Raub – Zeugenaufruf

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(th) – Am Freitag 18.08.2022 gegen 04:30 Uhr, griff ein bislang unbekannter Täter in Höhe des Gärtnerwegs 46 eine 26-jährige Frau an, stieß diese zu Boden und griff im Anschluss nach ihrer Handtasche. Die Frau hielt an ihrer Handtasche fest, sodass der Täter sie am Boden liegend über den Asphaltboden zog.

Aus der offenen Handtasche entwendete der Täter das Portemonnaie der 26-Jährigen und flüchtete über die Leerbachstraße in nördliche Richtung. Die 26-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt.

Eine Fahndung nach dem Täter im Nahbereich führte nicht zum Erfolg.

Täterbeschreibung:

Männlich, 30-45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, Glatze, braune Augen. Bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose der Marke Adidas, trug einen schwarzen Rucksack bei sich.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich mit dem zuständigen Fachkommissariat unter Tel: 069/755-51499 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

„Vertrauensvolle“ Nachbarin

Frankfurt-Niederursel (ots)-(lo) – Am Mittwoch 16.08.2023, kam es in der Niederurseler Landstraße zu Durchsuchungsmaßnahmen und zur Festnahme einer 59-jährigen Frankfurterin, die den Ruf einer vorbildlichen Nachbarin ausnutzte, um ihre Nachbarn zu bestehlen.

Die 59-Jährige hatte sich über mehrere Jahre hinweg um 2 ältere, hilfsbedürftige und zum Teil demente Nachbarn gekümmert. Im Januar dieses Jahres verstarben beide Nachbarn innerhalb von nur 2 Tagen. Die 87-jährige Nachbarin verstarb am 19.01.2023 im Krankenhaus und der 80-jährige Nachbar verstarb nur 2 Tage später am 21.01.2023 zu Hause.

Die Beschuldigte war für beide unabhängig voneinander eine enge Vertrauensperson. Zudem verfügte sie als Einzige über einen Schlüssel zu den jeweiligen Wohnungen. Nachdem den

Angehörigen aufgefallen war, dass nach dem Tod der Senioren vermehrt Wertgegenstände in der Wohnung fehlten, erstatteten sie Anzeige gegen die 59-Jährige.

Bei dem 80-Jährigen wurde eine Rolex-Uhr im Wert von ca. 5.000 Euro und bei der 87-jährigen Nachbarin eine Münzsammlung sowie Schmuck im Wert von ca. 50.000 Euro entwendet.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen konnte in diversen Verstecken in der gesamten Wohnung der Tatverdächtigen Bargeld in Höhe von 4.750 Euro sowie der Gold- und Silberschmuck der verstorbenen 87-Jährigen, der in diversen Porzellanvasen versteckt war, aufgefunden werden.

