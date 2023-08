Körperverletzung unter Nachbarn

Speyer (ots) – Am 18.08.2023 gegen 00:13 Uhr hielt sich ein betrunkener 62-Jähriger längere Zeit vor einem Mehrfamilienhaus in Speyer West, in dem er selbst wohnt, auf und urinierte gegen das Gebäude. Eine 32-jährige Nachbarin bemerkte dies und forderte ihn mehrfach auf, dies zu unterlassen. Schließlich übergoss sie ihn mit Wasser und beschimpfte ihn.

Im Gegenzug schüttete der Mann sein Bier auf die 32-Jährige. Außerdem versuchte er, durch ihr geöffnetes Fenster einzudringen. Die Frau besprühte ihn daraufhin mit Reizgas. Der Mann erlitt Hautreizungen, verzichtete aber darauf, den Rettungsdienst zu rufen.

Beschädigtes Fahrzeug gesucht

Speyer (ots) – Am Dienstag 15.08.2023 gegen 11.45 Uhr, beobachtete eine Zeugin in der Gutenbergstraße einen weißen Transporter, der beim Rangieren dreimal gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen Audi stieß. Der bislang unbekannte Fahrer des Transporters habe nach dem Anstoß aus dem Fenster geschaut, sich aber nicht um eine Unfallaufnahme gekümmert.

Die Anstoßstelle am geparkten Audi sei vorne links gewesen. Als die eingesetzten Beamten am Unfallort eintrafen, waren beide Fahrzeuge nicht mehr vor Ort. Wer kann Angaben zu dem beschädigten weißen Audi machen?

Zeugen oder der Geschädigte selbst werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail zu melden (Tel. 06232/137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

Fahrradfahrer beim Unfall verletzt

Speyer (ots) – Am 17.08.2023 gegen 17:08 Uhr befuhr ein 18-jähriger Radfahrer den Radweg der Franz-Kirrmeier-Straße aus Richtung Otterstadt kommend. Zur gleichen Zeit wollte eine 57-jährige PKW-Fahrerin von einem Parkplatz in den fließenden Verkehr einfahren, übersah dabei den von links kommenden Radfahrer und stieß mit diesem zusammen.

Dieser verletzte sich leicht, lehnte aber eine Behandlung durch den Rettungsdienst ab. Der Radfahrer räumte ein, zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls telefoniert zu haben.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1.100 EUR.