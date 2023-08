2 Personen durch Messerstiche verletzt – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 02:00 Uhr wurden im Bereich des Swansea-Platzes ein 31-jähriger und ein 27-jähriger Mann nach ersten Erkenntnissen von einer Gruppe junger Männer angegriffen und durch Messerstiche schwer verletzt. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser transportiert. Das Motiv sowie der genaue Tatablauf sind Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Täterbeschreibung:

4-5 Männer, ca. 18-20 Jahre alt, schlanke Staturen und südländisches Aussehen. Sie sollen mit Jogginghosen bekleidet gewesen sein und flüssig Deutsch gesprochen haben. Einer der Täter soll längere dunkle, zurück gegelte Haare gehabt und ein helleres Shirt und eine Bauchtasche getragen haben.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter Tel: 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Raub im Bereich der Wasserturmanlage – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wasserturm (ots) – Am frühen Sonntagmorgen, kurz vor 04.30 Uhr, befanden sich die beiden 20- und 21-jährigen Geschädigten auf einer Parkbank im Bereich der Mannheimer Wasserturmanlage. Hier wurden sie von einer Personengruppe angesprochen und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert.

Nachdem die Geschädigten der Aufforderung nicht nachkamen, wurden sie von den unbekannten

Tätern umringt und bis zur Herausgabe einer Geldbörse mit Schlägen und Pfefferspray traktiert. Anschließend flüchteten die Unbekannten zu Fuß in unbekannte Richtung.

Die beiden Geschädigten wurden durch den Vorfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Trotz umgehend eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagen konnten die unbekannten Täter nicht mehr festgestellt werden.

Bei den Unbekannten soll es sich um eine Personengruppe von mindestens 6 männlichen Personen gehandelt haben, die nicht weiter beschrieben werden konnten.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zu den unbekannten Tätern machen können, werden gebeten, sich bei dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu melden.

Diebstahl am Wasserturm – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am späten Samstagabend gegen 23:00 Uhr, befand sich der Geschädigt mit einem Freund auf einer Bank am Hauptbrunnen des Wasserturms. Ein bisher unbekannter Täter näherte sich den beiden unbemerkt von hinten und entwendete die dunkelblaue Lederumhängetasche der Marke „Tommy Hilfiger“, welche der Geschädigte neben sich abgestellt hatte.

In der Tasche befand sich neben Bargeld und persönlichen Dokumenten eine E-Zigarette, Haus- und Autoschlüssel sowie ein weiterer Schlüssel. Zunächst flüchtete der Dieb zu Fuß in Richtung der Kunsthalle, wo er dann auf der Beifahrerseite eines älteren, silbernen Audi A5

mit unbekanntem Kennzeichen einstiegt.

Anschließend fuhr das Fahrzeug mit zwei Insassen in Richtung Hauptbahnhof.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Ca. 170-180 cm groß, zwischen 17-19 Jahren, südländisches Erscheinungsbild. Er trug eine weißes T-Shirt, blaue Jeans und weiße Schuhe.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Tel.: 0621 174-3310 zu melden./JN

Selbstentzündung eines Fahrrad-Akkus

Mannheim-Schönau (ots) – Am vergangenen Donnerstag 17.08.2023 gegen 18:00 Uhr kam es in der Rastenburger Straße, zu einem Brandgeschehen. Ein vor einem Wohnanwesen zum Aufladen abgestelltes E-Bike stand in Brand. Der Umstand wurde durch eine aufmerksame Anwohnerin festgestellt, die sofort den Notruf wählte. Die Brandursache lag hierbei bei dem Fahrrad-Akku, der bei Eintreffen der Streife deutlich in Flammen stand.

Um ein mögliches Übergreifen des Feuers auf das Gebäude zu verhindern, begann die Streife

umgehend mit den ersten Löschmaßnahmen, bis die Feuerwehr eintraf. Der Brand konnte vollständig gelöscht werden. Bis auf das Fahrrad selbst kam es zu keinen

nennenswerten Sachschäden.

Der Sachschaden am Fahrrad selbst kann bislang nicht beziffert werden.