Fahrrad vom Hauptbahnhof gestohlen – Polizei sucht Geschädigte

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag meldete eine Zeugin der Polizei, dass ein Mann sein Fahrrad zum Hauptbahnhof geschoben hatte und nun, um kurz vor 14:30 Uhr, mit einem anderen Rad weiterlief. Als eine Streife des Polizeireviers Heidelberg-Mitte den 31-jährigen Mann kontrollierte, behauptete er, dass es sich um das Mountain-Bike eines Freundes handeln würde.

Allerdings kannte er weder dessen Namen noch eine Adresse oder Telefonnummer. Daher bestand der Verdacht, dass der Mann das nicht abgeschlossene Fahrrad, ein hellblaues Mountain-Bike der Marke Carver, entwendet hatte. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrraddiebstahl.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder der Besitzer des Fahrrads, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Tel: 06221-1857-0, zu melden.

Radfahrer mit 2,3 Promille fährt in Polizeikontrolle

Heidelberg (ots) – Während einer Fahrzeugkontrolle am Freitagmorgen gegen 01.30 Uhr in der Speyerer Straße fuhr ein 47-jähriger Fahrradfahrer am Polizeistreifenwagen vorbei und machte hierbei eine Vollbremsung, sodass seine Räder blockierten und laut quietschten. Der Fahrradfahrer wurde aufgrund seiner Fahrweise durch die Beamten angesprochen und ebenfalls einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei konnte deutlich Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholkoltest ergab um 01:40 Uhr eine Atemalkoholkonzentration von 2,3 Promille. Der 47-Jährige durfte vorerst nicht weiterfahren und sein Fahrrad wurde an einem Fahrradständer angeschlossen.

Die Beamten fuhren mit dem 47-Jährigen zur Dienststelle, wo er von einem Polizeiarzt Blut entnommen bekam. Vorerst darf der 47-Jährige keinerlei Fahrzeuge mehr im Straßenverkehr führen und muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.