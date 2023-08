Mehrere Verstöße bei großangelegter Verkehrskontrolle festgestellt

Flörsheim am Main (ots)-(fh) – Eine großangelegte Verkehrskontrolle der Polizeidirektion Main-Taunus hat zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen dutzende Verstöße zu Tage gebracht. Im Sinne der Verkehrssicherheit beteiligten sich am Donnerstag mehrere Kollegen aller vier Polizeistationen des Main-Taunus-Kreises an den Maßnahmen.

So wurden von 16-20:00 Uhr und zwischen 22-02:00 Uhr, zwei Kontrollstellen in Flörsheim und in Hofheim errichtet. Schon bei der ersten, auf der B 519 im Bereich der „Opelbrücke“ durchgeführten Kontrolle, stellten die Einsatzkräfte mehrere Verstöße fest. Bei knapp 14 kontrollierten Fahrzeugen samt 53 Insassen mussten die Beamten unter anderem zwei Anzeigen wegen Verstößen gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz, eine Anzeige wegen der Fahrt unter Drogeneinfluss sowie eine Anzeige wegen einer führerscheinlosen Fahrt erstatten. Darüber hinaus wurden auch einige Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Trauriger Höhepunkt der Kontrollstelle war ein 9-Sitzer der mit 12 Personen (eine Person davon im Kofferraum) in die Kontrollstelle einfuhr. Von den 12 Personen waren 10 Personen nicht angeschnallt.

Bei der zweiten nunmehr in Hofheim durchgeführten Kontrolle wurden bei 11 Fahrzeug- und 27-Personenkontrollen leider weitere Straftaten und Ordnungswidrigkeiten entdeckt. Eine Person war betrunken, eine andere berauscht gefahren. Eine weitere führte ein verbotenes Einhandmesser mit sich.

Auch auf die Lichteinrichtungen der kontrollierten Fahrzeuge hatte die Polizei ein Augenmerk gelegt. Gleich vier Fahrzeuge wiesen hierbei Mängel auf.

Die Polizei im Main-Taunus-Kreis wird auch weiterhin Kontrollen durchführen, um einen Beitrag zur Sicherheit im Straßenverkehr zu leisten.

Elektronikartikel bei Einbruch gestohlen

Hofheim am Taunus, Donnerstag 17.08.2023, 05:30 Uhr

(eh) Am frühen Donnerstagmorgen kam es in der Germanenstraße in Hofheim-Marxheim zu einem Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter drangen durch Aufhebeln des Wohnzimmerfensters in ein dortiges Einfamilienhaus ein. Hier entwendeten sie zwei Laptops sowie mehrere Digitalkameras. Anschließend flüchteten sie durch das aufgehebelte Fenster und entkamen unerkannt.

Täterhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06196/2073-0 entgegen.

Zwei Fahrräder aus Gartenhaus entwendet

Eschborn-Niederhöchstadt, Donnerstag, 17.08.2023 08- 12:00 Uhr

(lt) Am Donnerstag, 17.08.2023, stahlen Unbekannte im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr in der Straße „Im Kleinfeldchen“ in Eschborn zwei Fahrräder. Die Täter entwendeten, die im Gartenhaus abgestellten und durch ein Fahrradschloss gesicherten Fahrräder. Bei den Fahrrädern handelt es sich um ein schwarzes E-Bike und ein Mountainbike.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation in Eschborn unter Tel: 06196/9695-0 entgegen.

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich

Hofheim am Taunus, Cohausstraße/Wilhelmstraße, Donnerstag 17.08.2023, 15:20 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag ereignete sich in einem Kreuzungsbereich in Hofheim ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 15:20 Uhr fuhr eine 27-jährige Frau aus Dreieich mit ihrem Mini Cooper von der Cohausstraße kommend in den Kreuzungsbereich zur Wilhelmstraße ein und missachtete dabei die per Stoppschild geregelte Vorfahrt einer ebenfalls 27-Jährigen. Diese wollte mit ihrem Skoda zeitgleich die Kreuzung in Richtung Schwarzbachweg passieren. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Frauen verletzt, die Fahrerin des Skoda musste zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden summiert sich auf schätzungsweise 15.000 Euro.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

