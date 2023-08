Darmstadt

Zahlreiche Heizungsrohre aus Rohbau entwendet

Darmstadt-Bessungen (ots) – In der Zeit zwischen Donnerstag (3.8.) bis Donnerstag (17.8.)

haben Kriminelle aus einem Rohbau in der Noackstraße zahlreiche Heizungsrohre im Wert mehrerer Tausend Euro gestohlen. Für den Abtransport ihrer Beute dürften die Täter ein Fahrzeug verwendet haben.

Das ermittelnde Kommissariat 43 sucht in diesem Zusammenhang Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer im Tatzeitraum oder in der Nähe des Tatortes, verdächtige Personen beziehungsweise Fahrzeuge beobachten konnte, wird gebeten sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06151/9690).

Kriminelle machen Beute mit WhatsApp-Betrugsmasche

Darmstadt / Griesheim (ots) – „Hallo Mama, hallo Papa! Ich habe eine neue

Handynummer – Bitte speichert sie ab. Ich brauche eure Hilfe!“ – so ähnlich

lautete der Beginn zweier WhatsApp-Betrugsmaschen, die im Zeitraum zwischen

Dienstag (15.8.) und Donnerstag (17.8.) in Geldüberweisungen mündeten.

Denn erneut haben Kriminelle den Messenger-Dienst „WhatsApp“ genutzt und Beute

gemacht. In beiden Fällen gaben sich die noch unbekannten Täter als die

jeweilige Tochter aus. Mit der Geschichte, dass dringende Überweisungen getätigt

werden müssten, die sie selbst aufgrund des defekten Smartphones nicht

bewerkstelligen könnten, brachten sie sowohl einen 61-jährigen Mann aus

Griesheim, als auch eine 68 Jahre alte Frau aus Darmstadt dazu, mehrere Tausend

Euro an ihre vermeintlichen Kinder zu überweisen. Im Anschluss flog der

Schwindel auf und die Polizei wurde informiert.

Vor diesem Hintergrund rät die Polizei:

Kriminelle versuchen stets, Ihre Gutgläubigkeit und

Hilfsbereitschaft auszunutzen

Hilfsbereitschaft auszunutzen Seien Sie demnach misstrauisch, insbesondere dann, wenn

vermeintliche Notlagen und Geldforderungen ins Spiel kommen

vermeintliche Notlagen und Geldforderungen ins Spiel kommen Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Wenden Sie sich an Freunde, Bekannte oder Familienangehörige und

überprüfen Sie, von wem die versendete Nachricht tatsächlich

stammt

überprüfen Sie, von wem die versendete Nachricht tatsächlich stammt Speichern Sie unbekannte Nummern nicht automatisch ab, nur weil

Ihnen vorgegaukelt wird, es handele sich um eine bekannte Person

Ihnen vorgegaukelt wird, es handele sich um eine bekannte Person Setzen Sie sich im Zweifel umgehend mit der Polizei in

Verbindung

Darmstadt-Dieburg

Einfamilienhaus im Visier Krimineller – Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt-Braunshardt (ots) – Ein Einfamilienhaus in der Straße „Am Hegwald“ geriet zwischen Donnerstag (10.8.) und Dienstag (15.8.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten die Unbekannten unter Einwirkung von

Gewalt ins Innere des Hauses.

Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume. Schließlich entwendeten sie Bargeld sowie Armbanduhren. Mit ihrer Beute suchten sie das Weite. Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Groß-Gerau

Kriminelle plündern Kollekte

Gernsheim (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (17.08.) haben Einbrecher das Gemeindehaus der evangelischen Freikirche „Bibelgemeinde Gernsheim“ in der Friedrich-Wöhler-Straße Straße heimgesucht. Am Morgen gegen 9 Uhr, waren die Spuren der Täter entdeckt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Schloss eines Kühlanhängers aufgebrochen und Getränke entwendet. Zudem drangen die Unbekannten gewaltsam in das Gebäude ein.

Sie ließen auf ihrer Suche nach Wertgegenständen Werkzeug mitgehen und brachen das Gefäß der Kollekte auf und entwendeten das darin enthaltene Geld. Ob noch mehr gestohlen wurde, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Polizei zeigen.

Das Polizeistation Gernsheim ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06258/9343-0 sind die Beamtinnen und Beamten zu erreichen.

Geparktes Fahrzeug angefahren – Zeugen gesucht

Stockstadt (ots) – Am Freitag (18.08.) wurde im Zeitraum von 10.30 h – 13.30 h in der Oberstrasse ein geparkter brauner Audi beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete.

Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gernsheim, Unfallfluchtermittlung, Tel.: 06258-9343-0

Mit Drogen erwischt – Zwei Gaststätten kontrolliert

Rüsselsheim (ots) – Beamte der Rüsselsheimer Kriminal- und Schutzpolizei kontrollierten mit Unterstützung von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei am Donnerstag (17.08), im Zeitraum zwischen 17.00 Uhr und 00.30 Uhr, insgesamt 42 Personen Bereich Innenstadt und rund um den Bahnhof.

Acht Personen wurden hierbei bei illegalen Drogengeschäften beobachtet. Anschließend durchgeführte Durchsuchungen der jungen Frauen und Männer im Alter zwischen 15 und 23 Jahren, führten zum Auffinden von insgesamt knapp 50 Gramm Haschisch, das anschließend beschlagnahmt wurde. Die Beschuldigten müssen sich nun in Strafverfahren, unter anderem wegen des Besitzes und Erwerbs sowie des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln verantworten.

Bei zwei Kontrollen von Lokalitäten wurde festgestellt, dass ein Betreiber seiner Pflicht zur Überprüfung von Spielern in den Sperrdateien nicht nachkam und bauliche Veränderungen vornahm, was dazu führte, dass die zulässige Anzahl von Geldspielgeräten überschritten wurde. Im zweiten Betrieb verwahrte der Verantwortliche die Spielerkarten nicht ordnungsgemäß und die Spielautomaten waren für jedermann bespielbar. Auf die Betreiber kommen nun entsprechende Verfahren zu.

Kreis Bergstraße

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Groß-Rohrheim (ots) – Am 16.08.2023, gegen 20:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L3111 bei Groß-Rohrheim kurz vor dem Jägersburger Wald, hierbei stießen zwei PKW frontal zusammen. Ein 29-Jähriger Unfallbeteiligter aus Bensheim und seine zwei Beifahrer fuhren mit einem gemieteten PKW Hyundai in Fahrtrichtung Einhausen.

Die 72-Jährige Unfallverursacherin aus Groß-Rohrheim fuhr mit ihrem PKW Renault in entgegengesetzter Richtung und wollte wetterbedingt am linken Fahrbahnrand halten, dabei fuhr sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Hyundai.

Beide Fahrzeuge wurden hierdurch erheblich beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Es entstand ein Sachschaden von mindestens 40.000EUR. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Die L3111 war zwischen Groß-Rohrheim und Einhausen aufgrund der Aufräumarbeiten und der Unfallaufnahme kurzzeitig voll gesperrt.

Odenwaldkreis

Rollerdiebstahl aus Einfahrt

Bad König (ots) – Auf einen in der Einfahrt eines Wohnhauses abgestellten Roller hatten es Kriminelle im Zeitraum zwischen 17 Uhr am Montag (14.8.) und 15.30 am Donnerstag (17.8.) abgesehen. Die bislang noch unbekannten Täter verschafften sich auf ungeklärte Art und Weise Zugang zur Einfahrt des Wohnhauses in der Straße „Am Gänsebrunnen“ und entwendeten den dort abgestellten und abgeschlossenen schwarzen Piaggio-Roller mit dem amtlichen Kennzeichen „444 AIA“.

Anschließend suchten sie unerkannt das Weite. Der entstandene Schaden beläuft sich nach aktuellen Erkenntnissen auf mehrere Hundert Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 06062/953-0 bei der Polizei in Erbach zu melden.

Polizei ermittelt nach Farbschmierereien

Fränkisch-Crumbach (ots) – Eine Wand des Schwimmbades in der Saroltastraße hatten Vandalen mit Sprühdosen am vergangenen Wochenende im Visier. Zwischen Freitag (11.8.) und Montag (14.8.) näherten sich die bislang Unbekannten dem Schwimmbad und beschmierten eine Wand mit Graffiti-Motiven. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06062/953-0 bei der Polizei in Erbach zu melden.

