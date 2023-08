Unmutsbekundungen gegen die Polizei – Flaschenwurf auf Einsatzbeamte

Darmstadt (ots) – Einige wenige Teilnehmer hatten am Samstag 20.08.2023 während des Christopher Street Days (CSD) ihren Unmut gegen die Polizei bekundet. Neben verbalen Beleidigungen wurden die Beamten im Rahmen einer Einsatzmaßnahme auch mit einer Flasche beworfen.

Das Polizeipräsidium Südhessen hatte, wie bereits auch in den Vorjahren, einen Infostand auf dem Sommerfest des Christopher Street Days, wo die polizeilichen Ansprechpartner für LGBTQ mit Teilnehmenden und Interessierten in einen offenen Dialog treten.

Gegen 14.50 Uhr kam es an diesem Stand zu einer Spontanversammlung. Acht Personen, die während des Umzugs zum Teil schon durch Vermummung auffielen und polizeifeindliche Parolen riefen, versammelten sich vor dem Informationsstand der Polizei und bekundeten mit einem Banner ihre Abneigung gegen die Polizei.

Aufgrund der Größe des Banners war der Polizeipavillon verdeckt und für Teilnehmende des CSD-Sommerfests nicht mehr zugänglich.

Während der Spontanversammlung gab sich trotz mehrfacher Ansprache durch die Beamten niemand als Versammlungsleiter zu erkennen. Zudem verhielten sich die Teilnehmer unkooperativ und reagierten nicht auf die Ansprachen.

In Absprache mit der Versammlungsbehörde und den CSD-Verantwortlichen wurde der Kleingruppe letztlich ein neuer Versammlungsort für ihren Protest, rund 20 Meter entfernt, zugewiesen. Da die Personen erneut den mehrmaligen Aufforderungen zum neuen Versammlungsort zu wechseln, nicht nachkamen, mussten sie schließlich von den Einsatzkräften weg geschoben und zur neuen Örtlichkeit geleitet werden.

In diesem Zusammenhang warf eine Person eine Flasche in Richtung der Beamten, verfehlte diese aber.

Gegen 15.30 Uhr war die Spontanversammlung beendet. Verletzt wurde niemand. In Zusammenhang mit dem Flaschenwurf wird Anzeige wegen Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und versuchter gefährlicher Körperverletzung erstattet.

Kreis Bergstraße

Unfallzeugen gesucht

Heppenheim (ots) – In der Gießener Straße in Heppenheim kam es zwischen Freitag 18.08. und Samstag 19.08.2023 zu einer Verkehrsunfallflucht. Beschädigt wurde ein grauer 5er BMW, welcher dort ordnungsgemäß auf einem Parkplatz geparkt war. Der Sachschaden beträgt mindestens 1.000 Euro.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, werden

gebeten, sich bei der Polizeistation Heppenheim unter Tel: 06252 – 7060 zu melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Heppenheim/Bergstraße (ots) – In der Zeit von Samstag 19.08.2023 und Sonntag 20.08.2023 zwischen 17:30-08 Uhr, wurde ein schwarzer BMW an der hinteren linken Seite, sowie an der Stoßstange beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß in der Straße Im halben Morgen in Heppenheim abgestellt.

Der Unfallverursacher touchierte mit seinem Pkw beim Ein- bzw. Ausparken das Fahrzeug des Geschädigten und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Beim verursachenden Pkw muss es sich aller Voraussicht nach um einen weißen Pkw gehandelt haben.

Der Fremdschaden lässt sich auf 2000 Euro beziffern.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation in Heppenheim unter Tel: 06252/706-0.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Fürth-Lörzenbach (ots) – Am Samstag 19.08.2023 kam es gegen 16:15 Uhr, in der Weinheimer Straße in Fürth- Lörzenbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer 5er BMW Kombi überholte dabei in einer scharfen Kurve den in gleicher Richtung nach Fürth fahrenden Radfahrer. Aufgrund Gegenverkehrs lenkte der Pkw Fahrer sein Fahrzeug an den rechten Fahrbahnrand, ohne auf den Radfahrer zu achten.

Der Radfahrer musste, um einem Zusammenstoß zu vermeiden, auf den Gehweg ausweichen, verlor dabei jedoch die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte auf den Gehweg. Er zog sich dabei leichte Verletzungen am rechten Arm zu.

Der Pkw Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Radfahrer zu kümmern.

Für Hinweise bitte bei der Polizei in Heppenheim unter Tel: 06252/ 706-0 melden.

