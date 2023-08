Mann bekommt Fußtritt in den Bauch

Fulda (ots) – Aus einer Gruppe heraus soll es am Samstag 19.8.2023 gegen 23:30 Uhr, zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 56-Jährigen aus Künzell(Landkreis Fulda) gekommen sein.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben von Zeugen an einem Imbiss im Fuldaer Bahnhof.

Als tatverdächtig gilt ein 30-Jähriger, der ebenfalls aus Künzell stammt. Dieser war mit einer 4-köpfigen Gruppe unterwegs und soll den 56-Jährigen in den Bauch getreten haben. Zwischen den Beteiligten kam es im Vorfeld offenbar zu einem Streit. Die Stimmung zwischen allen Beteiligten war extrem angeheizt.

Beamte vom Bundespolizeirevier Fulda konnten nur mit Androhung von Pfefferspray die Situation beruhigen und schlussendlich von allen Beteiligten die Identität feststellen.

Bei den polizeilichen Maßnahmen kam es zudem zu Beleidigungen gegenüber den Bundespolizisten.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der

Bundespolizeiinspektion Kassel unter der Tel. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Fahrzeug zerkratzt

Gersfeld. Unbekannte Täter zerkratzten zwischen Dienstag (15.08.) und Freitag (18.08.) mutwillig ein auf einem Grundstück in Sandberg abgestelltes Wohnmobil des Herstellers Fiat. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gabelverlängerung von Radlader abmontiert

Eichenzell. Von einem unterhalb der Autobahnbrücke der A 7 in der Nähe der Rothemanner Straße in Welkers abgestellten Radlader schraubten Unbekannte in der Nacht zu Freitag (18.08.) die Gabelverlängerung ab. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 600 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Hünfeld. Unbekannte brachen zwischen Donnerstagmorgen (17.08.) und Freitagnachmittag (18.08.) gewaltsam ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in der Straße „Fuchsbergweg“ in Oberfeld auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungstüren aufgehebelt

Bad Hersfeld. Unbekannte hebelten zwischen Donnerstag (10.08.) und Freitag (18.08.) mehrere Türen von Wohnungen eines aktuell leerstehenden Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Markt“ auf. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen stahlen die Einbrecher einen Staubsauger des Herstellers Bosch, eine Handsäge der Marke Hegner, ein Handrührgerät sowie mehrere Kisten des Herstellers Auer. Das Diebesgut hat einen Gesamtwert von etwa 1.500 Euro. Zudem entstand Sachschaden von circa 100 Euro.

Zeugen beobachteten eine etwa 1,60 Meter große Person mit schwarzem T-Shirt, schwarzer, langer Hose, schwarzen Baustellenhandschuhen und einer schwarzen Bauchtasche in der Nähe des Hauses.

Ob diese mit den Einbrüchen in Verbindung steht, ist aktuell noch unklar. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Cornberg. Mindestens zwei unbekannte Männer verschafften sich in der Nacht zum 30 Juli 2023, zwischen 23 Uhr und 1 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Werkzeugschuppen eines Einfamilienhauses in der Straße „Am Berg“. Anschließend stahlen die Täter eine orangefarbene Kettensäge des Hersteller Timberjack, ein Beil mit Ledergriff und eine fünf Liter Propan-Gasflasche im Gesamtwert von etwa 120 Euro. Sie flüchteten schließlich unerkannt in unbekannte Richtung.

Die beiden Männer können als circa 1,75 Meter bis 1,85 Meter groß, mit langärmeliger Oberbekleidung und einer schwarzen Umhängetasche beschrieben werden.

Die genaue Höhe des bei dem Einbruch entstandenen Sachschadens ist derzeit noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Geschäft

Bebra. Ein Unbekannter verschaffte sich am frühen Montagmorgen (21.08.) unbefugten Zutritt zu einem gewerblichen Gelände in der Lindenallee. Als der Täter ein Fenster eines dortigen Gebäudes einschlug, wurde ein Anwohner auf die Geräuschkulisse aufmerksam und sprach den Einbrecher an. Daraufhin ließ dieser von der weiteren Tatbegehung ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Der männliche Täter soll eine athletische Figur gehabt haben, schwarz bekleidet gewesen sein und eine schwarze Basecap und einen schwarzen Rucksack mit sich geführt haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Elektroroller kollidiert mit Fußgänger

Fulda (ots) – Am Freitag 18.08.um 23.10 Uhr, befuhr ein 17-jähriger Jugendlicher aus Künzell mit seinem E-Roller den gemeinsamen Fuß- und Radweg entlang der Straße „Am Emaillierwerk“ in Richtung Bahnhof. In Höhe des Parkplatzes Emaillierwerk übersah er offenbar eine entgegenkommende 33-jährige Fußgängerin aus Fulda.

Beide Beteiligten kamen infolge des Zusammenstoßes zu Fall und verletzten sich leicht.

Am E-Roller entstand Sachschaden von geschätzten 500 Euro.

Fahrer eines Sattelzuges mit erheblicher Alkoholisierung

Gemarkung Fulda (ots) – Am Samstagvormittag (19.08.) meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer gegen 08.43 Uhr, dass vor ihm auf der Autobahn A7 in nördlicher Fahrtrichtung, kurz vor der Anschlussstelle Fulda Nord, ein Sattelzug „Schlangenlinien fährt“ und neben der rechten Fahrspur auch Teile des Standstreifens und der linken Fahrspur mitbenutzt. Dabei sei es auch bereits zu gefährlichen Situationen mit weiteren Verkehrsteilnehmern gekommen, die auf dem linken Fahrstreifen gefahren sind.

Der Sattelzug sei anschließend selbstständig auf einen Parkplatz abgefahren. Dort konnte eine Streife der Polizeiautobahnstation Petersberg den LKW kurze Zeit später feststellen und den Fahrer aus Osteuropa einer Kontrolle unterziehen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab zunächst eine Atemalkoholkonzentration von über 3 Promille. Dies wollte der Fahrer dadurch erklären, dass er unmittelbar vor Eintreffen der Streife ein Bier getrunken habe. Die eingesetzten Beamten nahmen den Mann trotz dieser Erklärung mit zur Dienststelle. Nachdem ein weiterer Atemalkoholtest kurze Zeit später noch deutlich mehr als zwei Promille ergab, wurden entsprechende Blutentnahmen angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt.

Durch die Staatsanwaltschaft Fulda wurde weiterhin eine Sicherheitsleistung (Geldbetrag zur Gewährleistung des Strafverfahrens bei Personen ohne festen Wohnsitz in Deutschland) im mittleren dreistelligen Bereich angeordnet. Der telefonisch kontaktierte Chef des osteuropäischen Fuhrunternehmens gab an, den LKW samt Fahrer schnellstmöglich persönlich in Deutschland abzuholen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen