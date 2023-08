Wiesbaden, Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

42-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Wiesbaden (ots)-(pl) – Am Sonntag 20.08.2023 kam es in der Bleichstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Personen, bei welcher ein 42-jähriger Mann verletzt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge, stiegen der 42-Jährige und die späteren Kontrahenten gegen 18.55 Uhr am Platz der deutschen Einheit aus dem Bus der Linie 4 aus.

Am Bussteig B kam es dann zu der Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 42-Jährige schließlich von einem der unbekannten Männer geschlagen und getreten worden ist. Der Verletzte wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Vorfall wurde von der Videoschutzanlage aufgezeichnet.

Der Angreifer hatte schwarze kurze Haare sowie einen Dreitagebart und trug ein schwarzes Poloshirt, knielange Jeans sowie schwarze Turnschuhe.

Der Begleiter war mit einer schwarzen Baseballmütze, einem dunkelgrauen Camouflage T-Shirt, einer dunklen knielangen Jogginghose sowie weißen Turnschuhen bekleidet und führte einen roten Rucksack sowie eine schwarze Bauchtasche mit sich.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Gartenhütte aufgebrochen

Wiesbaden, Erich-Ollenhauer-Straße,

18.08.2023, 18.00 Uhr bis 19.08.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Auf einem Gartengrundstück im Bereich der Erich-Ollenhauer-Straße brachen unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Samstagmittag in eine Gartenhütte ein. Die Täter öffneten gewaltsam das Vorhängeschloss der Hütte und entwendeten hieraus unter anderem zwei Akkubohrer, einen Fahrrad-Akku sowie zwei Kameras. Hinweise nimmt das 5. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2540 entgegen.

Roadshow „Gemeinsam sicher in Hessen“

Schmitten (ots)-(kd)- Am Sonntag 20.08.2023 war es so weit, die hessenweite Kampagne „Gemeinsam sicher in Hessen“ ist mit ihrer „Roadshow“ in Westhessen angekommen. Nach und nach veranstaltet jedes Polizeipräsidium einen besonderen Aktionstag im Zeichen der Prävention. Am Sonntag fand dies im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums Westhessen auf dem Plateau des Großen Feldberg statt.

Die Bürger konnten beim Rauschparcour oder an den „Play-Spots“, einem Koordinations- und

Reaktionstest, die negativen Auswirkungen von Alkohol im Straßenverkehr am eigenen Leib erfahren. Eine spezielle Rauschbrille simulierte dafür einen bestimmten Promillewert.

Bei einer Blaulicht-Motorradausfahrt konnten die Einsatzmaschinen der Polizei, Rettungsdienste, Katastrophenschutz und der Feldjäger bestaunt werden. Zeitgleich war für die mitfahrenden Kollegen Gelegenheit für das ein oder andere organisationsübergreifende

Fachgespräch. Im Mittelpunkt stand hier die Frage: „Wie können wir unsere Straßen sicherer machen?“.

Highlight für die kleinen Gäste war neben den Motorrädern zum Angucken auch ein Polizeimotorrad zum Probesitzen. Und spätestens nachdem sie selbst das Blaulicht einschalten durften, strahlten die Kinderaugen.

Wichtiger Bestandteil der Kampagne „Gemeinsam sicher in Hessen“ ist auch das Sicherheitsportal auf der Website der Hessischen Polizei. Hier hat jede und jeder die Möglichkeit Mängel zu melden. Egal ob Schlagloch, abgeladener Müll oder die defekte Straßenlaterne. Die Meldungen werden dann an die zuständige Kommune übermittelt.

Darüber hinaus gibt es auch die Möglichkeit Angsträume zu melden. Ob eine dunkle Gasse oder die Unterführung ohne Licht und Spiegel, die Polizei geht den Meldungen auf den Grund und wird versuchen das Problem in Zusammenarbeit mit den Kommunen zu lösen.

Für alle die am Sonntag keine Zeit hatten, steht die Präventionsabteilung natürlich das ganze Jahr über mit Rat und Tat zu Themen wie zum Beispiel Einbruchsschutz, Sicherheitsberatung für Senioren oder der Verkehrsprävention zur Verfügung. Am besten erreichen Sie die Kollegen per Mail über praevention.ppwh@polizei.hessen.de oder

per Telefon unter der (0611) 345-1600.

Rheingau-Taunus

Mann am Bahnhof geschlagen

Idstein (ots)-(fh) – Am Freitag 18.08.2023, wurde ein Mann aus Brechen am Busbahnhof von Idstein von einem bislang Unbekannten geschlagen und verletzt. Gegen 23:55 Uhr stiegen der Geschädigte sowie weitere Personen, darunter auch der spätere Schläger, an der Bushaltestelle am Busbahnhof aus. Dort soll der Mann aus Brechen von dem Unbekannten geschlagen und gestoßen worden sein.

Anschließend flüchtete der Täter in die Friedensstraße. Der Geschlagene musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der flüchtige Täter verhielt sich bereits zuvor in der Buslinie 271 von Wiesbaden nach Idstein, auffällig und hatte eine

Diskussion mit dem Busfahrer.

Er war etwa 30-35 Jahre alt und knapp 190 cm groß, trug helle Turnschuhe, ein blaues T-Shirt und eine blaue Jeans.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen aus dem Bus und der anschließenden

Körperverletzung, sich unter der Rufnummer (06126) 9394-0 zu melden.

Verkaufsbude am Rhein aufgebrochen

Rüdesheim am Rhein, Kastanienallee,

Samstag, 19.08.2023, 00:00 Uhr bis Sonntag, 20.08.2023, 07:20 Uhr

(fh)In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Einbrecher in einen am Rhein

gelegenen Verkaufsstand eingebrochen. Am Sonntagmorgen stellte eine

Mitarbeiterin des Weinstrandes in der Kastanienallee fest, dass zwischen

Mitternacht und 07:20 Uhr das Vorhängeschloss ihrer Bude aufgebrochen und diese

anschließend betreten wurde. Bevor die Unbekannten ihre Flucht angetreten

hatten, wurde durch sie der Verkaufsraum verwüstet. Derzeit kann noch nicht

abschließend gesagt werden, ob Gegenstände entwendet wurden.

Hinweise zum Einbruch nimmt die Polizeistation Rüdesheim unter der Telefonnummer

(06722) 9112-0 entgegen.

Scheibe von Fahrzeug eingeschlagen

Waldems-Esch, Schwalbacher Straße,

Donnerstag, 17.08.2023, 10:00 Uhr bis Freitag, 18.08.2023, 09:45 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstag- und Freitagmorgen haben Unbekannte in Waldems-Esch ein

Fahrzeug aufgebrochen. In dem besagten Zeitraum hatten sich die Täter dem in der

Schwalbacher Straße in Esch geparkten Peugeot 207 genähert und dessen

Fahrerscheibe eingeschlagen.

Ob aus dem Fahrzeug etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht abschließend gesagt werden. Zeugenhinweise werden von der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 erbeten.

Diebe gehen Pritschenwagen an

Aarbergen-Michelbach, Brühlstraße, Donnerstag,

17.08.2023, 19:00 Uhr bis Freitag, 18.08.2023, 08:00 Uhr

(fh)Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen haben sich Diebe an einem

Pritschenwagen in Aarbergen-Michelbach zu schaffen gemacht. Das Fahrzeug der

Marke Nissan, Modell NT400 wies am Freitagmorgen eine beschädigte Fahrertür auf.

Diese hatten Unbekannte im Schutze der Dunkelheit versucht aufzuhebeln, waren

dabei jedoch gescheitert.

So ließen sie das nunmehr beschädigte Fahrzeug, ohne Beute gemacht zu haben, zurück. Den verursachten Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 300 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Schwalbach unter der Tel: (06124) 7078-0.

