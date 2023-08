Mannheim: Queen unplugged – We Want to Live Forever am 05. September 2023

Mannheim – Ein außergewöhnliches Konzert gibt es im September im Mannheimer Capitol. Anläßlich des 77. Geburtstages von Freddie Mercury wird gibt es ein Queen Unplugged Abend.

Seit einiger Zeit gibt es dieses außergewöhnliche Konzert immer rund um den Geburtstag des ehemaligen Queen Frontmans. Diesmal präsentieren die Künstler neue Arrangements und ein Streichquartett, bestehend aus Musikern der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz, wird eine ganz besondere musiklaischen Hintergrund zaubern. Wahrscheinlich ist die Veranstaltungsdichte mit Konzerten von Queen und Freddy Mercury im Capitol am Höchsten. Seit Jahren zelebriert das Capitol Ensemble Freddie Mercurys Musik in der mitreißenden Show „I Want It All“ und hat sich so nicht nur eine große Fangemeinde, sondern auch profundes Wissen um die Musik von Queen erspielt. Beim Unplugged Abend setzt die Band die legendären Songs unplugged akustisch um. Mit Brigitte Oelke, Sascha Lien und Sascha Krebs als Sänger*in darf man auf geballte Queen-Kompetenz und auf ganz spezielle Klangerlebnisse und mächtige Emotionen freuen. Im Background mit dabei Irena Müller und Daniel Würfel.

Termin:

Dienstag, 05. September 2023, 20.00 Uhr

Capitol in Mannheim, Waldhofstraße 2