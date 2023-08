Tierischer Eindringling

Maikammer (ots) – Einen außergewöhnlichen Eindringling stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Edenkoben am Freitag 18.08.2023 gegen 07.15 Uhr, in einem Wohnhaus in Maikammer fest. Nachdem eine Mitarbeiterin eines Tierschutzvereins laute Schreie einer Katze aus dem Wohnhaus wahrgenommen hatte und die Nachbarn mitteilten, dass die Bewohner im Urlaub seien und keine Katze besitzen, wurde das Gelände betreten.

Durch das Fenster konnte tatsächlich eine Katze in dem Haus festgestellt werden. Mit Hilfe eines berechtigten Schlüsselbesitzers wurde das Haus betreten und die Katze eingefangen. Die Katze scheint sich über ein offenes Kellerfenster Zugang zum Gebäude verschafft zu haben und hatte im Haus bereits einige Blumentöpfe und Dekoartikel umgeworfen. Die Mitarbeiterin des Tierschutzvereines nahm sich der Katze an.

Auseinandersetzung am Weinfest

Impflingen (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf dem Weinfest in Impflingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Gegen 01:30 Uhr gerieten wohl zunächst drei Personen in der Hauptstraße in Impflingen in Streit.

Hierbei schlug ein 19-jähriger Mann einem 24-Jährigen ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. In Folge dessen kam es zu einer Rangelei zwischen den drei Personen, wobei noch vier weitere Personen den 19-Jährigen unterstützten. Bei dieser Rangelei wurde der 19-Jährige Beschuldigte ebenfalls leicht verletzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Landau unter der Tel: 06341-2870 oder per Mail pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeibeamte getreten, bedroht und beleidigt

Herxheim bei Landau (ots) – Am Samstagmittag wurde die Polizei zu einem Einsatz nach Herxheim gerufen, da dort ein Anwohner mit Mülltonnen und Gelben Säcken eine Straßenblockade aufgebaut hatte. Im Laufe des Einsatzes sollte der Verantwortliche aufgrund seines psychischen Ausnahmezustands in Gewahrsam genommen werden.

Hierbei bedrohte und beleidigte der 68-Jährige die eingesetzten Beamten. Im Streifenwagen trat der 68-Jährige zudem noch eine Polizeibeamtin an den Arm. Die Beamtin wurde hierdurch leicht verletzt.

Im Anschluss wurde der Beschuldigte in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Gegen den 68-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren u.a. wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte eingeleitet .

Ohne Versicherungsschutz, aber mit Waffe

Siebeldingen (ots) – Am Sonntag 20.08.2023 war ein 21-Jähriger Mann mit seinem Roller in Siebeldingen unterwegs. Gegen 03 Uhr wurde der Polizei ein verdächtiger Mann im Bereich des Weinfestes in Siebeldingen gemeldet, der mit einem Roller unterwegs wäre und in Höfe schauen würde.

Der verdächtige 21-Jährige wurde vor Ort angetroffen. Für den mitgeführten Roller lag kein Versicherungsschutz vor und der 21-Jährige konnte auch keine erforderliche Fahrerlaubnis vorzeigen. Im Helmfach konnten die eingesetzten Beamten zudem eine Luftdruckpistole mit samt Munition auffinden und sicherstellen. Gegen den 21-Jährigen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet und der Roller wurde sichergestellt.

Diebstahl einer Ortsfahne

Völkersweiler (ots) – Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht von Freitag 02 Uhr auf Samstag 07 Uhr, in der Ringstraße eine ca. 2,5 m X 1 m große Orstfahne von einem Privatgrundstück gestohlen. Der Täter beschädigten hierbei den Fahnenmast.

Aufgrund des Dorffestes und entsprechendem Publikumsverkehr steht zu vermuten, dass der Täter einen Bezug zu der Veranstaltung hatten und u.U. bei oder nach der Tat mit ihrer Beute in der Hand beobachtet wurden.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

Schwer verletzter Motorradfahrer – Zeugen gesucht

Edesheim (ots) – Schwere Verletzungen am Bein erlitt ein 20-jähriger Motorradfahrer am Sonntagmorgen gegen 10:15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Staatsstraße in Edesheim. Ein 75-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Staatsstraße in Edesheim in Fahrtrichtung Edenkoben und wollte nach links auf einen Parkplatz abbiegen. Bei dem Abbiegevorgang kam es zu dem Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorrad.

Aufgrund der Kollision stürzte der Motorradfahrer. Er musste vor Ort von einem Notarzt erstversorgt werden und wurde anschließend in ein Krankenhaus verbracht.

Da die Straße zu diesem Zeitpunkt stark frequentiert war, sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang und dem Fahrverhalten der beiden Fahrzeuge machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.

Nötigung im Straßenverkehr mit anschließender Körperverletzung

Edesheim/L516 (ots) – Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Verkehrsteilnehmern kam es am Freitag 18.08.2023 um 15.30 Uhr, auf der L516 zwischen Edesheim und Edenkoben. Nachdem ein 58-jähriger Fahrer eines VW Polo zuvor von dem Fahrer eines Transporters durch dichtes Auffahren genötigt wurde, wollte er diesen zur Rede stellen.

Nachdem beide Fahrzeuge am Straßenrand anhielten, schlug der bislang unbekannte Fahrer des Transportes dem Anzeigenerstatter auf den Arm. Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Edenkoben zu melden.

Polizeierlebnistag für künftige Nachwuchskräfte

Bad Bergzabern (ots) – Am Sonntag 01.10.2023 ab 10 Uhr, bietet die Polizeiinspektion Bad Bergzabern eine mehrstündige Informationsveranstaltung in den Räumen ihrer Dienststelle in der Weinstraße 43 an, um die vielfältigen Aufgaben und Tätigkeitsfelder im Polizeiberuf vorzustellen. Das breite Spektrum wird durch Vorträge und Einblicke in die Techniken der Einsatzbewältigung dargestellt.

Es besteht aber auch die Möglichkeit zur Interaktion, z.B. bei der Tatortarbeit bei einem gestellten Verbrechen. Die Vorstellung verschiedenster polizeilicher Einsatzmittel rundet das Programm ab. Der Berufseinstieg ist mit Abitur, Realschulabschluss und auch für Quereinsteiger möglich.

Anmeldungen für die Teilnahme, gerne mit den Eltern, werden unter Angaben des vollständigen Namens sowie der Erreichbarkeit unter pibadbergzabern.einstellungen@polizei.rlp.de entgegengenommen. Anmeldeschluss ist der 17.09.2023. Die Einstellungsberater freuen sich auf viele interessante Gespräche. Deshalb Chance ergreifen und anmelden!