Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Unterarmfraktur nach Zusammenstoß eines Kinderwagens mit einer Fußgängerin – Offenbach

(cw) Wer hat etwas gesehen? Das möchte die Polizei nach einem Zusammenstoß zwischen einem Kinderwagen und einer Fußgängerin wissen. Der Vorfall ereignete sich am Freitag, 11.08.2023, gegen 11 Uhr, an der Kreuzung Kaiserstraße, Ecke Berliner Straße in Offenbach. Eine 74 Jahre alte Fußgängerin überquerte die Kaiserstraße und wurde offensichtlich von einem Kinderwagen umgestoßen. Die Frau mit dem Kinderwagen soll der Gestürzten noch hochgeholfen haben, beim Personalienaustausch jedoch geflüchtet sein.

Beim Sturz zog sich die Rentnerin eine Unterarmfraktur zu. Die Flüchtige soll Anfang 30, circa 168 cm groß und von korpulenter Statur sein. Sie soll ihre dunklen Haare unter einer Kopfbedeckung bedeckt und ein gemustertes, beiges, knielanges Kleid getragen haben. Der Kinderwagen wird als dunkler Doppel-Kinderwagen beschrieben, in dem die beiden Kinder hintereinander saßen. Hinweise zur Verursacherin können der Verkehrsunfallfluchtgruppe unter 06183 91155-0 gemeldet werden.

Einbrecher erbeuteten Zigaretten – Hainburg/Klein-Krotzenburg

(jm) Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, nachdem ein Einbrecher am Montagmorgen Zigaretten aus dem Verkaufsraum eines Supermarktes in der Straße „Fasanerie-Arkaden“ eingesackt hatte. Gegen 1.30 Uhr war der Unbekannte zugange, verschaffte sich auf unbekannte Weise über eine Tür Zugang zum Verkaufsraum. Im Kassenbereich nahm der Eindringling Zigaretten in bislang unbekannter Menge mit.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Ein Zeuge sah einen 1,75 bis 1,80 Meter große Person mit schwarzer Jogginghose flüchten.

Zeugen, die weitere Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

Dachstuhlbrand eines Reihenhauses – Obertshausen/Hausen

(jm) Feuerwehr und Polizei sind am Montagmorgen zu einem Dachstuhlbrand in die Straße „Im Themes“ gerufen worden. Gegen 0.40 Uhr alarmierte ein Nachbar die Rettungskräfte über das Feuer. Bei Eintreffen der Rettungskräfte stand das Dach eines Reihenmittelhauses bereits in Vollbrand. Durch die Feuerwehr wurde das Feuer schnell gelöscht. Verletzt wurde niemand.

Ob auch die Nachbarhäuser in Mitleidenschaft gezogen wurden, steht derzeit noch nicht fest. Den Schaden beziffern die Beamten nach ersten Schätzungen auf 150.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar und wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt.

Bereich Main-Kinzig

Autodieb stiehlt gelben Audi A3 -Kriminalpolizei sucht Zeugen – Rodenbach

(cb) Freitagnacht zwischen 0.30 und 1.30 Uhr verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Industriestraße (20er Hausnummern) gewaltsam Zutritt in eine Werkstatt. Dort entwendete er einen Fahrzeugschlüssel und fuhr anschließend mit einem gelben Audi A3 mit MKK-Kennzeichen vom Firmengelände in unbekannte Richtung davon.

Das entwendete Fahrzeug hat einen Wert von rund 35.000 Euro. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: er ist etwa 1,80 m groß, ungefähr 40 Jahre alt und er war bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer blauen Kappe.

Die Kriminalpolizei in Hanau bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06181 100-123 zu melden.

Maintaler auf Straßenfest körperlich angegangen – Polizei sucht Zeugen – Maintal/ Bischofsheim

(jm) Nach einer gefährlichen Körperverletzung am Sonntagmorgen auf einem Straßenfest in der Schäfergasse sucht die Polizei noch weitere Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 41 Jahre alter Mann aus Maintal zunächst versucht haben einen Streit zu schlichten. Daraufhin gingen drei Männer den 41-Jährigen körperlich an. Während der Auseinandersetzung soll unter anderem auch eine Holzlatte zum Einsatz gekommen sein. Der Maintaler kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Einer der Täter war 30 bis 35 Jahre alt, 1,85 Meter groß mit kräftiger Statur. Er hatte einen dunklen Vollbart, nach hinten gegelte dunkle Haare und trug ein weißes Hemd.

Zu seinen Begleitern liegen keine Personenbeschreibungen vor. Die Ermittlungen hat die Dezentrale Ermittlungsgruppe Maintal übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06181 4302-0.

Zeugen nach „Blechunfall“ gesucht – Bruchköbel

(cw) Nach einer Unfallflucht, die sich in der Nacht von Freitag, um 19.30 Uhr bis Samstag, um 8 Uhr, am Wilhelm-Busch-Ring 1 in Bruchköbel ereignete, sucht die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Das verursachende Fahrzeug beschädigte offensichtlich beim Ausparken einen grauen Audi am linken Radkasten. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Vermeintlicher Spaß hatte teure Folgen – Junger Mann muss die Kosten für einen Großeinsatz der Polizei tragen – Gelnhausen

(neu) Was nach eigener Schilderung eines heute 22-Jährigen nur als ein „Scherz unter Freunden“ gedacht sein sollte, hat für ihn selbst nun ein teures Nachspiel. So muss er jetzt die Kosten für den Polizeieinsatz in Höhe von rund 3.800 Euro tragen. Nachdem am 29. April 2022, gegen 0.30 Uhr, bei der Polizei über Notruf die Meldung einging, dass vor einer Bar in der Hailerer Straße ein Mann auf dem Gehweg auf eine andere Person geschossen habe, zogen die Beamten starke Kräfte in diesem Bereich zusammen.

Durch die Befragung von Zeugen konnten sowohl der angebliche Schütze, ein damals 21 Jahre alter Mann aus Gelnhausen, als auch dessen „Opfer“ ausfindig gemacht werden. Hierbei handelt es sich um einen Mann, ebenfalls aus Gelnhausen, der zur Tatzeit erst 18 Jahre alt war. Dieser gab an, bei dem Vorfall unverletzt geblieben zu sein und auch kein Interesse an einer Strafverfolgung zu haben.

Bei dem 21-Jährigen konnte die Polizei noch in der Nacht eine Softairwaffe der Marke Heckler und Koch sicherstellen. Diese sei, so der 21-Jährige, bei dem Vorfall auf der Straße allerdings ungeladen gewesen. In der Nacht hatte die Polizei in Gelnhausen mehr als 20 Streifenwagen aus allen umliegenden Dienststellen, unter anderem von der Bundespolizei und aus dem benachbarten bayerischen Raum, zusammengezogen.

Auch ein Diensthund wurde aus Offenbach angefordert. Auch wenn die strafrechtlichen Folgen aus dem „Verstoß gegen das Waffengesetz“ noch ausstehen, so bekam der 22-Jährige bereits jetzt eine Kostenrechnung für den Polizeieinsatz zugeschickt. Nach vorliegenden Informationen wird er die Summe wohl in mehreren Raten mühsam abstottern müssen.

Bereich Autobahnpolizei

Pkw in Vollbrand – Autobahn 661

(ots) – Am Samstag 19.08.2023 gegen 19.30 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Pkw-Brand auf die Autobahn 661 gerufen. Der Fahrer eines Nissan hatte zunächst eine Rauchentwicklung im Motorraum bemerkt. Er stellte sein Fahrzeug auf dem Standstreifen ab und alarmierte die Rettungskräfte.

Bei deren Eintreffen brannte das Fahrzeug in voller Ausdehnung. Es wurde vollständig zerstört. Der Fahrer blieb unverletzt. Der Schaden wird auf 13.000 EUR geschätzt.

Für die Löscharbeiten musste die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Neu-Isenburg und Langen kurzzeitig voll gesperrt werden.

