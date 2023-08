Festnahme nach Brandstiftung

Frankfurt-Gallus (ots)-(th) – In der Nacht von Samstag 19.08.2023 auf Sonntag 20.08.2023, kam es in einem Gebäude in der Kleyerstraße gleich zu zwei Bränden. Ein Tatverdächtiger konnte noch vor Ort festgenommen werden. Gegen 02.30 Uhr brannten im Untergeschoss des Gebäudes im dortigen Fitnessstudio zunächst Gummimatten. Noch während der Anzeigenaufnahme vor Ort durch eine Streife löste der Brandmelder ein weiteres Mal aus.

Ursache hierfür war ein zweiter Brand im 6. Obergeschoss des Gebäudes; hier brannte ein Stapel Papier. Beide Brände konnten schnell durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der

Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 4.500 Euro.

Ein 29-jähriger Tatverdächtiger konnte noch vor Ort ermittelt und festgenommen werden. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Das Fachkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen.

Festnahme nach Verfolgungsfahrt

Frankfurt-Bahnhofviertel (ots)-(th) – Am Freitag fiel einer Streife gegen 22.50 Uhr die

Fahrweise eines PKW auf, der im Bereich der Gallusanlage in den Gegenverkehr fuhr. Dies nahmen die Polizisten zum Anlass das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen. Als dies dem Fahrzeugführer signalisiert wurde, flüchtete er mit überhöhter Geschwindigkeit.

Hierbei überfuhr er zwei rote Ampeln, touchierte zwei unbeteiligte Fahrzeuge, an denen Sachschaden entstand und beschädigte einen Verkehrspoller. Als das Anhalten des Fahrzeugs im Rahmen der Verfolgungsfahrt letztlich gelang, nahm der Fahrzeugführer seine Beine in die

Hand und versuchte so weiter zu flüchten.

Die verfolgenden Polizisten holten ihn jedoch ein und nahmen ihn fest. Der Grund für den Fluchtversuch war schnell ermittelt: der 43-jährige Mann verfügt nicht über eine gültige Fahrerlaubnis und war mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs.

Das Fahrzeug wurde sichergestellt, der Beschuldigte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Raub im Günthersburgpark

Frankfurt (ots)-(th) – In der Nacht von Freitag 18.08.2023 auf Samstag 19.08.2023, kam es im Günthersburgpark zu einem Raub durch eine Personengruppe. Die vier Opfer wurden leicht verletzt, die fünf Täter konnten unerkannt flüchten. Gegen 01 Uhr setzen sich die fünf Täter zunächst auf eine Parkbank in der Nähe der Geschädigten und begannen ein Gespräch.

Plötzlich forderten sie die vier 17-18 Jahre alten Geschädigten zur Herausgabe ihrer Wertgegenstände auf. Als die Geschädigten dies verweigerten, entrissen die Täter einem

Geschädigten ein iPhone sowie einem weiteren Geschädigten AirPods. Zwei der Geschädigten wurden zudem noch mittels Pfefferspray eingesprüht, ein Weiterer erhielt ein Faustschlag ins Gesicht.

Dabei forderte die Tätergruppierung noch die Herausgabe eines weiteren Handys. Als sie dieses nicht bekamen, verließen sie den Park in unbekannte Richtung. Eine Fahndung im Nachbereich blieb erfolglos.

Die 17-18 Jahre alten Opfer wurden allesamt durch die Tat leicht verletzt und konnten nach ambulanter Behandlung durch einen Rettungswagen nach Hause.

Die fünf männlichen Täter waren ca. 16-18 Jahre alt, ca. 165-185 cm groß: alle waren mit einer Sturmhaube vermummt und trugen komplett schwarze Kleidung, teilweise führten sie Umhängetaschen bei sich.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Tatverdächtigen und/oder dem Tatablauf machen können, werden gebeten, sich mit dem örtlich zuständigen 6. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069/755-10600 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen