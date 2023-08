Landau: Die Polizei-News

Beim Einkaufen ausgerastet

Landau (ots) – Drei leicht verletzte Personen waren das Resultat eines Ausrasters einer 22-jährigen Frau aus Mannheim, die am gestrigen Abend in einem Supermarkt in der Dammühlstraße in Landau einkaufen war. Die 22-Jährige Frau war gegen 18 Uhr einkaufen und leinte hierzu ihren Hund vor dem Supermarkt an.

Da sich ein anderer Kunde aufgrund der Hitze Sorge um den angeleinten Hund machte, wurde die 22-Jährige durch eine Supermarktmitarbeiterin ausgerufen. Die 22-Jährige kam daraufhin wutentbrannt auf die beiden zu und trat dem anderen Kunden in den Genitalbereich und versuchte ihn zu beißen.

Weiterhin biss die 22-Jährige einem Supermarktmitarbeiter in die Hand und schubste eine weitere Mitarbeiterin um. Alle beteiligten Personen wurden von der 22-Jährigen zudem beleidigt und bedroht. Nach der Anzeigenaufnahme wurde der 22-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Landau (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen bisher unbekannte Täter eine Fensterscheibe eines in der Mozartstraße in Landau abgestellten Fahrzeugs ein. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 150 Euro. Hinweise auf die Täter liegen derzeit keine vor.

Sachdienliche Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Körperverletzung am Bahnhofsvorplatz

Landau (ots) – Am Freitag 18.08.2023 kam es am Bahnhofsvorplatz in Landau zu einer Körperverletzung. Um 10:25 Uhr griff ein 26-jähriger Mann unvermittelt und aus bisher ungeklärter Ursache ein Ehepaar auf dem Bahnhofsvorplatz in Landau an und verletzte diese hierdurch leicht.

Durch couragierte Passanten wurde der 26-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Da sich der Mann wohl in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde er in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Ladendiebe erwischt

Landau (ots) – Zwei Ladendiebe wurden am gestrigen Nachmittag in einem Baumarkt in Bornheim auf frischer Tat erwischt. Während der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass es nicht die erste Tat der beiden Beschuldigten war.

Anhand von Videoaufzeichnungen konnte eine weitere Tat in einer anderen Baumarktfiliale in Baden-Württemberg geklärt werden. Weiterhin wurde bei der Wohnungsdurchsuchung bei einem der Beschuldigten noch Diebesgut der vergangenen Tat aufgefunden.