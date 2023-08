Person angefahren und schwer verletzt – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntagmorgen um 02:40 Uhr ist in der Fischerstraße auf Höhe der Sparkasse ein 22-Jähriger bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Der Unfallverursacher flüchtete zunächst, konnte jedoch noch im Laufe der Nacht ermittelt werden. Nach bisherigem Kenntnisstand ging dem Unfall ein Streit zwischen den beiden Personen voraus, im Anschluss fuhr der 23-jährige Beschuldigte den Geschädigten an.

Durch die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Unfallflucht eröffnet. Die Fischerstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der auch ein durch die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern beauftragter Gutachter beteiligt war, auf Höhe der Unfallstelle voll gesperrt.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter 0631/369-2150 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 in Verbindung zu setzen.

Polizei und Ordnungsbehörde im Einsatz wegen Versammlung und Kundgebung

Kaiserslautern (ots) – In der Innenstadt von Kaiserslautern fanden am Samstagnachmittag zeitgleich 2 Versammlungen statt. Eine Versammlung des bürgerlich/linken Spektrums wurde

stationär am Bahnhof durchgeführt. Die Versammlung der rechten Gruppierung erfolgte in Form eines Aufzuges.

Da es sich um Veranstaltungen mitunterschiedlichen politischen Ideologien handelte, war das PolizeipräsidiumWestpfalz gemeinsam mit der Ordnungsbehörde der Stadt Kaiserslautern im Einsatz,um sowohl das Recht auf Versammlungsfreiheit als auch die öffentliche Sicherheit

und Ordnung zu gewährleisten.

Aufgrund einer Sitzblockade im Bereich Karl-Marx-Straße / Münchstraße musste die

festgelegte Aufzugsstrecke des rechten Aufzugs kurzfristig geändert werden.

Weiterhin verhinderten die Polizeikräfte, dass es zu keinen Übergriffen durch

die linken Gegendemonstranten auf die Teilnehmer des rechten Aufzugs kam. In

diesem Zusammenhang wurden durch die Polizei mehrere Platzverweise

ausgesprochen. Personen wurden nicht verletzt. Ebenso wurden bislang keine

strafrechtlichen Verstöße festgestellt bzw. bekannt.

Das Polizeipräsidium Westpfalz wurde bei dem Einsatz vom Polizeipräsidium

Einsatz, Logistik und Technik sowie den Polizeipräsidien Rheinpfalz und Mainz

unterstützt. Darüber hinaus erfolgte eine enge und vertrauensvolle

Zusammenarbeit mit der Versammlungs- und Ordnungsbehörde der Stadt

Kaiserslautern sowie der Bundespolizei. |sie

Kreis Kaiserslautern

Mountainbikefahrer unter Drogeneinfluss

Bruchmühlbach-Miesau (ots) – Weil er unter Drogen stand und in unsicherer Fahrweise unterwegs war, hat ein Radfahrer am Samstagnacht die Aufmerksamkeit einer Funkstreife auf sich gezogen. Der 32-Jährige befuhr die Kaiserstraße und wurde von den Beamten angehalten.

Dabei stellten sie betäubungsmitteltypische Auffälligkeiten sowie eine Alkoholfahne bei dem Radfahrer fest. Zudem wurden im Rucksack des Mannes Drogen aufgefunden. Dem Radfahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und einem

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. |pilan

Radfahrer beleidigt Polizisten

Landstuhl (ots) – Ein Fahrradfahrer erweckt am späten Samstagabend in der Bahnstraße die Aufmerksamkeit von Polizeibeamten. Nachdem der 54-Jährige angehalten wurde, konnten die Beamten Atemalkoholgeruch feststellen. Der durchgeführte Alkoholtest bescheinigte dem Mann eine Promillezahl unterhalb des für Radfahrer gültigen Grenzwertes.

Da der ortsansässige Mann einen eingesetzten Polizeibeamten im Rahmen der Kontrolle beleidigte, wurde ein Strafverfahren eingeleitet. |pilan

Fahrerflucht-Zeugen gesucht

Landstuhl (ots) – Eine Unfallflucht ist der Polizei am Freitag aus der Hembachstraße gemeldet worden. Der rechte hintere Kotflügel eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Opel Astra Caravan, wurde vermutlich beim Vorbeifahren beschädigt.

Der Verursacher suchte das Weite. Der Verkehrsunfall ereignete sich im Zeitraum 13:30 bis 18:30 Uhr. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Betrunkener Autofahrer

Hütschenhausen (ots) – Einem Verkehrsteilnehmer war in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Hauptstraße ein Schlangenlinien fahrender Pkw aufgefallen, woraufhin er die Polizei verständigte. Während der Kontrolle nahmen die Polizeibeamten bei dem 55-jährigen Mann aus dem Kreis Kaiserslautern deutlich Alkoholgeruch in der Atemluft wahr.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Dem Skoda-Fahrer wurde auf der Dienststelle durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen, der Führerschein einbehalten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. |pilan

Drogen im Straßenverkehr

Landstuhl (ots) – Am frühen Freitagabend überprüft eine Funkstreife im Stadtteil Melkerei die Fahrtüchtigkeit einer 22-jährigen Opel-Fahrers. Hierbei ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmittel.

Ein Urintest reagiert positiv auf die Stoffgruppe Cannabis. Dem jungen Mann aus dem Saarland wird eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. |pilan

Unfall im Kreuzungsbereich – Wer hatte Vorfahrt?

Ramstein-Miesenbach (ots) – Am Freitagnachmittag ereignet sich ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Steinwendener Straße/Landstuhler Straße/Schulstraße. Dort kollidierten zwei Fahrzeuge miteinander, zu Personenschäden kam es nicht.

Für Fahrzeuge aus der Steinwendener Straße gilt aufgrund des Stoppschilds die Anhalte-oder Wartepflicht. Da beide Unfallbeteiligten widersprüchliche Aussagen zum Hergang machten, bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Wer hat den Unfall beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Diebstahl von Grabschmuck

Niedermohr (ots) – Zwei Vogelfiguren aus Bronze haben Diebe von einem Grab auf dem Friedhof in Niedermohr gestohlen. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Donnerstag 17:00 Uhr bis zum Freitagmorgen. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum möglicherweise verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit der Polizei in Landstuhl in Verbindung zu setzen. |pilan

Diebstahl von Ortseingangsschild – Zeugen gesucht

Reichenbach-Steegen (ots) – Im Zeitraum vom 03.08.2023 bis 08.08.2023 ist durch einen bislang unbekannten Täter das Ortseingangsschild des Ortsteils Fockenberg-Limbach entwendet worden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2250 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |pvd