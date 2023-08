Raub auf offener Straße

Mainz-Gonsenheim (ots) – Am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr, kurz bevor die schweren Unwetter über Mainz einsetzten, wurde eine 32-jährige Mainzerin Opfer eines Raubes in der Finther Landstraße in Höhe der Bushaltestelle Kappellenstraße. Die Mainzerin nahm zunächst zwei Männer hinter sich wahr, die sich unterhielten, als sich plötzlich einer der Beiden vor sie stellte und ihr den Weg versperrte.

Währenddessen versuchte der zweite Täter ihr von hinten den Rucksack zu entreißen, was jedoch zunächst aufgrund ihrer Gegenwehr scheiterte. Der hintere Täter stieß sie daraufhin derart fest nach vorne, dass sie ins Wanken geriet und er ihr letztlich aus dem nun geöffneten Rucksack das Portemonnaie stehlen konnte.

Der Täter, der vor der Geschädigten stand, wird als männlich und ca. 30 Jahre alt beschrieben. Er sei etwa 180 cm groß, habe einen dunklen Teint, dunkle Haare gehabt und einen Bart getragen. Zudem habe er ein weißes Hemd angehabt.

Der zweite Täter, welcher ihr das Portemonnaie aus dem Rucksack entwendete, soll ebenfalls männlich und etwa 30 Jahre alt gewesen sein. Er wird mit 170 cm etwas kleiner beschrieben. Auch er soll einen dunklen Teint und dunkle Haare gehabt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann bzw. verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Erst geklaut, dann Verkäuferin geschlagen

Mainz – Altstadt (ots) – Am Donnerstag gegen 14 Uhr beobachtete eine Verkäuferin in einem Ladengeschäft in der Fuststraße, dass eine Kundin in einem scheinbar unbeobachteten Moment, ein Kleidungsstück in ihren Rucksack steckte und dann das Geschäft verlies. Eine andere Verkäuferin nahm daraufhin die Verfolgung der 26-jährigen Rheinhessin auf und forderte sie mehrfach auf, dass Kleidungsstück wieder auszuhändigen.

Weil diese sich jedoch weigerte, griff die Verkäuferin in die Tasche der Diebin. Diese zog die Tasche daraufhin weg und versetzte der Verkäuferin einen Schlag mit ihrem Ellenbogen.

Durch die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 konnte die Täterin kontrolliert und das Diebesgut sichergestellt werden. Das Ergebnis ist eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls, weil die Täterin Gewalt einsetzte um die Ware behalten zu können. Der Wert der Ware 25,99 EUR.

Kreis Mainz-Bingen

Mit Beharrlichkeit ins Gewahrsam

Bingen (ots) – Am 17.08.2023 mussten Beamte der PI Bingen gleich dreimal zu einer Sozialeinrichtung für Wohnsitzlose in der Mainzer Straße ausrücken. Gegen 16:00 Uhr erschien ein 28-jähriger ehemaliger Bewohner der Herberge an der Sozialeinrichtung, wo er erst kürzlich ein Hausverbot erhielt. Er beschimpfte und beleidigte den dortigen Mitarbeiter in unflätigster Art und Weise.

Zudem betrat er, entgegen des bestehenden Hausverbots, das Gelände und schlug dem Geschädigten unvermittelt ins Gesicht. Im Anschluss verschwandt der Beschuldigte wieder. Kurze Zeit später erschien der Beschuldigte erneut an der Herberge und betrat wiederum das Gelände, konnte hierbei jedoch durch eine Streife beobachtet werden, woraufhin ihm ein Platzverweis ausgesprochen wurde.

Eine knappe Stunde später meldete der Mitarbeiter der Sozialeinrichtung, dass der 28-jährige erneut erschienen war und zudem nun auch die Fahrzeugscheibe seines Fahrzeugs eingeschlagen worden sei. Angesichts der eingeleiteten Strafverfahren wegen Beleidigung, Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung wurde der Beschuldigte nun wegen Nichtbefolgung des polizeilichen Platzverweises sowie der Verhinderung weiterer Taten dem Gewahrsam zugeführt.

E-Scooter-Fahrt mit Folgen

Bingen (ots) – Am 17.08.2023 gegen 17:15 Uhr kontrollierten Beamte der PI Bingen in der Burgstraße einen 67-jährigen Fahrer eines E-Scooters, der zuvor nur widerwillig zur Kontrolle bewegt werden konnte. Der Fahrer reagierte weder auf Leuchtsignale noch auf die Ansprache über den Außenlautsprecher des Streifenwagens. Erst nach Einschalten des Martinshorns hielt der Fahrer an.

Im Rahmen der Kontrolle konnten die eingesetzten Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die Wahrnehmung und ergab einen Wert von 1,42 Promille. Neben der Alkoholisierung konnte die Streife überdies feststellen, dass der E-Scooter leistungstechnisch nicht der Elektrokleinstfahrzeugverordnung entsprach und mit einer Höchstgeschwindigkeit von 32 km/h sogar führerscheinpflichtig war.

Ein solcher Führerschein wurde dem Beschuldigten allerdings bereits in der Vergangenheit entzogen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Ladendiebstahl führt zu Haft

Gensingen (ots) – Einen Ladendiebstahl mit Folgen beging am 17.08.2023 gegen 18:45 Uhr ein 60-jähriger Täter im bekannten Gensinger Warenhaus. Der 60-jährige entwendete Kosmetika in Wert von über 400EUR und wurde hierbei vom Ladendetektiv erwischt.

Da er sich nicht ausweisen konnte und auch durch die Streife der PI Bingen aufgrund nicht nachvollziehbarer Angaben des 60-jährigen Täters zunächst keine Klärung der Identität erfolgen konnte, wurde dieser zwecks weiterer Abklärung zur Polizeidienststelle Bingen verbracht. Hier wurde ein Fingerabdruckabgleich durchgeführt, welcher zu den echten Personalien des Täters führte.

Es stellte sich heraus, dass der 60-jährige falsche Angaben zu seiner Person machte, da gegen diesen ein Haftbefehl vorlag. Da die zur Abwendung der Haft erforderliche Zahlung durch den Täter nicht beglichen werden konnte, wurde dieser in die nächstgelegene Justizvollzugsanstalt in Wöllstein verbracht.

Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl mit Täterfestnahme

Bingen (ots) – Dank einer aufmerksamen Nachbarin konnten in der Nacht auf den 18.08.2023 zwei Männer nach einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl festgenommen werden. Die Zeugin wurde gegen 02:30 Uhr wach, als sie beobachten konnte, wie sich vier junge Männer in der Jakob-Ebersmann-Straße an der Hauseingangstür ihrer Nachbarin zu schaffen machten.

Durch die sofort entsendeten Polizeistreifen konnten zwei der Täter in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden. Die Personalien der beiden flüchtigen Tatverdächtigen wurden im Rahmen intensiver Recherchen ermittelt.

87-Jährige durch falschen Wasserwerker betrogen

Budenheim (ots) – Am Dienstagnachmittag kam es in Budenheim in der Pankratiusstraße zu einem Trickdiebstahl, bei dem eine 87-Jährige bestohlen wurde. Bei der 87-jährigen Frau aus Budenheim klingelte gegen 14:00 Uhr am Nachmittag ein Mann an der Tür und betrat nach dem Öffnen unmittelbar deren Wohnung.

Er gab an, dass er nach einem Rohrbruch in der Straße die Leitungen überprüfen müsse.

Auf die Aufforderung sich auszuweisen hielt der Mann zwar eine Karte hoch, nutzte jedoch das fortgeschrittene Alter und die eingeschränkte Sehfähigkeit der Frau aus und fuhr mit seiner Masche fort. Er forderte die 87-Jährige auf das Wasser im Badezimmer anzustellen und nutze vermutliche diesen Zeitraum, um in ihrer Abwesenheit das Schlafzimmer nach Geld und Wertgegenständen zu durchsuchen.

Im Anschluss verlässt der unbekannte Mann recht zügig die Wohnung der Frau. Sie bemerkt danach das durchwühlte Schlafzimmer und den Verlust mehrerer Schmuckstücke. Eine Beschreibung des Täters liegt derzeit nicht vor. Auch ist unklar, ob der Mann alleine oder mit Hilfe eines Komplizen agierte.

Wer dennoch sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.