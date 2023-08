Ludwigshafen-Hemshof (ots) – In der Nacht zum Freitag 18.08.2023, war ein 30-Jähriger gegen 01:30 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg. Als er den Europaplatz passierte und sich unter der Hochstraße Nord befand, kam ihm ein Mann auf einem E-Scooter entgegen. Dieser verwickelte ihn in ein Gespräch, während sich ein weiterer Unbekannter unbemerkt von hinten näherte und dem 30-Jährigen einen Gegenstand in den Rücken hielt.

Daraufhin forderten die Täter die Herausgabe von Bargeld. Da der 30-Jährige eine Waffe in der Hand des Unbekannten vermutete, übergab er den Tätern knapp 900 Euro. Hiernach entfernten sich die Männer in unbekannte Richtung.

Täter mit E-Scooter:

ca. 1,70 Meter groß, sportlich gebaut, dunkelhäutig und schwarz gekleidet.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.