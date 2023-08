Hund im heißen Auto gelassen

Ladenburg (ots) – Am Freitag gegen 17:30 Uhr teilt eine aufmerksame Anruferin mit, dass auf einem Supermarktparkplatz in Neu-Edingen ein Hund in einem Fahrzeug sitzen würde. Zumindest hatte der Hundebesitzer das Fenster offenstehen lassen. Als der Besitzer im Markt ausgerufen wurde, kam es zu einer hitzigen Diskussion zwischen Anruferin und Hundehalter.

Auch an kühleren Frühlings- oder Herbsttagen kann der unterschätzte Glashauseffekt in einem Auto schlimme Folgen haben. Schon 15 Minuten können für einen Hitzeschlag ausreichen,

denn bereits 40 °C sind für einen Hund gefährlich und das kann schon ab 20 °C

Außentemperatur passieren!

Dabei sollte man allerdings am besten erstmal versuchen das Tier gewaltfrei zu befreien: 1. Nach dem Autobesitzer suchen: Ist er in der Nähe? Kann ich ihm Bescheid sagen? 2. Die Polizei oder Feuerwehr rufen/EF

PKW kippt nach Verkehrsunfall um

Meckesheim (ots) – Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 73-jährige Toyota Yaris Lenkerin die Luisenstraße in absteigender Fahrtrichtung. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache kam sie hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte sodann mit zwei ordnungsgemäß geparkten PKW (Seat Ateca und Suzuki Alto) am Straßenrand.

Aufgrund des Aufpralls kippte der Toyota auf die Fahrerseite um, sodass es der PKW-Lenkerin

zunächst nicht gelang, eigenständig aus dem PKW zu steigen. Sie wurde durch die

Freiwillige Feuerwehr Meckesheim aus dem PKW befreit. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde die PKW-Lenkerin in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Durch den Verkehrsunfall entstand an dem PKW der Verursacherin ein Totalschaden und ein Gesamtschaden von ca. 35.000 EUR. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme kam es im Bereich der Luisenstraße zu geringen Verkehrsbehinderungen.

Verunfallter Pkw im Gleisbett – 3 Personen leicht verletzt

Weinheim (ots) – Am frühen Sonntag 20.08.2023 gegen 04:40 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in Weinheim am Hauptbahnhof, bei dem ein PKW in das dortige Gleisbett der Deutschen Bahn geriet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, befanden sich im Unfallfahrzeug 3 alkoholisierte Personen.

Die 28-Jährige Fahrzeugführerin fuhr aus noch nicht näher bekannten Gründen mit ihrem PKW, Toyota, von der Bahnhofstraße über den dortigen Vorplatz bzw. die Bushaltestellen. Daraufhin fuhr sie unvermittelt weiter in Richtung Bahnanlage, was zur Folge hatte, dass ihr Fahrzeug im Bereich der Gleise 1 und 2 zum Stehen kam.

Die Fahrzeugführerin, ihr Beifahrer und eine weitere Mitfahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt und nach ärztlicher Versorgung in einem Krankenhaus wieder entlassen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Ob am Gleisbett ein Schaden entstand, wird durch die Deutsche Bahn noch geprüft.

Aufgrund der Bergungsmaßnahmen des PKW aus dem Gleisbereich mussten die Gleise 1 und 2 in der Zeit von 04:40-08:40 Uhr für den Schienenverkehr gesperrt werden. Sie wurden teilweise über andere Gleise geleitet, bzw. es wurde ein Schienenersatzverkehr organisiert.

Nach der Blutentnahme im Revier wurde zudem der Führerschein der Fahrzeugführerin

einbehalten. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch den Verkehrsdienst.

Betrunkener Autofahrer überholt gefährlich, verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Weinheim (ots) – Am Samstagabend kurz nach 19:00 Uhr, kam es zu einem Unfall auf der Landstraße 3257/Gorxheimer Talstraße im Bereich der Einmündung in Richtung Buchklingen, bei welchem ein betrunkener Autofahrer ordnungswidrig über die Gegenfahrbahn den vor ihm fahrenden 66-Jährigen Fahrer eines PKW, Audi überholte.

Da der Audi-Fahrer zeitgleich nach links abbiegen wollte, kam es beim Überholvorgang zum Zusammenstoß. Doch anstatt nach dem Unfall stehen zu bleiben fuhr der 65-Jährige Fahrer des Mercedes Klein-LKW weiter, ohne den gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Danke einer aufmerksamen Zeugin, die den Unfall zuvor gesehen hatte, konnte er jedoch in unmittelbarer Nähe festgestellt und letztendlich auch festgenommen werden.

Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde bei dem Unfallflüchtigen deutlicher Atemalkohol festgestellt, was auch ein Test vor Ort mit einem Ergebnis von über 1,5 Promille bestätigte. Zur Blutentnahme wurde er zum Revier Weinheim verbracht, wo er neben einer Blutprobe auch seinen Führerschein belassen musste.

Glücklicherweise wurde durch den Unfall niemand verletzt, jedoch entstand einen Schaden von ca. 26.000 Euro. Der Audi war durch den Unfall so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

An die Staatsanwaltschaft wird nun eine Strafanzeige vorgelegt und der 65-Jährige muss sich u. a. wegen Straßenverkehrsgefährdung und Unfallflucht unter Alkohol verantworten.

Einsatz Hilfeleistung

Feuerwehr Brühl (cb) – Um 17:56 Uhr wurde die Feuerwehr Brühl und der Rüstzug der Feuerwehr Ketsch alarmiert. In der Sophie-Scholl-Straße war es in einer Tiefgarage zu einem schweren Unfall gekommen. Eine Person wurde unter einem Fahrzeug eingeklemmt. Den Einsatzkräften gelang es, die Person schnell mit technischem Gerät zu befreien. Der Rettungsdienst übernahm sofort die Behandlung.

Für die geschockten Angehörigen wurde das Feuerwehr-Seelsorge-Team zur Betreuung alarmiert. Ein ebenfalls alarmierter Rettungshubschrauber landete in der Nähe. Nach längerer Versorgung wurde der Patient in eine Klinik gebracht.

Die Einsatzkräfte blieben noch zum Teil vor Ort, um die Arbeit eines Sachverständigen zu unterstützen. Im Einsatz war der Rettungsdienst mit 2 Notärzten, die Polizei, das Feuerwehr-Seelsorge-Team, die Feuerwehr Ketsch und die Feuerwehr Brühl mit 5 Fahrzeugen.

Mit 2,5 Promille im Straßenverkehr unterwegs

Neckargemünd (ots) – Am vergangenen Freitag gegen 20:20 Uhr wurde die Polizei aufgrund Meldung einer deutlich betrunkenen Fahrzeug-Führerin verständigt. Eine 54-jährige VW Polo-Fahrerin versuchte zu dieser Zeit auf dem Bammentaler Rewe-Parkplatz rückwärtig auszuparken, scheiterte allerdings unverkennbar daran.

Durch die alarmierte Streifenwagenbesatzung konnte vor Ort festgestellt werden, dass die Dame bereits beim Einparken mit ihrem Pkw über einen höherliegenden Sockel gefahren ist und das Fahrzeug bereits mit den vorderen Rädern wahrlich in der „Luft“ hing.

Bei der anschließenden Kontrolle der Fahrzeug-Führerin konnten deutliche Anzeichen für eine Alkoholbeeinflussung festgestellt werden. Der Atemalkoholtest der Frau ergab eine

Alkoholbeeinflussung von 2,5 Promille.

Nach der Blutentnahme auf dem Polizeirevier wurde der Führerschein einbehalten. Die Fahrzeug-Führerin erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Betrunken Unfall verursacht und vom Unfallort geflohen

Wiesloch (ots) – Deutlich dem Alkohol zugesprochen hatte der 59-jährige Fahrer einer Mercedes B-Klasse, als er am Freitagabend gegen 21.50 Uhr in der Lederschenstraße in Wiesloch einen Unfall verursachte. Der Mann kam aufgrund alkoholbedingter Ausfallerscheinungen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem geparkten Citroen Jumper.

Im Anschluss setzte er seine Fahrt fort ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Zeugen, die das Unfallgeschehen beobachtet hatten, folgten dem Mann zu seiner Wohnanschrift und

konnten ihn dort bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Ein Atemalkoholtest

beim Unfallverursacher führte zu einem Wert von 1,8 Promille. Der Mann musste

eine Blutprobe und im Anschluss seinen Führerschein abgeben und sieht nun einer

Strafanzeige entgegen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000

Euro.