. Da der 35-Jährige nicht auf die

Forderung einging, griffen die Angreifer in die Taschen des Mannes und nahmen einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie das Mobiltelefon des Tatopfers an sich.

Als der Geschädigte sich daraufhin zur Wehr setzte, schlug einer der Täter ihm mit einer Metallstange gegen die rechte Körperseite und verletzte ihn dadurch leicht. Anschließend ergriffen die Räuber die Flucht.

Der Geschädigte begab sich nach der Tat zunächst zu einem Bekannten und erstattete im Nachgang Anzeige bei der Polizei.

Täterbeschreibung:

2 junge Männer im Alter von 25-30 Jahre, nordafrikanischem Erscheinungsbild. Beide waren mit einem Fahrrad unterwegs.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721 666-5555 entgegen.

Raub am Schlossplatz – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte griffen in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen

31-Jährigen im Bereich des Schlossplatzes an und raubten dessen Rucksack. Ersten Erkenntnissen zufolge ging der 31-jährige Geschädigte am frühen Sonntagmorgen gegen 04:44 Uhr mit seinem Rennrad durch den östlichen Bereich des Schlossplatzes, als er von zwei unbekannten Männern angesprochen wurde.

Unvermittelt hätten die beiden Tatverdächtigen das Opfer zu Boden geschlagen und danach weiter auf ihn eingetreten. Anschließend entrissen die beiden mutmaßlichen Täter seinen Rucksack und flüchteten in Richtung des Brunnens am Schlossplatz.

Der durch die Tat schwer verletzte Geschädigte konnte noch selbstständig einen Notruf absetzen und musste anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich laut Angaben des Geschädigten um zwei schwarz gekleidete junge Männer mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Beide sollen zwischen 175 und 180 Zentimeter groß gewesen sein.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Tel: 0721 666-5555 entgegen.

Beziehungsstreitigkeit eskaliert

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag gegen 21:30 Uhr ist eine Streitigkeit unter Bekannten in der Moningerstraße in Karlsruhe eskaliert, so dass es zu einem Polizeieinsatz kam. Offenbar erfolgte auch ein Schuss mit einer Schreckschusswaffe im Bereich der Nottingham-Anlage.

Nachbarn vernahmen ein lautes Knallgeräusch. Beim Eintreffen mehrerer Polizeistreifen vor Ort war die Streitigkeit schnell unter Kontrolle. Durch den Hinweis eines aufmerksamen

Anwohners konnte ein Tatverdächtiger schnell festgenommen werden.

Pkw-Fahrer flüchtet auf der B35 und A5 vor Polizeikontrolle – Zeugen und Geschädigte gesucht

Karlsruhe (ots) – Nach einem mutmaßlichen Tankbetrug und einer Körperverletzung flüchtete ein Pkw-Fahrer in der Nacht auf Sonntag in Karlsdorf-Neuthard vor einer Polizeikontrolle. Auf seiner Flucht beging der Mann offenbar mehrere Verkehrsverstöße und gefährdete mehrere Verkehrsteilnehmer.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge betrat der Mann gegen 23:45 Uhr eine Tankstelle

in der Neuwiesenstraße in Karlsdorf-Neuthard. Als ein Tankstellen-Mitarbeiter

den Kunden als mutmaßlichen Täter eines Tankbetrugs wiedererkannte, versuchte er

den Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei an der

Weiterfahrt zu hindern. Dagegen wehrte sich der Mann jedoch, indem er den

Angestellten in den Schwitzkasten nahm und zu Boden brachte.

Kurz vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeistreife flüchtete der Pkw-Fahrer

mit vom Tankstellen-Gelände auf die Bundesstraße 35 in Richtung Bruchsal. An der

Anschlussstelle Bruchsal wechselte der Renault-Fahrer offenbar unvermittelt vom

linken Fahrstreifen auf die Abbiegespur und fuhr auf die Bundesautobahn 5 in

Richtung Karlsruhe auf. Ein Autofahrer, der sich bereits auf der Abbiegespur

befand, konnte eine Kollision wohl gerade noch rechtzeitig durch eine starke

Bremsung verhindern.

Auf der Autobahn überholte der flüchtige Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit

mehrere Fahrzeuge und bremste sowohl ein Polizeifahrzeug als auch andere

Verkehrsteilnehmer durch abruptes Abbremsen aus.

An der Anschlussstelle Karlsruhe-Nord fuhr der Mann von der Autobahn ab und

setzte seine Flucht auf der Bundesstraße 10 und der Elfmorgenbruchstraße in das

Gewerbegebiet „Am Storrenacker“ fort.

Trotz intensiver Fahndung der Polizei mit Unterstützung eines Hubschraubers

gelang dem Pkw-Fahrer die Flucht.

Den mutmaßlichen Fahrzeugführer und dessen Fahrzeug konnte die Polizei

ermitteln. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Renault Clio mit

Karlsruher Zulassung.

Das Polizeirevier Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen

oder Verkehrsteilnehmer, die durch die riskante Fahrweise des Mannes gefährdet

wurden, sich unter der Telefonnummer 07251 726-0 zu melden.

Zeugen nach Diebstahl hochwertiger Pedelecs gesucht

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter brachen während des Zeitraumes von Samstagmittag bis Sonntagmorgen in ein Fahrradgeschäft in der Durmersheimer Straße ein. Nach derzeitigen Ermittlungen entwendeten sie offenbar mehrerePedelecs im Wert von rund 70.000 Euro.

Die Höhe des durch den Einbruch entstandenen Sachschadens beläuft sich auf circa

5.000 Euro.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der Rufnummer

0721/666-3611 mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Kreis Karlsruhe

Sperrmüllbrand

Feuerwehr Bruchsal (ots) – Auf der Kontrollfahrt eines Sicherheitsdienstes entdeckte ein Fahrer in der Nacht auf Sonntag einen Brand in einer Lagerbucht im Außenbereich einer Recyclingfirma in der Lußhardtstraße. Umgehend setzte er einen Notruf ab und unternahm erste Löschversuche mit einem Wasserschlauch, um das Feuer einzudämmen.

In der Nacht auf Sonntag wurde um 03:34 Uhr die Bruchsaler Feuerwehr mit dem Alarmstichwort „Sperrmüllbrand“ in die Lußhardtstraße gerufen. Schon auf der Anfahrt war eine deutliche Rauchsäule und der Feuerschein des Brandes zu erkennen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte eine Lagerbucht mit Mischmüll bereits im Vollbrand. Umgehend wurde vom Einsatzleiter das Alarmstichwort erhöht und die Abteilung Büchenau sowie ein Vollalarm für die Abteilung Bruchsal alarmiert.

Unter Atemschutz konnte der Brand mit drei C-Rohren eingedämmt werden. Ein Übergreifen des Feuers auf eine neben liegende Lagerbucht mit weiterem Sperrmüll konnte verhindert werden. Über die Drehleiter wurde ein angrenzendes Hallendach kontrolliert.

Um den Müll effektiv ablöschen zu können, musste dieser mit einem Radlader aus der Lagerbucht gefahren werden. Mit insgesamt vier Atemschutztrupps und weiteren Trupps mit Atemfiltern wurde der Müll abgelöscht.

Bei der Kontrolle mit einer Wärmebildkamera zeigte sich, dass das komplette Material vom Feuer betroffen war und somit alles Material ausgefahren werden musste. Mit dem Radlader verteilt, konnte dieses effektiv abgelöscht werden. Insgesamt waren etwa 200 Kubikmeter Mischmüll vom Brand betroffen.

Zur Absicherung der Einsatzkräfte war der Rettungsdienst mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und einem Rettungswagen vor Ort. Während der Löscharbeiten verletzte sich ein Feuerwehrangehöriger leicht und wurde vom Rettungsdienst ambulant versorgt. Die Feuerwehr Bruchsal war unter der Leitung des stellvertretenden Feuerwehrkommandanten Andreas Kroll mit 40 Einsatzkräften bis 08:22 Uhr im Einsatz.

Alkoholisierter Fahrer kollidiert mit Tor und Hausmauer

Karlsruhe (ots) – Ein offenbar alkoholisierter Pkw-Fahrer verlor Freitagnacht auf der Menzinger Straße in Kraichtal die Kontrolle über sein Fahrzeug, dabei kam es zu zwei Kollisionen.

Der Unfallverursacher fuhr nach derzeitigem Stand der Erkenntnisse gegen 22:45 Uhr entlang der Menzinger Straße. Der Fahrer des VW Passat verlor offenbar aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über seinen Pkw und kollidierte zunächst mit einem Tor, danach mit der Mauer des Nachbaranwesens.

Der 30-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Nach ersten Erkenntnissen entstand an seinem Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Schaden an dem Haustor sowie der Hausmauer wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Vor Ort wurden Absperrmaßnahmen in die Wege geleitet und eine Nassreinigung der Fahrbahn veranlasst.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Dem Fahrer wurde anschließend im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Der 30-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.