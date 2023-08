Gefährdung des Straßenverkehrs

Ludwigshafen-Maudach (ots) – Am Samstag 19.08.2023 gegen 10:50 Uhr, befuhr ein 74-jähriger Mann mit seinem PKW die K13. Aus bislang unbekannter Ursache wurde der PKW-Fahrer auf Höhe der Kreuzung K13/Ignaz-Büttner Straße bewusstlos und verlor die Kontrolle über seinen PKW. Hierdurch kollidierte er mit mehreren Straßenschildern, überfuhr eine Grünfläche und stieß mit einem Glascontainer zusammen.

Durch den Zusammenstoß wurde der Container auf ein geparkten PKW geschoben und beschädigte diesen. Der 74-jährige Mann blieb unverletzt und wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Gegen den 74-jährigen Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Alkoholisiert mit dem Fahrrad gestürzt

Ludwigshafen- Mundenheim (ots) – Wegen unsicherer Fahrweise wurde ein 22-jähriger Fahrradfahrer am frühen Sonntagmorgen 20.08.2023 gegen 02:00 Uhr in der Ebernburgstraße, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aufgrund des Verdachts des Alkoholkonsums wurde mit dem 22-Jährigen ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von 1,17 Promille ergab.

In der Folge wurde dem 22-Jährigen auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Aufgrund eines bestehenden Haftbefehls wurde der 22-Jährige im Anschluss festgenommen und am Folgetag in eine Jugendarrestanstalt verbracht.

Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrradfahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ludwigshafen Mitte (ots) – Am Samstag 19.08.2023 gegen 02:50 Uhr, wurde ein 26-jähriger Mannheimer auf der B37 in Ludwigshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum des 26-jährigen Fahrzeugführers. Ein Schnelltest verlief positiv auf Kokain.

Der junge Mann wurde zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den Betroffenen läuft nun ein Verfahren wegen Führen eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss.

Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine der Hauptunfallursachen dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.