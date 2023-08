Wiesbaden, Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Frau sexuell bedrängt

Wiesbaden (ots)-(am) – Am frühen Sonntag gegen 03:40 Uhr wurde in der Schenkendorfstraße eine junge Frau von einem Mann zunächst angesprochen. Anschließend ging er die Frau an und bedrängte sie in sexueller Weise. Nach heftiger Gegenwehr ließ der Täter von der Frau ab und flüchtete.

Gegen 03:40 Uhr war eine 20 Jahre alte Frau aus Wiesbaden zu Fuß in der Schenkendorfstraße unterwegs, als sie plötzlich von einem fremden Mann angesprochen wurde. Nachdem sie den Mann abgewiesen hatte, habe dieser versucht sich zu entkleiden und die Geschädigte an intimen Körperstellen berührt.

Die Geschädigte reagierte darauf mit heftiger Gegenwehr und schlug ihrerseits nach dem Mann. Dieser ließ schließlich von seinem Opfer ab und flüchtete in Richtung Innenstadt. Die Geschädigte trug bei dem Angriff leichte Verletzungen davon.

Der Täter wurde als 20-30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, von normaler Statur und von südländischer Erscheinung beschrieben. Er soll schwarze kurze Haare, einen Drei-Tage-Bart, ein weißes T-Shirt und helle Jeans getragen haben. Weiterhin soll er akzentfreies Deutsch gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Frau unsittlich berührt

Wiesbaden (ots)-(thi) – Am Samstagmorgen kam es in der Schwalbacher Straße zu einem sexuellen Übergriff zum Nachteil einer 23-jährigen Wiesbadenerin. Der Täter konnte unmittelbar nach der Tat von der Polizei festgenommen werden. Gegen 06:00 Uhr überquerte die Frau die Schwalbacher Straße, als sich der Täter ihr näherte.

Plötzlich berührte der 35-jährige Wiesbadener die Geschädigte in schamverletzenden Art und Weise. Die Wiesbadenerin machte sich daraufhin gegenüber einer Streife der Stadtpolizei aufmerksam, sodass der Beschuldigte unmittelbar festgenommen werden konnte. Der Wiesbadener muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Da der 35-Jährige stark alkoholisiert war, ordnete das Gericht eine Blutentnahme an und er muss den Rest des Tages im Gewahrsam verbringen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611/345 0 entgegen.

Radfahrer schwer verunglückt

Wiesbaden (ots)-(akl) – Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Saarstraße zur

Erich-Ollenhauer-Straße ist am Freitag gegen 17.05 Uhr ein 19-jähriger Radfahrer aus Wiesbaden schwer verletzt worden. Ein 39-jähriger Mann aus Idstein befuhr mit seinem BMW und einem Anhänger die Saarstraße stadteinwärts auf der Geradeausspur in Richtung Schiersteiner Straße.

In gleicher Fahrtrichtung befuhr der 19-Jährige mit einem schwarzen Pedelec den

Sonderfahrstreifen für Radfahrer und beabsichtigte nach dem Kreuzungsbereich über den dortigen Fußgängerüberweg nach links abzubiegen.

Hierbei übersah er das neben ihm fahrende Gespann, touchierte die rechte Fahrzeugseite und den Anhänger und kam auf der Fahrbahn zu Fall. Hierbei zog sich der Wiesbadener

Kopfverletzungen zu und musste nach Erstversorgung vor Ort mit lebensgefährlichen Verletzungen zur Weiterbehandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle gesperrt werden, ein Gutachter wurde hinzugezogen. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wurde von der Polizei auf 2.600 Euro geschätzt.

Widerstand geleistet – Anschliessend ins Gefängnis,

Mainz-Kostheim (ots)-(js) – Am Samstag gegen 17.15 Uhr, wurde die Polizei zu Streitigkeiten in die Hochheimer Str. gerufen. Im Zuge des Platzverweises kam es zu Widerstandshandlungen gegen die Beamten. Nachdem die Polizei einem 30-jährigen polnischen Staatsangehörigen nach

vorangegangenen Streitigkeiten einen Platzverweis erteilt hatten, widersetzte sich dieser und griff die Beamten an.

Der Täter konnte aber überwältigt und festgenommen werden. Der erheblich alkoholisierte Beschuldigte wurde daraufhin zum Polizeirevier verbracht, wo auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Bei der Überprüfung des 30-jährigen wurde festgestellt, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er dann in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Scheibe von Pkw eingeschlagen – Festnahme

Wiesbaden (ots)-(js) – Am Samstag gegen 21.30 Uhr, konnte eine männliche Person von der Polizei festgenommen werden, nachdem diese zuvor die Scheibe eines Pkw eingeschlagen hatte.

Gegen halb Zehn wird der Polizei mitgeteilt, dass ein Mann bei einem in der Dostojewskistr. geparkten Peugeot die Scheibe eingeschlagen hätte und geflüchtet sei.

Aufgrund der Beschreibung des Zeugen konnte die Person, ein 57-jähriger Wiesbadener, in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Der Beschuldigte räumte gegenüber den Beamten die Tat auch ein und wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen auf das Polizeirevier gebracht. An dem Peugeot entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Einbrecher festgenommen

Wiesbaden, Alte Schmelze, Sonntag, 20.08.2023, 04:00 Uhr

(am) Nach einem Einbruch in die Betriebsräume einer Auto-Waschanlage in der „Alten Schmelze“ am Sonntagmorgen, konnten die Täter im Rahmen der Fahndung festgenommen werden.

Gegen 04:15 Uhr wurden der Polizei durch Anwohner im Bereich „Parkfeld“ verdächtige Geräusche mitgeteilt. Bei der Überprüfung konnten die alarmierten Polizeikräfte drei flüchtende Personen feststellen, die jedoch kurz darauf im Rahmen der Fahndung festgenommen wurden.

Es stellte sich nun heraus, dass die Personen gerade dabei waren, einen Tresor zu öffnen, den man zuvor bei einem Einbruch in die Räumlichkeiten einer Auto-Waschanlage in der „Alten Schmelze“ entwendet hatten. Dort hatte man offensichtlich eine Fensterscheibe eingeschlagen und den Tresor entwendet. Die Höhe des Diebesgutes ist bisher nicht bekannt.

Die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere hundert Euro. Die beiden 24 und 28 Jahre alten Männer aus Wiesbaden, sowie ein 29-jähriger Mann aus Mühlheim a. Main wurden festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Täter wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der

Telefonnummer (0611) 345-0.

Rheingau-Taunus

VW-Caddy aufgebrochen

Tatort: 65375 Oestrich-Winkel

Tatzeit: Freitag 18.08.2023 bis Samstag 19.08.2023

Ein bislang unbekannter Täter schlug im oben genannten Zeitraum die

Seitenscheibe eines in der Rheinallee geparkten VW-Golf-Caddy ein und entwendete

das darin befindliche Portemonnaie des Geschädigten. Im Anschluss wurden mit der

entwendeten Bankkarte des Geschädigten mehrere widerrechtliche Bargeldabhebungen

durchgeführt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06722) 9112-0 bei der Polizeistation Rüdesheim zu melden.

Leicht verletzt nach entzündetem Öl

Tatort: 65388 Schlangenbad, Querstraße

Tatzeit: Samstag 19.08.23, 17.34 Uhr

Eine 84-jährige Schlangenbaderin wurde leicht verletzt, nachdem sich Öl in ihrer

heißen Pfanne entzündete. Die eingesetzte Feuerwehr musste den durch das

erhitzte Öl entstandenen Küchenbrand löschen. Die Dame konnte nach medizinischer

Erstversorgung entlassen und in die Obhut ihrer Tochter übergeben werden. In der

Wohnung entstand Sachschaden.

Jugendlicher im Besitz von Drogen

Tatort: 65232 Taunusstein, Bernsbacher Str. Schulgelände Gymnasium

Tatzeit: Samstag 19.08.23, 18.40 Uhr

Am späten Samstagnachmittag meldeten Passanten, dass sich mehrere Jugendliche

auf dem Dach des Gymnasiums Taunusstein befinden würden. Bei Eintreffen der

Streife flüchteten die Jugendlichen über den Schulhof. Ein 16-jähriger aus Bad

Schwalbach konnte noch eingeholt und von den Beamten festgenommen werden. Bei

ihm wurden 1,75 Gramm Haschisch vorgefunden. Nach der Durchführung der

polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann an die Erziehungsberechtigten

übergeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Unter Drogen mit einem E-Scooter unterwegs

Tatort: 65232 Taunusstein, Königsberger Straße

Tatzeit: Samstag, 19.08.23, 13.12 Uhr

Ein 21-jähriger aus Taunusstein fiel einer Streife der Polizeistation Bad

Schwalbach auf, da er unsicher seinen E-Scooter lenkte. Bei einer durchgeführten

Kontrolle konnte festgestellt werden, dass die Fahrweise augenscheinlich auf

vorangegangenen Drogenkonsum schließen ließ. Der Taunussteiner musste die

Streife zur Polizeistation begleiten. Nach einer durchgeführten Blutentnahme

konnte er wieder nach Hause entlassen werden. Ein entsprechendes Strafverfahren

wurde eingeleitet.

Motorradunfall mit schwer Verletzten

Tatort: Gemarkung 65391 Lorch; Landesstraße 3033

Tatzeit: Freitag 18.08.2023 gegen 16:00 Uhr

Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der L3033 von Geroldstein kommend in

Fahrtrichtung Lorch ein schwerer Verkehrsunfall. Nach aktuellem Ermittlungsstand

verlor der 60-jährige Fahrer aus Ginsheim-Gustavsburg, ohne Fremdeinwirkung, die

Kontrolle über sein Motorrad und kam zu Fall. Aufgrund des Sturzgeschehens zog

sich der Motorradfahrer so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Für die Dauer

der Unfallaufnahme wurde die Landesstraße zeitweise komplett gesperrt. Das

Motorrad wurde sichergestellt. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer (06722) 9112-0 bei der Polizeistation Rüdesheim zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Tatort: 65307 Bad Schwalbach, B 260 Einmündung Emser Straße

Tatzeit: Freitag, 18.08.23, 16.44 Uhr

Eine 86-jährige Autofahrerin aus Bad Schwalbach wollte mit ihrem Subaru von der

Emser Straße kommend auf die Bäderstraße einbiegen. Dabei übersah sie den blauen

Mitsubishi einer 72-jährigen Wiesbadenerin, welche in Richtung Heidenrod

unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die Wiesbadenerin leicht verletzt.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000EUR.

Verkehrsunfallfluchten

Reifen beschädigt

Tatort: 65232 Taunusstein, Rembrandtstraße 3

Tatzeit: Mittwoch 16.08.23, 07.30 ‚Uhr bis Samstag, 19.08.23, 20.00 Uhr

Im o.g. Zeitraum wurde in der Rembrandtstraße ein am Fahrbahnrand geparkter

roter Renault Arkana beschädigt. Der linke hinteren Reifen wurde durch ein

unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Sachdienliche Hinweise bitte an die

Polizeistation Bad Schwalbach unter der Rufnummer 06124-7078-0

Spiegel abgefahren und aus dem Staub gemacht

Tatort 65527 Niedernhausen, Austraße

Tatzeit: Sonntag, 20.08.23, 01:45 Uhr

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 01:45 Uhr in der Austraße in

Niedernhausen zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Fahrzeugführer beschädigte beim

Vorbeifahren den linken Seitenspiegel eines parkenden PKW und fuhr anschließend

in Richtung Ortsmitte weiter. Der Verursacher war vermutlich mit einen grauen

Opel Zafira unterwegs. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können oder

den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

06126-93940 mit der Polizei Idstein in Verbindung zu setzen.

Ohne gültigen Führerschein unterwegs

Tatort: 65232 Taunusstein, Aarstraße

Tatzeit: Samstag, 19.08.23, 21.35 Uhr

Ein 23-jähriger Mann aus Bad Tölz geriet mit seinem Smart for Two in eine

Verkehrskontrolle. Hier wurde dann festgestellt, dass sein Führerschein keine

Gültigkeit mehr hat und er somit ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Die

Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Hausverbot im Schwimmbad

Tatort: 65388 Schlangenbad, Freibad Schlangenbad

Tatzeit: Samstag 19.08.23, 14.27 Uhr

Die Betreiberin des Thermalfreibades Schlangenbad meldete am Samstagnachmittag

mehrere Personen, welche sich nicht an die Bade- und Hausordnung des

Thermalbades halten würden. Die eingesetzten Streifen stellten 4 Personen fest.

Bei den Personen wurden die Personalien festgehalten. Ein Hausverbot durch die

Betreiberin des Bades wurde ausgesprochen. Aufgrund des Alkoholgenusses der

Personen fielen diese dann im Anschluss noch einmal an der Bushaltestelle in

Schlangenbad auf. Nach einem polizeilichen Platzverweis kehrte Ruhe ein.

Geschwindigkeitsmessungen der Polizei auf der L3028

Ort: Niedernhausen, Landesstraße 3028,

Zeit: Samstag, 19.08.23, 14:00 Uhr

Am Samstagmittag zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr führten die Beamten der

Polizeistation Idstein in Höhe des H+ Hotels Geschwindigkeitsmessungen durch.

Insgesamt wurde das Tempo von 33 Fahrzeugen gemessen und diese anschließend

einer Kontrolle unterzogen. Die Beamten ahndeten vier Verstöße, da die

jeweiligen Fahrzeugführer die Höchstgeschwindigkeit überschritten. Die

Verkehrsteilnehmer müssen sich nun in einem Bußgeldverfahren verantworten.

