Störung des öffentlichen Friedens, Sachbeschädigung, Beleidigung und Bedrohung

Oberursel (ots) – Polizeibeamte der hiesigen Polizeistation wurden am 19.08.2023 gegen 09:30 Uhr in die Adenauerallee entsandt, nachdem von dort eine randalierende, männliche Person gemeldet worden war, welche Blumentöpfe und Gläser aus dem 6.Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Richtung der Straße warf.

Auf die Beamten reagierte die Person mit weiterem Werfen von Gegenständen, unter anderem einer Kurzhantel welche die Windschutzscheibe des Streifenwagens durchschlug und beschädigte. Darüber hinaus bedrohte der Randalierer die Polizeibeamten mit Messern und kündigte an, sie „aufschlitzen und erschießen“ zu wollen.

Letztlich gelang es, unter Hinzuziehung weiterer Kollegen, den Randalierer, welcher sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, zu überwältigen.

Bei dem Einsatz wurde glücklicherweise niemand verletzt. Für den Zeitraum der Maßnahmen wurde die Adenauerallee für Personen- und Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt.

Versuchter Tankstelleneinbruch

Wehrheim, Industriestraße 4a, Avia Tankstelle Sonntag, 20.08.2023, 00:15 Uhr

In der vergangenen Nacht gegen 00:15 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in die Tankstelle in der Industriestraße einzubrechen. Durch einen Anwohner konnte festgestellt werden, dass versucht wurde mit einem PKW gewaltsam in das Tankstelleninnere zu gelangen. Dieser verständigte umgehend die Polizei. Noch vor Eintreffen der Beamten ergriffen die unbekannten Täter die Flucht. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch negativ.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat machen oder wem ist in Tatortnähe ein stark beschädigter PKW aufgefallen. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter Tel: 06172/120-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit Personenschaden – Kind schwer verletzt

Bad Homburg, Gartenfeldstraße/Triftstraße Freitag, 18.08.2023, 19:39 Uhr

Am Freitagabend um 19:39 Uhr wurde ein 3-jähriges Kind bei einem Unfall in Bad Homburg schwer verletzt. Der 36-jährige Fahrer eines VW befuhr die Gartenfeldstraße in Richtung Triftstraße und transportierte hierbei ein 3-jähriges Kind ohne jegliche Sicherung auf dem Beifahrersitz des Autos.

An der Einmündung Gartenfeldstraße/Brüningstraße musste der Fahrer einem von rechts kommenden Pkw die Vorfahrt gewähren und bremste stark ab, so dass das Kind mit dem Kopf gegen die Frontscheibe flog. Der 3-jährige Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden

Grävenwiesbach, L3063 (Nähe Laubacher Kreuz) Samstag, 19.08.2023, 13:10 Uhr

26-jähriger stößt bei riskanten Überholmanöver mit dem Gegenverkehr zusammen. Ein 26-jähriger aus Schmitten befuhr die L3063 von Wilhelmsdorf in Richtung Heinzenberg. Laut Zeugenaussagen hatte es der Fahrer wohl sehr eilig und versuchte eine Kolonne aus drei Fahrzeugen zu überholen. Trotz Gegenverkehr überholte der Mann die zwei hinteren Fahrzeuge und musste dann vor dem vorderen Fahrzeug riskant einscheren.

Der Fahrer scherte jedoch sofort erneut aus, um auch das letzte Fahrzeug zu überholen, ohne sich hierbei jedoch zu versichern, ob die Gegenfahrbahn frei war. Im Zuge des überholens stieß der Fahrer frontal mit einem Pkw im Gegenverkehr zusammen und kollidierte anschließend seitlich mit dem Pkw, welchen er überholen wollte. Die Fahrer aller drei Fahrzeuge musste in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Es entstand ein erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen. Die Strecke musste zeitweise komplett gesperrt werden. Gegen den Unfallverursacher ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden beträgt ca. 33.000 EUR.

Die Polizei Usingen, die ein Ermittlungsverfahren eingeleitet hat, bittet um sachdienliche Hinweise unter Tel. 06081/9208-0 oder per E-Mail: pst.usingen.ppwh@polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit schwer verletzten Motorradfahrer

Glashütten, Kreuzung L3023 / L3276 Freitag 18.08.2023, 18:45 Uhr

Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Wehrheim befuhr mit seiner Kawasaki die L3023 in Richtung L3276. An der Kreuzung L3023 / L3276 übersah ein 83-jähriger PKW-Fahrer aus Schmitten den vorfahrtberechtigten Motorradfahrer. In der Folge kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, woraufhin der 20-jährige zu Fall kam. Dieser wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR geschätzt.

Verkehrsunfall mit verletzten Motorradfahrer

Schmitten, Kreuzung L3025 Sa. 19.08.2023, 11:40 Uhr

Am Samstagmittag befuhr ein Motorradfahrer die L3025 von Brombach kommend in Richtung Hunoldstal. In einer Linkskurve kam der 58-Jährige aus Gießen aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte hierbei. Er wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt ca. 4.500 EUR.

Einbruch in Supermarkt

Weilrod, Talaue 1, Netto-Markt, Sonntag 20.08.2023, 02:50 Uhr

Sonntagnacht haben sich bisher unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt zu einem Supermarkt in Weilrod, Ortsteil Riedelbach verschafft, indem sie eine Tür aufhebelten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine unbekannte Anzahl an Zigarettenstangen entwendet.

Zeugen, die relevante Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/120-0 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen