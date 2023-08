Rücksichtsloser Fahrradfahrer greift Passanten an

Bad Homburg (ots)-(kd) – In Bad Homburg wurden am Sonntag 20.08.2023, 2 Passanten von einem Fahrradfahrer angegriffen. Ein 72-jähriger und ein 45-jähriger Geschädigter hatten den Fahrradfahrer gegen 21:40 Uhr in der Frankfurter Straße angesprochen, weil dieser sehr rasant auf sie zugefahren kam. Der indisch aussehende Unbekannte fühlte sich dadurch wohl provoziert, sodass er abstieg und dem 45-Jährigen in den Bauch trat.

Anschließend holte er ein Pfefferspay aus seiner Bauchtasche und besprühte die beiden Geschädigten.

Der ca. 30-35 Jahre alte Mann stieg wieder auf sein Fahrrad und flüchtete. Er konnte weiterhin als ungefähr 170 cm groß und mit „indischem Erscheinungsbild“ beschrieben werden. Er war mit einem weißen T-Shirt mit rot/blauem Aufdruck, einer langen schwarzen „Adidas“ Jogginghose und weißen Sneakern bekleidet. Zudem hatte er einen schwarzen dichten Bart und schwarze kurze Haare.

Wer Hinweis geben kann wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

Von Quad-Fahrer geschlagen

Bad Homburg, Karl-Horn-Straße,

Freitag, 18.08.2023, 19:45 Uhr

(kd)In Bad Homburg wurde am Freitagabend ein 57-Jähriger von einem Quad-Fahrer geschlagen. Der Mann aus Bad Homburg hatte dem Fahrzeugführer in der Karl-Horn-Straße gegen 19:45 Uhr signalisieren wollen, doch etwas langsamer zu fahren. Daraufhin schlug der Quad-Fahrer dem 57-Jährigen im Vorbeifahren mir der flachen Hand aufs Ohr und flüchtete. Wer kennt einen schätzungsweise 40 Jahre alten Mann, der am Freitag mit einem silbernen Quad in dem Bereich unterwegs war? Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

Brennende Mülltonnen

Bad Homburg, Gartenfeldstraße, Oberste Gärten,

Montag, 21.08.2023, 00:00 Uhr bis 03:00 Uhr

(kd)In Bad Homburg standen in der Nacht von Sonntag auf Montag zwei Großraummülltonnen in Flammen. Zunächst kam es gegen 00:10 Uhr in der Gartenfeldstraße zu einem Brand einer Papiermülltonne, welcher erst von Anwohnern bekämpft und schlussendlich von der Feuerwehr gelöscht wurde. Gegen 02:45 Uhr brannte dann eine Mülltonne in der Straße „Obere Gärten“. Insgesamt entstand bei den Bränden ein Schaden von ungefähr 1.600 Euro.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wird von Brandstiftung ausgegangen. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Usingen, Weilburger Straße, Sonntag, 20.08.2023, 17:25 Uhr

(kd)Bei einem Verkehrsunfall in Usingen wurde am frühen Sonntagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt. Ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer aus Frankfurt übersah offensichtlich beim Anfahren vom Straßenrand den 36-jährigen Dieburger auf seiner Yamaha. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer stürzte und sich verletzte. Er musste in einem nahegelegenen Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Wie sich bei der Unfallaufnahme herausstellte war der Motorradfahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Erfolgreicher Tag für die Prävention

Schmitten, Großer Feldberg, Sonntag 20.08.2023

(kd)Am Sonntag war es so weit, die hessenweite Kampagne „Gemeinsam sicher in Hessen“ ist mit ihrer „Roadshow“ in Westhessen angekommen. Nach und nach veranstaltet jedes Polizeipräsidium einen besonderen Aktionstag im Zeichen der Prävention. Am Sonntag fand dies im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Westhessen auf dem Plateau des Großen Feldberg statt. Die Bürgerinnen und Bürger konnten beim Rauschparcour oder an den „Play-Spots“, einem Koordinations- und Reaktionstest, die negativen Auswirkungen von Alkohol im Straßenverkehr am eigenen Leib erfahren. Eine spezielle Rauschbrille simulierte dafür einen bestimmten Promillewert.

Bei einer Blaulicht-Motorradausfahrt konnten die Einsatzmaschinen der Polizei, Rettungsdienste, Katastrophenschutz und der Feldjäger bestaunt werden. Zeitgleich war für die mitfahrenden Kolleginnen und Kollegen Gelegenheit für das ein oder andere organisationsübergreifende Fachgespräch. Im Mittelpunkt stand hier die Frage: „Wie können wir unsere Straßen sicherer machen?“.

Highlight für die kleinen Gäste war neben den Motorrädern zum Angucken auch ein Polizeimotorrad zum Probesitzen. Und spätestens nachdem sie selbst das Blaulicht einschalten durften, strahlten die Kinderaugen.

Wichtiger Bestandteil der Kampagne „Gemeinsam sicher in Hessen“ ist auch das Sicherheitsportal auf der Website der Hessischen Polizei. Hier hat jede und jeder die Möglichkeit Mängel zu melden. Egal ob Schlagloch, abgeladener Müll oder die defekte Straßenlaterne. Die Meldungen werden dann an die zuständige Kommune übermittelt.

Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit Angsträume zu melden. Ob eine dunkle Gasse oder die Unterführung ohne Licht und Spiegel, die Polizei geht den Meldungen auf den Grund und wird versuchen das Problem in Zusammenarbeit mit den Kommunen zu lösen.

Für alle die am Sonntag keine Zeit hatten, steht die Präventionsabteilung natürlich das ganze Jahr über mit Rat und Tat zu Themen wie zum Beispiel Einbruchsschutz, Sicherheitsberatung für Senioren oder der Verkehrsprävention zur Verfügung.

Am besten erreichen Sie die Kollegen per Mail über praevention.ppwh@polizei.hessen.de oder per Telefon unter der (0611) 345-1600.

