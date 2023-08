Marburg-Schröck: Kennzeichen an Pferdeanhänger beschädigt

Ein unbekannter Mann zerkratzte am letzten Sonntag gegen 19.55 Uhr die Zulassungsplakette und das Siegel eines Kennzeichens, das an einem Pferdeanhänger hing. Der Anhänger stand im Bergerweg neben einem Pferdestall.

Eine Zeugin bemerkte den Mann und fragte ihn, ob er dazu berechtigt sei und er sich ausweisen könne. Er forderte die Frau daraufhin auf, weiter zu fahren. In der Reutergasse verlor sie den Mann aus den Augen.

Er ist 50 bis 65 Jahre alt, 180 bis 187cm groß, hellhäutig, sprach Hochdeutsch, ist schlank, hatte glatte, dunkle Haare, trug eine Brille und eine dunkle Kappe sowie dunkle Kleidung.

Der entstandene Schaden beträgt etwa 25 Euro, die Marburger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Biedenkopf: Vollbremsung um Kollision zu verhindern

Eine 55-Jährige aus Biedenkopf fuhr am gestrigen Donnerstag auf der K 109 von Biedenkopf in Richtung Wallau. Gegen 07.50 Uhr kam ihr am Abzweig Weifenbach ein heller PKW entgegen, der offenbar mit hoher Geschwindigkeit einen vor ihm fahrenden dunklen PKW überholte. Dabei nutzte der unbekannte Fahrer auch beide Abbiegespuren und die Sperrfläche.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste die 55-Jährige stark ab und hupte noch. Der Fahrer des hellen PKW setzte seine Fahrt aber unbeirrt fort. Die Zeugin konnte sich den hinteren Teil des Kennzeichens merken, wobei es sich um „G 10“ handelte. Eine Beschreibung des Fahrers war ihr nicht möglich.

Die Polizei in Biedenkopf bittet um Hinweise: Wem ist der PKW aufgefallen? Wer kann die Schilderungen zur Fahrweise bestätigen oder ergänzen oder die Angaben zum Kennzeichen vervollständigen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06461/92950.

Neustadt: Diebe in Wohnwagen

Am vergangenen Wochenende brachen Diebe auf unbekannte Weise in einen Wohnwagen ein, der in einer Einfahrt in der Hochstraße stand. Mit den entwendeten EC-Karten kauften sie später für über 100 Euro Zigaretten. Der Einbruch ereignete sich zwischen 22 Uhr am Samstag und 23.30 Uhr am Sonntag. Die Kripo in Marburg bittet Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Schockanruf fast erfolgreich

Nachdem eine Marburger Seniorin am gestrigen Donnerstag bereits Wertsachen aus einem Bankschließfach geholt hatte, kamen ihr plötzlich Zweifel. Ein Glück, denn ansonsten wäre sie auf Betrüger reingefallen! Gegen 14 Uhr erhielt sie einen Anruf, in dem geschildert wurde, dass ihre Tochter einen schweren Unfall verursacht hätte.

Zur Abwendung einer Haftstrafe wäre nun eine Kaution fällig, die eine Mitarbeiterin vom Amtsgericht bei der Seniorin abholen würde. Erst als die Seniorin wieder zu Hause war, kontaktierte sie die Polizei. Zu einer Übergabe der Wertsachen kam es somit nicht.

Hinweise auf einen möglichen Abholer konnte bei den darauffolgenden Fahndungsmaßnahmen der Polizei nicht erlangt werden.

Um nicht Opfer der Betrugsmasche zu werden, empfiehlt die Polizei:

Nehmen Sie direkt Kontakt mit dem mutmaßlich betroffenen

Angehörigen auf. Nutzen Sie hierbei ebenfalls die Ihnen

bekannten und bisher benutzten Erreichbarkeiten.

Beenden Sie einfach das Telefonat, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Geld von Ihnen fordert.

Geben Sie keine Details zu Ihren familiären oder finanziellen Verhältnissen preis.

Verhältnissen preis.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn

Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Informieren Sie Freunde und Verwandte über die gängigen Betrugsmaschen.

Betrugsmaschen.

