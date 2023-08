Wiesbaden, Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Brände in der Innenstadt – Festnahme eines Tatverdächtigen

Wiesbaden (ots)-(pl) – In der Nacht zum Freitag 18.08.2023 zw. 02.35-02.55 Uhr, kam es im Innenstadtbereich zu mehreren Mülltonnenbränden. Gegen 02.35 Uhr wurde auf dem Bürgersteig in der Luisenstraße eine brennende Großraummülltonne festgestellt und von der Feuerwehr gelöscht. Die Mülltonne wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Darüber hinaus zerbrach in Folge der starken Hitzeeinwirkung auch noch eine angrenzende Schaufensterscheibe. Der durch das Feuer entstandene Gesamtsachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

Eine zur gleichen Zeit qualmende Metalltonne wurde bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte von Passanten gelöscht. Der Mülleimer war an einer Ampelanlage in der Luisenstraße angebracht.

Kurze Zeit später wurden gegen 02.55 Uhr in der Faulbrunnenstraße vier Mülltonnen in Brand

gesetzt. Hierbei wurde der Täter von Zeugen beobachtet. Während 3 Tonnen rechtzeitig gelöscht werden konnten, trug eine Großraummülltonne erhebliche Beschädigungen davon.

Aufgrund der Personenbeschreibung und nach Einsichtnahme der Videoschutzanlage konnte durch die Polizei ein 23-jähriger Tatverdächtiger festgenommen und ein mitgeführtes Feuerzeug sichergestellt werden.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen zu den Bränden übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Bei beabsichtigtem Handykauf beraubt

Wiesbaden-Biebrich, Breslauer Straße, 17.08.2023, 18.05 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend wurde in der Breslauer Straße in Biebrich ein 21-jähriger Mann bei einem beabsichtigen Handykauf beraubt. Der Geschädigte hatte sich gegen 18.00 Uhr mit dem vermeintlichen Verkäufer auf einem Zuweg im Bereich der Breslauer Straße getroffen.

Als der 21-Jährige dann das Bargeld aus seiner mitgeführten Umhängetasche holte, um das Handy zu bezahlen, habe der „Verkäufer“ dem Geschädigten das Geld aus der Hand gerissen und ihm Pfefferspray ins Gesicht gesprüht. Anschließend sei der Räuber mit der Beute auf ein angrenzendes Gelände gerannt, wo er dann als Sozius auf die dunkle Vespa eines dort wartenden Kleinkraftradfahrers stieg und mit diesem davonfuhr.

Der Räuber wurde als ca. 20 Jahre alt, schlank mit dunklen mittellangen Haaren beschrieben. Getragen habe er ein schwarzes T-Shirt mit weißem Streifen auf den Schultern, eine schwarze kurze Hose mit weißem Streifen, weiße Socken und schwarz-weiße Sneakers.

Hinweise nimmt das Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Trickdiebe erbeuten Ring in Juweliergeschäft

Wiesbaden, Obere Webergasse, 17.08.2023, 12.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstagmittag haben zwei Trickdiebe aus dem Verkaufsraum eines Juweliers in der „Obere Webergasse“ einen Ring gestohlen. Gegen 12.00 Uhr betrat das Duo das Geschäft. Sie täuschten Kaufinteresse vor und ließen sich mehrere Schmuckstücke zeigen. Als die beiden Männer dann später das Geschäft wieder verlassen hatte, musste die Verkäuferin feststellen, dass einer der gezeigten Ringe fehlte.

Die beiden Diebe sollen mit einem weißen T-Shirt sowie dunklen kurzen Shorts bekleidet gewesen sein. Einer sei ca. 1,80 Meter groß und der andere ca. 1,85 Meter groß gewesen.

Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 entgegen.

Festnahme nach Verkehrskontrolle

Wiesbaden, Bertramstraße, 17.08.2023, 14.35 Uhr,

(pl)Die Flucht vor einer Verkehrskontrolle führte am Donnerstagnachmittag zur Festnahme eines 17-jährigen Jugendlichen. Gegen 14.35 Uhr sollte in der Bertramstraße ein Kleinkraftrad einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Statt jedoch den Anweisungen der Kontrollkräfte nachzukommen, stieß der Fahrer den Roller von sich und rannte davon.

Der Flüchtende konnte jedoch im Rahmen der eingeleiteten Fahndung angetroffen werden. Nun zeigte sich der offensichtliche Grund für seinen Fluchtversuch. Der 17-Jährige war nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis, das Kleinkraftrad kurzgeschlossen und das

Kennzeichen wegen Diebstahls ausgeschrieben. Den Jugendlichen erwartet ein entsprechendes Ermittlungsverfahren.

Gartenhütte aufgebrochen

Wiesbaden, Loh, 16.08.2023, 20.00 Uhr bis 17.08.2023, 18.00 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend haben Diebe im Bereich der Straße „Loh“ eine Gartenhütte aufgebrochen. Aus dieser stahlen sie diverse Gerätschaften sowie Werkzeuge und ergriffen hiermit unerkannt die Flucht.

Der Wert der Gegenstände wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das 3.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2340 entgegen.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus

Tresor aus Wohnhaus gestohlen

Walluf, Schulberg, Donnerstag 17.08.2023, 15:30-17:45 Uhr

(ots)-(fh) – Am Donnerstagnachmittag sind Einbrecher in ein Wallufer Einfamilienhaus

eingestiegen und hatten es dabei auf den Tresor der Hausbewohner abgesehen. Zwischen 15:30 Uhr und 17:45 Uhr nutzten die Täter einen unbeobachteten Moment aus und verschafften sich auf bislang unbekanntem Wege Zutritt zu dem Wohnhaus in der Straße „Schulberg“.

In dem Haus nahmen sie umgehend den Tresor ins Visier, welchen sie samt Inhalt kurzerhand an sich nahmen und anschließend die Flucht antraten. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 mit den zuständigen Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

Nach Unfall geflüchtet

Taunusstein-Bleidenstadt, Erlenweg, Montag 17.07.2023, 17:30-19 Uhr

(fh) – Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht von Montagabend in

Taunusstein-Bleidenstadt Zeuginnen und Zeugen. In der besagten Zeitspanne wurde ein im Erlenweg geparkter grauer Mercedes Kleinbus (V-Klasse) von einem bislang unbekannten Fahrzeug an der vorderen Fahrerseite touchiert und dadurch beschädigt.

Die unfallverursachende Person kam jedoch ihren Pflichten nicht nach und fuhr davon. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 2.500 Euro. Hinweise werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 erbeten.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Rheingau-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen