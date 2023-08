Körperverletzung durch Jugendgruppe

Germersheim (ots) – Ein 47-jähriger Leimersheimer wurde bei einer Auseinandersetzung mit einer Gruppe Jugendlicher verletzt. Der Leimersheimer bewässerte mit einem Gartensprenger seine Grünanlage. Ein Jugendlicher wurde beim Vorbeilaufen durch den Wasserstrahl getroffen. Bei der darauffolgenden Diskussion mit dem Jugendlichen und dessen Begleitern eskalierte die Situation.

Der unbekannte Jugendliche zückte ein Pfefferspray und besprühte den 47-jährigen. Ein weiterer Jugendlicher zog einen Schlagstock, der jedoch nicht eingesetzt wurde. Das Opfer erlitt lediglich leichte Hautreizungen an den Unterarmen.

Den jugendlichen Täter beschrieb das Opfer zwischen 16 bis 19 Jahre. Er hatte einen Motorradhelm dabei und fuhr mit einem Roller davon.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder unter E-Mail pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Nach Auffahrunfall zwei Mal Führerschein sichergestellt

Westheim (ots) – Gleich zwei alkoholisierte Autofahrer mussten sich am frühen Samstagmorgen von ihren Führerscheinen verabschieden. Gegen 1.18 Uhr kam es an der Einmündung der L507 und der K3 bei Westheim zu einem Auffahrunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen, nachdem ein 19-jähriger Autofahrer zu spät erkannte, dass das vor ihm fahrende Auto eines 23-jährigen Mannes abbremste.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt. Eines der Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 17.000 Euro.

Bei der Unfallaufnahme stellen die Beamten sowohl bei dem Auffahrenden als auch bei dem Fahrer des vorausfahrenden Pkw Alkoholgeruch fest. Ergebnis: 0,89 Promille und 1,14 Promille. Beiden Männern wurde jeweils eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt. Beide Personen müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Gestürzter Fahrraddieb

Germersheim (ots) – Am Samstag um 03.30 Uhr kam ein 38-jähriger Mann in Bellheim in der Fortmühlstraße zu Sturz und verletzte sich. Der 38-Jährige verriss beim Abbiegen den Lenker seines Fahrrads und stürzte. Hierbei zog er sich eine blutende Platzwunde im Gesicht zu.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der Gestürzte auch erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab 2,31 Promille. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass er das Fahrrad zuvor gestohlen hatte.

Den 38-Jährigen erwarten jetzt Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und wegen Fahrraddiebstahl!

Gestürzte Motorradfahrerin

Leimersheim (ots) – Freitagabend kam es auf der L549 zwischen Leimersheim und Neupotz gegen 19.17 Uhr zu einem Unfall mit einer verletzten Motorradfahrerin. Ersten Erkenntnissen zufolge verlor die 17-jährige, aus dem Kreis Germersheim stammende Fahrerin, in einer Rechtskurve das Gleichgewicht und kam von der Fahrbahn ab.

Die Frau erlitt diverse Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht.

Weitere Fahrzeuge waren laut polizeilichen Erkenntnissen nicht am Unfall beteiligt.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Hagenbach (ots) – Am Freitagabend befuhr ein 21-Jähriger mit seinem PKW die L540 zwischen Hagenbach und Berg. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst fußläufig vom Unfallort, konnte jedoch im weiteren Verlauf unweit der Unfallstelle festgestellt werden.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,87 Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem ergab sich, dass der 21-jährige aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

PKW beschädigt und geflüchtet

Lustadt (ots) – Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmittag streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den linken Außenspiegel sowie die linke Fahrzeugseite eines am rechten Fahrbahnrand der Oberen Hauptstraße in Lustadt abgestellten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.