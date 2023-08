Friedberg: Die Polizei-News

Ober-Mörlen: Twingo beschädigt

Unbekannte haben offenbar ein Loch in die hintere Scheibe der Beifahrerseite eines Twingos geschossen, wodurch die gesamte Scheibe sprang. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Der schwarze Renault stand am Mittwoch (16.08.2023) zwischen 13:30 Uhr und 18:30 Uhr in einer Hofeinfahrt in der Boschstraße. Wem sind verdächtige Personen in diesem Zeitraum aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei Butzbach unter Tel: (06033) 7043-0.

Nidda-Bad Salzhausen: Hakenkreuz gesprüht

Ein Hakenkreuz, SS-Runen und weitere Schmierereien hinterließen Unbekannte im Kurpark. Mit schwarzer Farbe hatten sie die Schriftzüge auf der asphaltieren Fläche des Aufenthalts- und Sitzbereichs angebracht.

Der Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise: Wer kann Hinweise zu den Verursachern geben? Wem sind verdächtigte Personen zwischen Dienstagnachmittag (15.08.2023), 16:00 Uhr und Mittwochmorgen (16.08.2023), 07:00 Uhr im Kurpark Landgrafenteich aufgefallen?

Hinweise erbittet die Friedberger Polizei unter Tel.: (06031) 601-0.

Bad Nauheim: Sporthalle beschmiert

Irgendwann, zwischen dem 24.07.2023 und gestern (17.08.2023) haben Unbekannte die Glastüren und Lampen der Sporthalle „Am Solbecken“ bemalt. Die Polizei beziffert den Schaden mit rund 500 Euro. Hinweise zu den Schmierfinken erbittet die Polizei Bad Nauheim unter Tel: (06032) 9181-0.

Bad Vilbel: Cube-Mountainbike geklaut

Diebe machten sich an der Bahnhof Nordseite an einem Mountainbike zu schaffen. Dort war das Fahrrad zwischen Mittwoch (16.08.2023) und Donnerstag (17.08.2023) mit einem Vorhängeschloss angekettet. Zwischen 17:00 Uhr und 13:00 Uhr knackten die Unbekannten das Schloss und flüchteten samt dem rund 900 Euro teuren Bike.

Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und fragt: Wer kann Hinweise zu den Dieben geben? Wer kann Hinweise zum Verbleib des gelben Cube Analog 22 geben? Hinweise erbittet die Polizei Bad Vilbel unter Tel: (06101) 5460-0.

