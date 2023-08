Der Online-Handel hat im vergangenen Jahrzehnt einen rasanten Aufstieg erlebt.

Inzwischen betrifft E-Commerce beinahe alle Bereiche des täglichen Lebens. Auch die Beschaffung von Autoteilen und Ersatzteilen ist online möglich. Wie beeinflusst der Autoteile-Handel Bereiche wie Autoreparatur und Fahrzeugwartung? Mit welchen Herausforderungen und Auswirkungen ist zukünftig zu rechnen?

Auswahlmöglichkeiten und Kostenfaktor spielen eine große Rolle

Das Wachstum des Online-Shoppings ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Größere Produktauswahl, rund-um-die-Uhr-Verfügbarkeit der Website sowie rasche Lieferungen sind einige Aspekte, die das veränderte Kaufverhalten erklären. Bei Autoreparaturen und Fahrzeugwartung spielen auch die Kosten eine wesentliche Rolle.

Autoteile und Ersatzteile im Internet zu ordern und selbst zu montieren, spart Geld. Zudem müssen keine Wartezeiten beim Vereinbaren von Werkstatt-Terminen in Kauf genommen werden.

Laut der Seite amz.de will nun auch der Berliner Online-Teilehändler Autodoc, der Ende Mai eine neue Niederlassung in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon eröffnet hat, die Entwicklung des Tech-Bereiches vorantreiben. Als bedeutender Standort der Automobilbranche ist Portugal das Bindeglied zwischen Autoindustrie und Ersatzteilhandel.

Verbraucher empfinden das Ordern von Autoteilen via Internet als wesentlich bequemer und zeitsparender. Das Angebot an Autoersatzteilen wächst ständig, sodass die Auswahl inzwischen sehr umfangreich ist. Außerdem finden sich auch für Sondermodelle und Oldtimer online passende Autoteile.

Wer gründlich recherchiert und Preise vergleicht, kann von günstigen Konditionen profitieren.

Kleinere Autoreparaturen und Fahrzeugwartungen selbst durchführen

Der Handel mit Autoersatzteilen gewinnt zunehmend an Bedeutung.

Unabhängig davon, ob es sich um ein Neufahrzeug oder einen Gebrauchtwagen handelt, steht fest, dass einige Bauteile verschleißanfällig sind. Verschleißteile, wie Kupplung, Kupplung, Batterie, Auspuff, Zündkerze und Glühstift müssen wegen starker Beanspruchung oft frühzeitig ausgetauscht werden. Auch die Reifen sind in regelmäßigem Abstand zu wechseln, um ein sicheres Fahrerlebnis zu gewährleisten.

In Deutschland ist der private Pkw immer noch das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel.

Daran wird sich wohl in naher Zukunft nicht ändern. Berufliche und private Verpflichtungen führen dazu, dass in fast jeder Familie mindestens ein oder mehrere Fahrzeuge betrieben werden.

Jedes Auto muss gelegentlich repariert werden. Kleinere Reparaturarbeiten können mit ein wenig handwerklichem Geschick und technischem Verständnis selbst ausgeführt werden. Aus Kostenspargründen greifen immer mehr Fahrzeughalter auf die im Online-Handel angebotenen Autoersatzteile zurück.

Autoersatzteile und regelmäßige Wartung verlängern die Nutzungsdauer

Um geeignete Autoteile zu finden, ist kein Expertenwissen notwendig. Im Online-Shop werden die einzelnen Ersatzteile sowie ihre Funktionen genau beschrieben, sodass die benötigten Teile rasch gefunden sind. Nach Eingabe der Schlüsselnummern sowie des Baujahrs vom Auto kann das richtige Ersatzteil geordert werden. Für Fragen und zur Beratung steht in guten Shops eine Kunden-Hotline zur Verfügung.

Es wird empfohlen, beim Online-Kauf von Ersatzteilen auf Qualität zu achten. Markenteile sowie Ersatzteile in Erstausrüsterqualität zeichnen sich durch Hochwertigkeit und lange Haltbarkeit aus. Kleine Autoreparaturen, regelmäßige Wartung sowie sorgfältige Autopflege verlängern die Nutzungsdauer eines Fahrzeugs, was im Interesse der Fahrzeughalter ist.

Der Einfluss des Online-Handels im Automobilbereich macht sich durch den Trend zur kostensparenden Selbst-Reparatur bemerkbar. Wirkt sich der Fahrstil auf den Autoverschleiß aus? Diese Fragen stellen sich viele Autofahrer. Was passiert, wenn wegen einer Straßensperrung größere Umwege in Kauf genommen werden müssen? Die Abnutzung von Reifen und anderen Autoteilen hängt nicht nur von der Anzahl gefahrener Kilometer, sondern auch vom Zustand der Straßen ab.

Verschleißteile rechtzeitig austauschen

Zu den Autoteilen, deren Verschleiß-Potenzial oft unterschätzt wird, zählen die Leuchtmittel. Autoscheinwerfer haben eine Lebensdauer von nur wenigen Jahren. Wird häufig nachts gefahren, ist es ratsam, die Auto-Beleuchtung regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf auszutauschen. Die meisten Autoteile besitzen hingegen kein ausgewiesenes Verfallsdatum, mit Ausnahme des Verbandskasten.

Statistiken weisen auf defekte Autobatterien als Pannen-Ursache Nummer eins hin. Für den Verschleiß der Autobatterie sind die Be- und Entladezyklen verantwortlich. Da die Batterien im Auto bei niedrigen Außentemperaturen stärker belastet werden, versagen sie am häufigsten in den kalten Herbst- und Wintermonaten. Wenn die Autobatterie nicht mehr richtig lädt, springt das Fahrzeug irgendwann nicht mehr an. Je nach Fahrzeugmodell kann der Batterie-Austausch durchaus selbst vorgenommen werden.

Probleme mit Auto-Verschleißteilen können jederzeit spontan auftreten. In diesen Situationen ist sofortiges Handeln notwendig. Die Möglichkeit, Autoteile online zu bestellen, ist somit als großer Fortschritt zu bewerten. Die beschädigten Teile können zeitnah ausgetauscht werden, sodass das Auto bei kleineren Schäden umgehend wieder einsatzbereit ist.