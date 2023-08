Frau schlägt Mann ins Gesicht

Kassel (ots) – Wegen Verdachts der Körperverletzung ermittelt seit vergangenen Samstag 19.8. die Bundespolizei in Kassel. Eine 30-Jährige aus der Documenta-Stadt soll einem 38 Jahre alten Mann aus Morschen (Schwalm-Eder-Kreis) mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Passiert sein soll der Vorfall gegen 21 Uhr auf einem Parkplatz zur Warenanlieferung hinter dem Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam die Frau wieder frei.

Zeugen gesucht. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.

0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Einbrüche in Bäckereifiliale und Fachpraxis – Zeugen gesucht

Kassel-Jungfernkopf und Vellmar (ots) – Zwei Einbrüche, die sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Bäckereifiliale im Kasseler Stadtteil Jungfernkopf und eine Fachpraxis im Vellmarer Stadtzentrum ereigneten, beschäftigen derzeit die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. In beiden Fällen gingen die unbekannten Täter äußerst brachial vor und richteten erheblichen Sachschaden an, machten aber kaum Beute. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Zunächst hatte sich am frühen Sonntagmorgen gegen 4:45 Uhr die Angestellte der Bäckereifiliale in der Straße „Zum Hirtenkamp“ bei der Polizei gemeldet, nachdem sie eine aufgebrochene Tür am Laden entdeckt hatte. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes feststellten, hatten die Täter eine weitere Tür im Geschäft mit einem Werkzeug aufgehebelt und mit brachialer Gewalt versucht, die Kassen und einen Tresor zu öffnen. Als dies misslang, nahmen sie die Trinkgeldkasse mit ca. 30 Euro Münzgeld an sich und flüchteten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich hingegen auf rund 3.000 Euro.

Bei dem zweiten Einbruch in die Fachpraxis am Rathausplatz in Vellmar waren die unbekannten Täter zunächst auf ein Flachdach geklettert. Nachdem sie dort eine Glaskuppel mit Werkzeug gewaltsam geöffnet hatten, stürzten die Einbrecher offenbar durch eine abgehangene Decke mehrere Meter in die Tiefe. Ob sie sich dabei verletzten, ist bisher nicht bekannt. Anschließend durchsuchten sie die Praxisräume nach Wertsachen, gingen aber mit einer geringen Menge Münzgeld fast leer aus. Nachdem die Täter die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen hatten, flüchteten sie durch das entstandene Loch nach draußen und weiter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht auszuschließen, dass die beiden Taten auf das Konto ein und derselben Einbrecher gehen. Zeugenhinweise werden unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen entgegengenommen.

Nach 2 Unfällen mit 25.000 Euro Schaden

Kaufungen (ots) – Zwei Unfallfluchten kurz hintereinander mit einem Gesamtsachschaden von 25.000 Euro rissen in der Nacht zum heutigen Montag mehrere Bewohner in Kaufungen aus dem Schlaf. Der Verursacher, ein 18-jähriger Autofahrer, flüchtete zunächst von den beiden Unfallstellen, meldete sich aber eine halbe Stunde später telefonisch bei der Polizei, um sich zu stellen. Er muss sich nun wegen zweifachen unerlaubten Entfernens vom Unfallort verantworten. Zudem stellten die Polizisten den Führerschein des jungen Mannes sicher.

Mehrere Anwohner aus dem Bereich Hessenring und „Am Bahnhof“ hatten in der vergangenen Nacht gegen 1:40 Uhr den Notruf der Polizei gewählt, nachdem sie zweimal kurz hintereinander einen lauten Knall gehört hatten. Anschließend soll ein dunkler Kleinwagen mit hoher Geschwindigkeit geflüchtet sein. Die hinzugeeilten Streifen des Polizeireviers Ost stellten im Hessenring drei teils erheblich beschädigte Autos und rund 200 Meter entfernt in der Straße „Am Bahnhof“ zwei weitere Pkw mit frischen Unfallschäden fest.

Nachdem die Fahndung nach dem flüchtigen Verursacher zunächst ohne Erfolg verlaufen war, nahm der Fall kurze Zeit später eine ungewöhnliche Wendung, denn der 18-Jährige aus dem Landkreis Kassel meldete sich über den Notruf bei der Polizei und teilte seinen Standort mit. Die Beamten trafen anschließend auf den reumütigen jungen Fahrer, der mit drei Freunden in seinem stark demolierten Kleinwagen saß.

Wie er schilderte, war er offenbar zu schnell durch das Kaufunger Wohngebiet gefahren, weshalb er beim Überfahren einer Bodenwelle die Kontrolle über den Pkw verlor und in die geparkten Autos am Straßenrand krachte. Aus Angst und unter Schock sei er nach dem Zusammenstoß weitergefahren, woraufhin es unmittelbar zu dem zweiten Unfall gekommen sei. Nachdem er ein weiteres Mal geflüchtet war, plagte ihn am Ortsausgang das schlechte Gewissen, weshalb er anhielt und die Polizei anrief. Ob sich die Selbstanzeige für den 18-Jährigen strafmildernd auswirkt, wird die Justiz entscheiden. Die Ermittlungen dauern an.

