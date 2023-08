Bedrohung und Körperverletzung

Dornburg-Frickhofen (ots) – In einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße, kam es am Freitag 18.08.2023 gegen 18:25 Uhr, unter den Bewohnern zu Streitigkeiten, in deren Verlauf ein 40-jähriger Bewohner einem 38-jährigen Bewohner mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug.

Im Rahmen des daraus resultierenden Handgemenges gelangte der Beschuldigte in den Besitz eines Messers, durch das sich der Geschädigte bedroht fühlte.

Gegen den Beschuldigten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Raub Getränkemarkt

Tatort: Westerwaldstraße 111, 65549 Limburg

Tatzeit: Freitag, 18.08.2023, 21:48 Uhr

Zur Tatzeit betrat ein unbekannter männlicher Täter den Getränkemarkt, begab sich hinter eine der dortigen Kassen, schob eine Kassiererin, die sich gerade in einem Bezahlvorgang befand, mit Gewalt zur Seite und entwendete aus der geöffneten Kasse 550EUR Bargeld. Danach flüchtete er aus dem Supermarkt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

männlich, circa 30-40 Jahre, südländischer Phänotyp, kurze schwarze Haare, Stoppelbart

rotes T-Shirt von „Eintracht-Frankfurt“, schwarze Jogginghose, weiße Sportschuhe, mögliche Tätowierungen an den Händen (genaueres unbekannt)

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Handyladen

Limburg (ots) – Am Donnerstag 17.08.2023 gegen 18.30 Uhr, betrat eine unbekannte männliche Person den Verkaufsraum des Handyladens und gab an, sich nur umzusehen. Während er sich augenscheinlich für ein bestimmtes Modell interessierte, betrat eine weitere männliche Person den Verkaufsraum und stellte sich zu der anderen Person. Schließlich verließ man gemeinsam den Laden.

Im Anschluss konnte das Fehlen eines hochwertigen Samsung Smartphones im Wert von 1.800 EUR festgestellt werden, dass durch eine spezielle Sicherung vor Wegnahme gesichert ist. Diese Sicherung wurde von den Tätern offenbar überwunden.

Täterbeschreibung:

Person 1: schlacksige Statur, ca. 175 cm, schwarze Haare, hellblaues Hemd.

Person 2: kräftig/sportlich, dunkle Haare, ca. 185 cm, kein Bart, keine Brille.

Sachbeschädigung an Pkw

Hadamar (ots) – Am 19.08.2023 gegen 01:50 Uhr, schlug eine unbekannte männliche Person die Seitenscheibe an einem am Elbbachufer geparkten Fahrzeug ein. Am Fahrzeug entstand Sachschaden im Wert von ca. 350EUR. Der Täter kann lediglich als männliche, schwarz gekleidete Person beschrieben werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

Ladendiebstahl in Drogeriemarkt

Löhnberg (ots) – Am Freitag 18.08.2023 gegen 18:21 Uhr, betrat ein unbekannter männlicher Täter zu Geschäftszeiten einen Drogeriemarkt in Löhnberg und entwendete ein Parfüm im Wert von 63,95 EUR, ehe er das Geschäft verlies.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 1,80 cm groß, ca. 20 bis 25 Jahre alt, weißes T-Shirt, dunkle Hose, schwarzer Rucksack

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter Tel: 06471-93860 in Verbindung zu setzen.

Pkw landet in Böschung, Fahrer alkoholisiert und ohne Führerschein

Tatort: L 3281 Mengerskirchen

Tatzeit: Samstag, 19.08.2023, 19:55 Uhr

Am frühen Samstagabend befuhr ein 37 Jahre alter Mann mit einem weißen VW Caddy die L 3281 von Winkels nach Mengerskirchen. Aus zunächst unerklärlichen Gründen kam der Fahrer des Caddys von der Fahrbahn ab und landete in der Böschung. Unfallzeugen verständigten die Polizei, die bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen konnten.

Mit knapp 2,6 Promille war der Mann keinesfalls mehr fahrtauglich. Er wurde für eine Blutentnahme und weitere Maßnahmen zur Polizeistation Weilburg verbracht.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Roller – Rollerfahrer leicht verletzt

Unfallort: Sudetenstraße/Frankfurter Straße in Weilburg

Unfallzeit: Samstag, 19.08.2023, 09:37 Uhr

Am Samstagmorgen kollidierte ein Pkw mit einem Roller im Einmündungsbereich der Sudetenstraße/Frankfurter Straße in Weilburg. Die 82 Jahre alte Fahrerin eines weißen SEAT Ibiza fuhr auf der Frankfurter Straße und bog nach links in die Sudetenstraße ab.

Dabei fuhr sie über die Fahrbahnmitte und stieß mit dem 76-jährigen Rollerfahrer aus Weilburg zusammen, welcher von der Sudetenstraße aus nach rechts in die Frankfurter Straße abbiegen wollte. Der Rollerfahrer erlitt Kratzer und Schürfwunden.

Zusätzlich entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

Verkehrsunfallflucht, Taunusstraße Weilburg

Unfallort: Taunusstraße in Weilburg

Unfallzeit: 13.08.2023, 14:00 Uhr bis 19.08.2023, 18:30 Uhr

In der vergangenen Woche stellte der Besitzer eines weißen SEAT CUPRA Ateca diesen in der Taunusstraße in Weilburg ab. In diesem Zeitraum beschädigte ein einparkendes Fahrzeug den weißen SEAT und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle.

An dem SEAT entstand Sachschaden an der Fahrzeugfront von mindestens 2.000 EUR. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg 06471 3986-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl aus Wohnung im Altenwohnheim

Tatort: 65549 Limburg, Breites Driesch

Tatzeit: vor Samstag, den 19.08.2023

Ein unbekannter Täter verschaffte sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zu der Wohnung der 86-jährigen Geschädigten. Dort wurde Bargeld aus dem Nachttisch sowie Schmuck aus einer Schatulle auf der Kommode im Schlafzimmer entwendet. Zusätzlich wurde Kiste mit alten Münzen ausländischer Währung entwendet.

Es entstand ein Schaden in Höhe von 9.000 EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter Tel: 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Versuchter Einbruch in Erlenbachschule in Elz

Tatort: 65604 Elz, Hadamarer Straße 13 – Erlenbachschule

Tatzeit: Samstag, 19.08.23, 22:10-22:32 Uhr

Zur Tatzeit wurde gemeldet, dass sieben bis acht Personen über den Zaun des Schulgeländes geklettert wären. Bei Eintreffen der Streife konnten keine Personen mehr auf dem Gelände der Schule angetroffen werden. Allerdings konnte eine aufgebrochene Tür festgestellt werden. Das Schulgebäude wurde durchsucht, aber es konnte niemand angetroffen und auch nicht auffälliges festgestellt werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter Tel: 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Geldbörse

Tatort: 65549 Limburg, Bahnhofsplatz

Tatzeit: Sonntag, 20.08..2023, 01:50-02:30 Uhr

Der Geschädigte saß auf einer Bank am Brunnen. Ein unbekannter Täter entwendete die Geldbörse des Geschädigten auf unbekannt Art und Weise. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Schutzpolizei in Limburg unter 06431 9140-0 in Verbindung zu setzen.

