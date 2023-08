Renitenter Obdachlose im Stadtgebiet von Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots) – Am 19.08.2023 fiel im Stadtgebiet von Bad Kreuznach ein 37-jähriger Wohnsitzloser gleich mehrfach negativ auf: Um 04:20 Uhr trat der stark alkoholisierte Mann, in der Ringstraße gegen einen Funkstreifenwagen der Polizei und beschädigte hierdurch einen Frontscheinwerfer. Nach diesem Vorfall erhielt er von den eingesetzten Beamten einen Platzverweis, dem er auch nachkam.

Um 05:59 Uhr beschädigte er in der Mannheimer Straße (Altstadt) 3 Schaufensterscheiben. Hierdurch verletzte er sich am Kopf und musste schließlich in ein Krankenhaus verbracht werden. Ein zu diesem Zeitpunkt durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,38 Promille.

Durch die Sachbeschädigungen entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 3.000 EUR.

Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus fiel der Mann dann um 14:49 Uhr erneut in der Mannheimer Straße auf. Er lag in der Fußgängerzone auf dem Boden und wollte sich nicht, von durch Bürgern herbeigerufenen Sanitätern, helfen lassen. Als daraufhin die Polizei erschien, warf er sofort eine leere Flasche in Richtung eines Funkstreifenwagens.

Aufgrund der bereits vorangegangen Taten und dem erneut aggressiven Auftreten des Mannes wurde dieser schließlich unter Leistung von erheblichem Widerstand in Gewahrsam genommen.

Kellerbrand

Ippenschied (ots) – Am Abend des 18.08.2023 kam es in Ippenschied zum Kellerbrand in einem Reihenhaus. Hierbei brannte ein Kellerraum fast vollständig aus. Der Brand wurde von einem Bewohner bemerkt. Alle Bewohner konnten sich unverletzt ins Freie begeben.

Es ist ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich entstanden. Als Brandursache kommt ein technischer Defekt in Betracht. Die Ermittlungen hierzu laufen.