Friedberg: Die Polizei-News

Einbrecher überrascht

Ober-Mörlen (ots) – Zwei Diebe schlichen sich am letzten Mittwoch in ein Mehrfamilienhaus im Kehlweg, während sich die Bewohner bei einer Grillfeier im Garten befanden. Gegen 13.30 Uhr ging eine Bewohnerin ins Haus und traf dabei auf die zwei fremden Männer. Sie schrie um Hilfe, woraufhin ein weiterer Bewohner angerannt kam und es schaffte, einen der nun weglaufenden Männer zu schnappen.

Dem zweiten gelang die Flucht. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm den 59-Jährigen vorläufig fest, die Fahndung nach dem zweiten Mann blieb erfolglos.

Er war etwa 170 cm groß, hatte ein südländisches Erscheinungsbild und eine schmale, muskulöse Statur. Seine Haare waren zur Seite gegelt und er war dunkel gekleidet.

Der 59-Jährige klagte zwischenzeitlich noch über gesundheitliche Probleme, weshalb am Tatort ein RTW hinzugezogen wurde. Eine Behandlungsnotwendigkeit ergab sich jedoch nicht, weshalb ihn die Beamten mit zur Polizeistation nahmen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten eine geringe Menge Bargeld, wobei es sich offenbar um Diebesgut aus dem Mehrfamilienhaus handelte.

Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen durfte der Mann nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft aufgrund fehlender Haftgründe gehen. Für die aber noch andauernden Ermittlungen bittet die Kriminalpolizei in Friedberg um Zeugenhinweise: Wem ist der flüchtige Mann in am Mittwoch aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Fluchtweg oder zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Butzbach-Ebergöns: Fenster an Pfarrhaus beschädigt

Unbekannte haben offenbar mit kleinen Metallkugeln beide Küchenfenster des leerstehenden Pfarrhauses in der Borngasse beschossen und diese dadurch beschädigt. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Wer kann Hinweise zu den Vandalen geben, die zwischen 12:00 Uhr am Donnerstag (17.08.2023) und 10:00 Uhr am Freitag (18.08.2023), den Schaden an den Fenstern verursachten? Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

Bad Vilbel-Dortelweil: in Mercedes gegriffen

Zwischen Donnerstag (17.08.2023) und Freitag (18.08.2023) schlugen Unbekannte die vordere Scheibe der Fahrerseite ein. Durch die zerbrochene Scheibe griffen die Diebe in den weißen Mercedes und öffneten die Tür. Sie durchwühlten das 204 Coupé und stahlen eine hochwertige Designer-Tasche samt Inhalt. Die Tasche hat einen Wert von rund 3.800 Euro. Den Schaden am Benz beziffert die Polizei mit 1.700 Euro. Wer hat die Diebe, die zwischen 17:30 Uhr und 07:00 Uhr am Werk waren, beobachtet? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0.

Büdingen: Reifen und Altöl entsorgt

Unbekannte haben mehrere Kanister mit Altöl, sowie vier alte Reifen im Wald entsorgt. Das Öl lief zum Teil aus. Die Polizei in Büdingen ermittelt nun in einem Umweltdelikt und bittet um Zeugenhinweise: Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Waldgebiet in der Verlängerung zur Straße „Am Hammer“ aufgefallen? Wer hat die Umweltrüpel zwischen 20:00 Uhr am Freitag (18.08.2023) und 09:00 Uhr am Samstag (19.08.2023) beobachtet? Zeugen werden gebeten, die Polizeistation in Büdingen unter Tel: (06042) 964-0 zu kontaktieren.

Büdingen- E-Bike am Freibad gestohlen

Am Sonntag (20.08.2023) stellte ein 53-Jähriger sein Mountainbike auf dem Fahrradparkplatz am Freibad „In den Jägerwiesen“ ab. Als er gegen 17:50 Uhr zum Parkplatz zurückkehrte, war sein schwarz/blaues Pedelec des Herstellers Fischer verschwunden. Der Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise zu den Dieben und zum Verbleib des Fahrrads erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Ranstadt- Scheibe an Golf eingeschlagen

Die Scheibe an der Fahrertür schlugen Unbekannte an einem grauen VW ein. Dieser stand am Samstag (19.08.2023), zwischen 22:30 Uhr und 23:15 Uhr, im Heegweg. In diesem Zeitraum machten sich die Vandalen an dem grauen Golf Sportsvan zu schaffen. Der Schaden wird mit 150 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Büdingen-Aulendiebach: Piaggio Roller geklaut

In der Nacht von Freitag (18.08.2023) auf Samstag (19.08.2023) stahlen Diebe einen grünen Piaggio Roller in der Gisteler Straße. Der Gilera Runner 180 wurde gegen 16:00 Uhr auf dem Gehweg in Höhe der Hausnummer 35 abgestellt. Gegen 15:00 Uhr am nächsten Tag bemerkte der Besitzer den Diebstahl. Der gestohlene Roller hat einen Wert von 800 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel: (06042) 964-0.

Nidda- mit Promille hinters Steuer gesetzt

Trotzt Promille setzte sich in der vergangenen Nacht (21.08.2023) eine 27-Jährige hinter das Steuer ihres VW und fuhr los. Gegen 03:05 Uhr passierte sie die Bismarckstraße. In Höhe des Kreisverkehrs, verlor sie die Kontrolle über ihren blauen Golf, fuhr gegen ein Verkehrsschild, streifte im Anschluss eine Mauer und kam letztendlich auf dem Gehweg mit ihrem Auto zum Stillstand.

Ein Atemalkoholtest bei der aus dem Wetteraukreis stammenden Fahrerin brachte es auf über ein Promille. Sie musste mit zur Polizeistation. Ein hinzugerufener Arzt entnahm der Frau eine Blutprobe. Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher.

Auf die 27-Jährige kommt nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtunfallschaden wird mit 6.500 Euro beziffert.

