Kreis Kaiserslautern (ots) – Ein unbekannter Mann ist am Sonntagmittag 20.08.2023 in Katzweiler am Kneipp-Becken gegenüber einem 3-jährigen Kind sexuell übergriffig geworden. Bisherigen Hinweisen zufolge, befand sich der Unbekannte gegen 13 Uhr am Becken. Dort griff er einem am Beckenrand sitzenden unbekleideten Jungen an den Penis.

Die Mutter sprach den Mann auf das Verhalten an.

Dieser zeigte sich aber uneinsichtig und entfernte sich von der Örtlichkeit.

Die Polizei fragt: Wem ist der Mann aufgefallen? Wer erkennt den Mann?

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 40-50 Jahre, normale Statur, Kurzhaarfrisur. Er trug eine schwarze kurze Sporthose und ein einfarbiges blaues T-Shirt.

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Tel: 0631 369-2620 entgegen. |gus