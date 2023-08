Handtasche unter dem Sitz – Geldbeutel weg

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstagmorgen (17.08.2023) war eine 36-Jährige gegen 09:00 Uhr an der Haltestelle „Am Schwanen“ in die Straßenbahnlinie 6 in Fahrtrichtung Berliner Platz gestiegen. Ihre Handtasche hatte sie dabei unter ihren Sitz gestellt. Als sie an der Haltestelle „Südwest-Stadion“ ausstieg, bemerkte sie, dass ihr Geldbeutel aus der Handtasche entwendet wurde.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Identität des Täters geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Roller gestohlen

Ludwigshafen-Oppau (ots) – In der Kurt-Schumacher-Straße wurde in der Nacht auf Freitag (17.08.2023, 20:30 Uhr – 18.08.2023, 2 Uhr) ein Roller gestohlen. Dieser stand verschlossen auf Höhe der Hausnummer 72 als eine bislang Unbekannte Person zuschlug und das Fahrzeug entwendete.

Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Unfall zwischen Transporter und Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – An der Kreuzung Rohrlachstraße/Bürgermeister-Grünzweig-Straße missachtete gestern Abend (17.08.2023, 19:17 Uhr) der Fahrer eines Transporters die Vorfahrt einer Straßenbahn. Es kam zur Kollision.

Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein erheblicher Sachschaden von insgesamt etwa 25.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

Trunkenheit im Verkehr

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am Donnerstag, 17.08.2023, gegen 17:15 Uhr, ein 52-jähriger Autofahrer in der Edigheimer Straße kontrolliert. Er war nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis dafür jedoch alkoholisiert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,65 Promille. Er wurde zur Dienststelle mitgenommen und dort eine Blutprobe entnommen.

Gegen den unter Alkoholeinfluss stehenden Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Außerdem wird er sich wegen des Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Die Führerscheinstelle wird zudem die Geeignetheit des Mannes überprüfen.

Fahrräder aus Garage gestohlen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Nacht auf Donnerstag (17.08.2023), gegen 04:15 Uhr, wurde die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Marie-Juchacz-Allee von einem Geräusch auf der Straße geweckt. Am Morgen stellte sie fest, dass ihre Garage geöffnet war und zwei Fahrräder entwendet wurden. Der Schaden beläuft sich auf circa 1.200 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder im Bereich Marie-Juchacz-Allee/Christine-Teusch-Anlage verdächtige Personen wahrgenommen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Einbruchsversuch

Ludwigshafen (ots) – Zeugen sucht die Kriminalpolizei im Fall eines Einbruchsversuchs in eine Wohnung in der Mundenheimer Straße. Dieser wurde durch einen aufmerksamen Nachbarn am 17.08.2023 gemeldet. Er hatte entsprechende Hebelspuren entdeckt. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten Unbekannte versucht in die Wohnung einzudringen, scheiterten an ihrem Vorhaben jedoch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Betrüger am Werk

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwoch (16.08.2023) erhielt eine 55-Jährige eine SMS in welchem sich Betrüger als Familienmitglieder ausgaben und nach dem Austausch mehrerer Nachrichten um Geld baten. Indem die Betrüger die Hilfsbereitschaft der Angeschrieben ausnutzten, gelang es ihnen durch geschickte Gesprächsführung die 55-Jährige davon zu überzeugen, 1.000 Euro zu überweisen.

Zu zwei Betrugsversuchen am Telefon kam es außerdem am Donnerstag in Ludwigshafen. Um 09:30 Uhr wurde eine 83-Jährige aus Ruchheim von einem falschen Polizisten angerufen. Dieser behauptete, es habe einen Raub gegeben und versuchte die Seniorin in der Leitung zu halten. Diese fiel auf den Schwindel jedoch nicht herein und legte auf.

Auch ein 61-Jähriger, ebenfalls aus Ruchheim, erhielt einen solchen Anruf. Hier behauptete ein angeblicher Polizist, es sei in der Wohngegend des Mannes zu Diebstählen gekommen. Noch bevor der Anrufe seine Geschichte weiterspinnen und Forderungen stellen konnte, legte der 61-Jährige auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht

automatisch ab.

Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab. Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer

nach.

nach. Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten

immer misstrauisch machen und überprüft werden.

immer misstrauisch machen und überprüft werden. Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten

Nachrichtendienstes.

Beachten Sie bitte außerdem:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie

bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die

Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer

selbst.

an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen

Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am

Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen

können.

Sollten Sie einen solche Nachricht oder einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Ausbildungsstelle oder Studium gesucht? – Freie Plätze in der Verwaltung des Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen

Ludwigshafen (ots) – In der Vorder- und Südpfalz sorgen wir, die Beschäftigten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, rund um die Uhr für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Dafür brauchen wir neben gut ausgebildeten Polizeibeamtinnen und -beamten auch eine starke Verwaltung.

Untergliedert in verschiedene Referate beschäftigt sich die Polizeiverwaltung mit komplexen Themen, zum Beispiel mit Rechtsfragen oder Haushalts- und Personalangelegenheiten. In diesen abwechslungsreichen und vielfältigen Bereichen bietet das Polizeipräsidium Rheinpfalz für das Jahr 2024 mehrere Plätze an für eine Ausbildung:

ur/zum Verwaltungsfachangestellten und

zur Verwaltungswirtin / zum Verwaltungswirt bzw.

für ein duales Studium „Bachelor of Arts“ – Studiengang Allgemeine Verwaltung

Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten

Die dreijährige Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten startet zum 1. August 2024. Für die Ausbildung benötigst du die mittlere Reife. Die theoretischen Inhalte werden an der Berufsschule BBS W2 in Ludwigshafen gelehrt. Praktische Inhalte werden im Polizeipräsidium in Ludwigshafen mit dem Durchlauf verschiedener Abteilungen und bei der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer vermittelt. Zusätzliche Erfahrungen sammelst du bei einem praktischen Einsatz in einer Polizeiinspektion und im Rahmen von zwei Gastausbildungen bei Behörden deiner Wahl. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Oktober 2023. Nähere Informationen sowie die Stellenausschreibung findest du unter https://s.rlp.de/zi1SC.

Ausbildung zur/zum Verwaltungswirt/in – Beamtenanwärter/in im 2. Einstiegsamt

Mit der mittleren Reife kannst du dich ebenfalls für die duale Ausbildung zur Verwaltungswirtin / zum Veraltungswirt im Beamtenverhältnis auf Widerruf im 2. Einstiegsamt (ehemals mittlerer Dienst) bewerben. Die Ausbildung startet am 1. Juli 2024. Die theoretischen Inhalte werden bei der Verwaltungsschule in Mayen vermittelt. Der praktische Durchlauf verschiedener Abteilungen findet im Polizeipräsidium in Ludwigshafen und in der zentralen Bußgeldstelle in Speyer statt. Darüber hinaus sammelst du im Rahmen einer Gastausbildung zum Beispiel bei einer Stadt- oder Kommunalverwaltung praktische Erfahrungen. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Oktober 2023. Nähere Informationen sowie die Stellenausschreibung findest du unter https://s.rlp.de/LR6rM.

„Bachelor of Arts“-Studiengang Allgemeine Verwaltung im 3. Einstiegsamt (ehemals gehobener Dienst)

Für das dreijährige duale Studium, das am 1. Juli 2024 beginnt, kannst du dich mit der Fachhochschulreife bzw. Hochschulreife bewerben. Die Studienzeit von 21 Monaten findet an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Mayen (Rheinland-Pfalz) statt. Praktische Inhalte werden im Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen und in der Zentralen Bußgeldstelle in Speyer vermittelt. Auch beim Bachelor-Studiengang ist eine Gastausbildung in einer Behörde deiner Wahl vorgesehen. Die Bewerbungsfrist endet am 15. Oktober 2023. Nähere Informationen sowie die Stellenausschreibung findest du unter https://s.rlp.de/Y54TN.

Wie kannst du dich bewerben?

Per Brief an: Polizeipräsidium Rheinpfalz z.Hd. Frau Ecker, Wittelsbachstraße 3, 67061 Ludwigshafen oder per E-Mail an: pprheinpfalz.pv3.ausbildung@polizei.rlp.de

Interessiert, aber noch unschlüssig? Für deine Fragen rund um die Bewerbung stehen dir die Ausbildungsleiterin Frau Stefanie Ecker (Tel: 0621 963-1631) bzw. ihre Vertreterin Frau Isabel Frey (Tel: 0621 963-1677) gerne zur Verfügung.

Komm in unser Team!

Bewirb dich jetzt und trage jeden Tag deinen Teil für eine sichere Vorder- und Südpfalz bei.