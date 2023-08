Raub mit Schusswaffe

Hofheim (ots) – Um 20:48 Uhr kam es in einem Lidl Markt in Liederbach am Taunus zu einem Raub mit Schusswaffe. Der bislang unbekannte Täter betrat maskiert den Einkaufsmarkt und begab sich umgehend zum Kassenbereich. Hier forderte er eine Kassiererin unter Vorhalten einer nicht näher bestimmbaren Faustfeuerwaffe auf, ihm Bargeld aus der Kasse auszuhändigen. In diesem Zusammenhang gab der Täter mehrere Warnschüsse ab.

Hierbei wurden den Ermittlungen nach jedoch lediglich Gaspatronen verschossen. 3 Personen erlitten durch ausgetretenes Reizgas leichte Augenreizungen und konnten nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Der Täter flüchtete nach Tatausführung fußläufig in unbekannte Richtung.

Die Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen dauern derzeit noch an.

Täterbeschreibung:

Männlich, schlanke Statur, ca. 180 cm groß, hellhäutig. Er trug bei Tatausübung eine schwarze Skimaske, ein schwarzes Langarm-Oberteil, graue Handschuhe, schwarze Jogginghose, sowie weiße/hellgraue Sportschuhe.

Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der (06195) 6749-0 entgegen.

Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Hattersheimer Straße, 65830 Kriftel

Am Samstagabend fielen einer Zivilstreife der Polizeistation Hofheim in der Hattersheimer Straße in Kriftel zwei Motorräder und ein Pkw der Marke BMW auf. Im Bereich des dortigen REWE-Marktes kam es schließlich zum verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Die drei Verkehrsbeteiligten beschleunigten ihre Fahrzeuge auf bis zu 130km/h, bei erlaubten 50km/h. Hierfür wurde zum Teil auch die Gegenfahrbahn befahren. Glücklicherweise waren in diesem Bereich keine anderen Verkehrsteilnehmer unterwegs.

Es gelang der Zivilstreife einen der Beteiligten anzuhalten und zu kontrollieren. Der Führerschein und das Motorrad des 22-jährigen Rüsselsheimers wurden sichergestellt. Gegen die anderen Beteiligten werden ebenfalls Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen oder Hinweisgeber, die Angaben zu den Fahrzeugen oder den Fahrzeugführern machen können, werden gebeten, sich mit dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruchsdiebstahl, Bergstraße, 65817 Eppstein

Am frühen Sonntagmorgen kam es in Eppstein im Stadtteil Vockenhausen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der unbekannte Täter verschaffte sich lautlos über die gekippte Terrassentür Zutritt zum Haus, während die Bewohner im Schlafzimmer schliefen. Er entwendete dabei mehrere Mobiltelefone und eine Geldbörse. Als sich der Täter ins Schlafzimmer begab, wurden die Bewohner schließlich wach. Der Täter flüchtete unerkannt mit dem Diebesgut aus dem Haus.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 175cm groß, schmale Statur, schwarze Bekleidung mit roten Applikationen an Hose und Oberteil.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet Zeugen/Hinweisgeber, sich unter Tel: 06196/2073-0 zu melden.

Wohnungseinbruchsdiebstahl, Waldstraße, 65812 Bad Soden a.Ts.

Am Samstagabend kam es in Bad Soden a. Ts. zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Hierzu verschaffte sich ein Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe im rückwärtigen Bereich des Grundstücks Zutritt, während zwei Mittäter auf der Straße „Schmiere“ standen.

Der Wohnbereich wurde durchsucht und mehrere Gegenstände, darunter eine Uhrensammlung, entwendet. Der Wert des Stehlgut läßt sich noch nicht beziffern. Nachdem die Täter ausserhalb des Objektes bemerkten, dass sie beobachtet wurden und die Polizei verständigt wurde, gaben sie dem Täter im Wohnhaus ein Zeichen und so entfernten sich alle Täter fußläufig vom Tatort.

Täterbeschreibung:

Täter 1: männlich, dunkle Hautfarbe, 165cm groß, kurze Haare, schwarze Hose, schwarzes Sweatshirt mit roten Rückenaufdruck „France“

Täter 2: männlich, 175cm groß, kurze Haare, blaue Shorts, weißes T-Shirt

Täter 3: männlich, 186cm groß, kurze Haare, schwarzer Jogginganzug.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach bittet Zeugen/Hinweisgeber, sich unter Tel: 06196/2073-0 zu melden. Die Pressemeldung wurde zusammengestellt von PHK Stefan Schulz, Polizeistation Hofheim 06192/2079-0.

Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Hattersheim am Main (ots)-(ll) – Zwischen Mittwoch 16.08.2023 gegen 16 Uhr und Freitag 18.08.2023 um 17 Uhr,verschafften sich ein oder mehrere unbekannte Täter Zutritt zum Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Rossertstraße in Okriftel. In einem oberen Stockwerk versuchten die Einbrecher dann eine Wohnungstür aufzuhebeln, scheiterten jedoch hierbei.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 EUR. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06192) 2079 – 0 zu melden.

Autospiegel geklaut

Kelkheim (ots)-(ll) – Zwischen letztem Dienstag 15.08.23 und Freitag 18.08.23 um 10.30 Uhr, wurden in Kelkheim die Autospiegel eines geparkten Pkw gestohlen. Der schwarze Audi A4 wurde am Dienstag in der Benzstraße im Ortsteil Münster ordnungsgemäß geparkt.

Als der Geschädigte am 18.08.2023 gegen 10:30 Uhr wieder zu seinem Pkw kam, stellte er fest, dass die Außenspiegel entwendet wurden. Hinweise auf den oder die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749 – 0 zu melden.

