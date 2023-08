Bürgel (ots) – Am Samstag 19.08.2023 gegen 21.50 Uhr, kam es am Mainufer im Offenbacher Stadtteil Bürgel zu Streitigkeiten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind zwei ausländische Personengruppen aneinander geraten. Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden 3 Personen verletzt. Einer der Beteiligten musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Der 40-jährige Mann war so schwer verletzt, das er Montagmorgen in der Klinik verstarb.

Eine Gruppe flüchtete nach dem Vorfall umgehend vom Tatort. Nach ihnen wird bislang mit Hochdruck gefahndet. In diesem Zusammenhang bittet die Soko „Sommernacht“ weiterhin um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

