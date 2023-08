Alkoholisierte Autofahrerin verursacht Unfall neben einer polizeilichen Kontrollstelle

Karlsruhe (ots) – Eine alkoholisierte Suzuki-Fahrerin verursachte am Donnerstagnachmittag in unmittelbarer Nähe zu einer Polizeistreife am Gottesauer Platz in Karlsruhe einen Auffahrunfall. Zwei Beamte der Fahrradstaffel der Polizei Karlsruhe führten gegen 14:00 Uhr Verkehrskontrollen im Bereich des Gottesauer Platzes durch.

Zeitgleich fuhr eine 28-Jährige mit ihrem Suzuki von der dortigen Tankstelle auf die Durlacher Allee und hielt an einer roten Ampel hinter einem BMW an. Aus bislang ungeklärter Ursache machte der Suzuki dann einen Satz nach vorne und fuhr auf das Heck des BMW auf.

Nach nur wenigen Schritten zur Unfallstelle bemerkten die Polizisten bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin starken Alkoholgeruch, glasige Augen und eine verwaschene Aussprache. Ein Atemalkoholtest zeige einen Wert von fast 2,5 Promille an.

Die Unfallverursacherin muss nun unter anderem mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und dem Entzug ihrer Fahrerlaubnis rechnen.

Kreis Karlsruhe

Pizzalieferant in Untergrombach ausgeraubt – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bruchsal (ots) – Ein 41-jähriger Pizzalieferant wurde in der Nacht auf Freitag offenbar Opfer eines Raubes, als er eine Bestellung in Bruchsal an 3 Unbekannte zustellen wollte. Ersten Feststellungen zufolge bestellte ein Unbekannter in der Nacht bei einem Lieferservice mehrere Pizzen und Getränke.

Als der 41-jährige Pizzalieferant gegen 02:45 Uhr mit seinem Auto zur genannten Lieferanschrift in die Straße Im Schollengarten in Untergrombach fuhr, traf er auf der Straße auf 3 bislang unbekannte Männer, die bestätigten die Pizza bestellt zu haben. Während einer der Täter offenbar zunächst die Rechnung beglich, sprühte einer der Mittäter dem Lieferanten Reizgas ins Gesicht.

Der dritte Tatverdächtige begab sich unterdessen zum Fahrzeug des Geschädigten und entwendete dort aus einem Geldbeutel eine 3-stellige Summe Bargeld. Als der 41-Jährige den Diebstahl bemerkte und versuchte den Tatverdächtigen festzuhalten, flüchtete das Trio mit einem dunklen Kleinwagen.

Der 41-Jährige trug bei dem Angriff leichte Verletzungen davon.

Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte das Trio nicht mehr festgestellt werden.

Die Räuber beschrieb der Pizzalieferant als junge Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren.

Der Mann, der das Pfefferspray einsetzte, sei circa 180 cm groß und von europäischer Erscheinung gewesen. Er habe blonde Haare gehabt und ein weißes T-Shirt getragen.

Sein Mittäter, der vorgab die Pizzen zu bezahlen, sei größer als 180 cm, von schlanker Statur und hell gekleidet gewesen.

Bei dem dritten Tatverdächtigen habe es sich um einen Mann mit kräftiger Statur, dunklerer Haut und schwarzen lockigen Haaren gehandelt. Er habe ein graues Oberteil getragen.

Das Kriminalkommissariat Bruchsal hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienstin Verbindung zu setzen.

Einbruch in Gemeindehaus gesucht

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen offenbar in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Gemeindehaus in Oberderdingen-Flehingen ein und entwendeten ein hochwertiges Mischpult.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge gelangten mindestens zwei Täter über ein Seitenfenster in das Gemeindehaus der „Christlichen Gemeinde Kraichgau Stromberg e.V.“ in der Attenbergstraße 8. Aus dem Veranstaltungssaal entwendeten die Einbrecher ein rund 10.000 Euro teures Mischpult und flohen anschließendunerkannt vom Tatort.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel: 07252 50460 an das Polizeirevier Bretten zu wenden.