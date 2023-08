Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots) – Am Samstag gegen 14:45 Uhr wurde ein Verkehrsunfall in der Straße Im Erlich von einer Zeugin gemeldet. Der Unfallverursacher hätte sich allerdings bereits von der Unfallörtlichkeit entfernt. Da die Zeugin das Kennzeichen des Unfallverursachers ablesen konnte, konnte der 23-jährige Beschuldigte an seiner Anschrift durch Polizeibeamte angetroffen werden.

Da der Beschuldigte angab, Cannabis konsumiert zu haben, wurde diesem eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde eine geringe Menge Cannabis sichergestellt.

Der Gesamtschaden liegt bei ca. 3.500 EUR. Den 23-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

PKW-Aufbruch im Bereich Natostraße

Speyer (ots) – Am 18.08.2023 zwischen 18-20:00 Uhr brach ein unbekannter Täter ein geparktes Fahrzeug im Bereich der Natostraße zwischen Speyer und Böhl-Iggelheim auf und entwendete aus der Mittelkonsole des Fahrzeugs einen Geldbeutel.

Hinweise zum Täter liegen noch nicht vor. Der Gesamtschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei rät:

Schließen Sie Fenster, Türen, Kofferraum, Schiebedach, auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen.

Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera) oder Bargeld sichtbar im

Auto liegen.

Die Polizei Speyer bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge unter der Erreichbarkeit 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de.

Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht

Speyer (ots) – Sonntag gegen 01:40 Uhr fuhr ein 53-Jähriger in der Franz-Kirrmeier-Str. mit seinem PKW zunächst gegen einen Stein und anschließend gegen ein Fahrrad. Dies konnte durch Zeugen beobachtet und gemeldet werden.

Der Beschuldigte konnte noch in der Franz-Kirrmeier-Straße von Polizeibeamten kontrolliert werden. Sowohl das Fahrrad als auch der PKW des 53-Jährigen wiesen Beschädigungen auf. Ein Atemalkoholtest beim Beschuldigten ergab einen Wert von 2,94 Promille.

Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Am Fahrrad und am PKW entstand ein Gesamtschaden von ca. 580 EUR. Den 53-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung.

Einbruch in Wohnung

Speyer (ots) – Am 19.08.20223 gegen 22:20 Uhr teilte der Geschädigte einen Einbruch in seine Wohnung in der Straße Zum Schlangenwühl mit. Der Geschädigte befand sich zwei Wochen in Urlaub. In diesem Zeitraum gelang es bislang noch unbekannten Tätern, ein Fenster mit einem Stein einzuwerfen und sich hierdurch Zutritt zur Wohnung zu verschaffen.

Die unbekannten Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände und Bargeld. Der Gesamtschaden liegt im mittleren vierstelligen Bereich.

Wer hat zu oben genannten Zeitraum im Bereich der Straße Zum Schlangenwühl Wahrnehmungen gemacht? Die Polizei bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise und nimmt diese telefonisch unter 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.~

Feuer an einer Pflanze in der Fußgängerzone

Speyer (ots) – Ein alkoholisierter Mann hatte am Freitag 19.08.2023 um 11 Uhr, eine Zierpalme in der Fußgängerzone beschädigt. Aus unbekannten Gründen hob er ein Feuerzeug an den Stamm der Straßenbegrünung und kokelte diesen an.

Das Feuer an der Rinde wurde vor Ort von Passanten gelöscht, der fliehende Täter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Der 49-jährige Mann aus Speyer hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,4 Promille, gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Pflanze wurde augenscheinlich nur äußerlich beschädigt und dürfte die Beschädigung überstehen.