Streit unter Verkehrsteilnehmern eskaliert – Auf Nötigung folgt Körperverletzung

B 39/L 722/AS Schwetzingen/Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Durch Zeugen wurde der Polizei über Notruf mitgeteilt, dass es auf der B 39/Abfahrt zur BAB 6 zu einer Körperverletzung gekommen sei. Ein 81-jähriger LKW-Fahrer fuhr mit seinem Lkw auf der rechten Fahrspur der B 39 in Fahrtrichtung Schwetzingen, als er aufgrund von mehreren Fahrzeugen, die sich auf der einmündenden Einfädelungsspur befanden, auf die linke Fahrspur wechseln musste.

Dies missfiel einem 51-jährigen Autofahrer, da er sein Fahrzeug stark abbremsen musste. In der Folge setzte sich der Autofahrer vor den LKW-Fahrer und bremste ihn aus. Letztlich bremste er in der Abfahrt zur BAB 6, Fahrtrichtung Mannheim/Frankfurt, sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab und stieg aus. Anschließend lief er zu dem Lkw des 81-Jährigen und ging diesen körperlich an.

Der 81-Jährige wehrte sich schließlich, indem er sein Tierabwehrspray aus der Hosentasche zog und dieses in das Gesicht des 51-Jährigen sprühte. Beide Beteiligten erlitten Verletzungen durch die körperliche Auseinandersetzung und mussten medizinisch versorgt

werden. Die beiden Verkehrsteilnehmer müssen sich nun wegen Körperverletzung und

gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Schlange entdeckt

Sinsheim (ots) – Am Donnerstag gegen 15.30 Uhr meldet ein 21-Jähriger eine rot/beige gestreifte, etwa 100 cm lange Schlange. Diese hatte er im Gebüsch des Rauhwiesensees liegend entdeckt. Die Einsatzörtlichkeit wurde durch 2 Beamte umgehend angefahren.

Am Einsatzort konnte die beschriebene Schlange festgestellt werden, jedoch war niemandem bekannt, um welche Art es sich hierbei handelt und ob von dieser eine Gefahr ausgeht. Nach Absprache mit einem ortsansässigen Zoohandel wurde die Schlange eingefangen und dem Inhaber

des Zoohandels vorerst übergeben.

Über Nacht Wallbox beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Ketsch (ots) – Eine bislang unbekannte Täterschaft beschädigte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Wallbox an einer Hofeinfahrt im Altrheinbogen. Nach ersten Erkenntnissen fuhr der Täter mit einem lilafarbenen Damenfahrrad zu der Örtlichkeit, riss gewaltsam

das Ladekabel des dort geparkten E-Autos aus der Wallbox-Ladestation und beschädigte diese.

Das Fahrrad blieb an der Örtlichkeit zurück. Die Hintergründe der Tat liegen bislang im Dunklen. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung auf.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere zu Personen, die in der fraglichen Nacht mit einem lilafarbenen Damenfahrrad der Marke Rotary unterwegs waren, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter Tel: 06202-288-0 zu melden.

Seniorin getäuscht und bestohlen – Polizei sucht Zeugen

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Als am Mittwoch um 17 Uhr eine Frau bei einer Seniorin in der Schubertstraße um Wasser bat, zeigte sich die über 80-jährige Frau hilfsbereit und ließ die ihr Unbekannte in die Wohnung. Sie ahnte allerdings nicht, dass es sich um eine Trickdiebin handelte, welche die Seniorin ablenkte, während eine Komplizin über die offen gelassene Eingangstüre ebenfalls die Wohnung betrat.

Nur durch Zufall bemerkte die Seniorin die zweite Täterin. Sie verwies daraufhin beide Personen aus der Wohnung. Im Nachgang musste sie aber feststellen, dass mehrere hundert Euro Bargeld, die sie im Schlafzimmer aufbewahrt hatte, fehlten.

Die beiden Täterinnen werden als ungefähr 30 Jahre alt beschrieben. Die Frau, welche die Seniorin ansprach, war knapp 165 cm groß, hatte einen blonden Kurzhaarschnitt und trug eine bunte Bluse sowie eine lange Hose. Die zweite Täterin war mit 170 cm etwas größer. Sie hatte eine dunkelblonde Kurzhaarfrisur.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der Telefonnummer 06221-3418-0, zu melden.

Die Polizei rät generell beim Umgang mit unbekannten Personen:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie

Weitere Informationen wie Sie sich und Ihre Verwandten gegen diese und andere

Maschen schützen können, finden sie auch online: https://www.polizei-beratung.de

/themen-und-tipps/diebstahl/trickdiebstahl-in-wohnungen/

Handtasche aus Kofferraum gestohlen

Edingen-Neckarhausen (ots) – Am Donnerstag um 10:30 Uhr, begab sich eine 81-Jährige zum Einkaufen in einen Supermarkt in der Rosenstraße. Nach Beendigung ihrer Einkäufe lud sie ihre Handtasche in den Kofferraum, verschloss diesen und brachte den Einkaufswagen wieder zurück. Anschließend fuhr die Seniorin nach Hause.

Daheim angekommen, bemerkte sie, dass ihre Handtasche nicht mehr im Kofferraum war. In der Handtasche befanden sich persönliche Dokumente sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Edingen-Neckarhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.