Austritt von ca. 550 Litern Dieselkraftstoff nach Verkehrsunfall mit LKW

Bad Kreuznach (ots) – Am 18.08.2023 gegen 04:30 Uhr, überfuhr ein unfallbeteiligter LKW einen Kanaldeckel, welcher aufgrund dessen nach oben schlug und den Dieseltank beschädigte, sodass ca. 550 Liter Diesel aus dem vollgetankten LKW ausliefen. Auf einer Strecke von ca. 100 Metern und einer Breite von 2-3 Metern verteilte sich der Diesel auf der Fahrbahn und dem Gehweg.

Trotz eingeleiteter Sofortmaßnahmen durch die Freiwillige Feuerwehr Bad Kreuznach und dem Bauhof der Stadt Bad Kreuznach konnte ein Einlaufen von Dieselkraftstoff in die Nahe und ein Versickern im Bereich der Gehwegsteine in das darunterliegende Filtermaterial nicht verhindert werden.

Die Fahrbahn wurde in dem betroffenen Teilbereich für ca. 2 Stunden vollständig gesperrt. Die Schadenshöhe wird derzeit auf ca. 80.000-90.000 Euro geschätzt.

Festnahme aufgrund Handels mit Kokain in nicht geringer Menge

Bad Kreuznach (ots) – Durch die Staatsanwaltschaft und Kriminalinspektion Bad Kreuznach wird ein Verfahren gegen mehrere Beschuldigte geführt, die im Verdacht stehen, mit Kokain in nicht geringer Menge Handel zu treiben. Am 17.08.2023 begeben sich die Beschuldigten auf eine sogenannte Beschaffungsfahrt und erwerben Kokain.

Bei dieser Fahrt können die Beschuldigten durch Spezialkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz in Bad Kreuznach festgenommen werden. Durch die Polizei kann Kokain und Amphetamin in nicht geringer Menge, Bargeld und ein Fahrzeug sichergestellt werden. Durch das Amtsgericht Bad Kreuznach wird gegen die Beschuldigten die Untersuchungshaft angeordnet.

Brand mehrerer Mülltonnen

Bad Sobernheim (ots) – Am Donnerstag 17.08.2023 gegen 02:42 Uhr, wurden in Bad Sobernheim in der „Saarstraße“ und der Straße „Alter Weg“ mehrere Mülltonnen von unbekannten Tätern in Brand gesetzt.

Die Feuerwehr Bad Sobernheim konnte die Brände löschen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Kirn zu melden.

Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

Hochstetten-Dhaun (ots) – Am Donnerstag 17.08.2023 verursachte ein volltrunkener 50-jähriger PKW-Fahrer gegen 23 Uhr mehrere Unfälle innerhalb der Ortslage Hochstetten-Dhaun und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge teilte der Polizei die Fluchtrichtung des Fahrzeuges mit, sodass der flüchtige PKW-Fahrer auf der B41 durch die Polizei Kirn gestoppt werden konnte.

Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass mehrere Reifen des Fahrzeuges bei einem vorherigen Zusammenstoß mit einem Betonpfeiler geplatzt waren. Unbeirrt hiervon hatte der 50-jährige seine Flucht auf den blanken Felgen des beschädigten PKWs fortgesetzt.

Dem stark alkoholisierten Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wird gegen ihn wegen mehrerer Verkehrsstraftaten ermittelt.

Sein Führerschein wird der zuständigen Strafverfolgungsbehörde übermittelt.

Verkehrsunfall mit verletzter Person – Zeugen gesucht

Bad Kreuznach (ots) – Am gestrigen Donnerstagabend kam es gegen 18:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Ringstraße in Bad Kreuznach, bei welchem eine Person leicht verletzt wurde. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr eine 62-jährige Rollerfahrerin die Mannheimer Straße aus Richtung Bad Kreuznach Zentrum kommend in Fahrtrichtung Hackenheim.

In Höhe der Ringstraße beabsichtigte sie nach links in diese abzubiegen. Gleichzeitig querte ein Fahrradfahrer den o.g. Kreuzungsbereich. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Rollerfahrerin diesem aus und stürzte.

Sie wurde aufgrund ihrer Verletzungen in ein Bad Kreuznacher Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei bittet Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich mit der Polizeiinspektion Bad Kreuznach unter der 0671-8811 101 in Verbindung zu setzen.