Hungen: Radfahrer an Utpher Mühle verunglückt – Polizei sucht Zeugen

Der Fall eines schwerverletzten Radfahrers beschäftigt derzeit die Grünberger Polizei. Die Ermittler suchen dringend nach Zeugen. Am Mittwochabend, gegen 22.45 Uhr entdeckten Passanten auf einem Feldweg zur Utpher Mühle einen Schwerverletzten. Der Mann war nicht ansprechbar, neben ihm lag ein Fahrrad. Rettungssanitäter und eine Notärztin versorgten den Verletzten und brachten ihn in die Gießener Uni-Klinik.

Nach einer Not-Operation befindet sich der 71-Jährige aus Hungen mittlerweile in einem stabilen Gesundheitszustand. Anhand des Verletzungsbildes geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Hungener mit dem Fahrrad stürzte oder aufgrund einer medizinischen Ursache zu Fall kam.

Wann sich der Unfall ereignete und wie lange er dort auf dem Boden lag, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise im Zusammenhang mit dem geschilderten Unfall am Donnerstagabend im Bereich der Utpher Mühle, nimmt die Grünberger Polizei unter Tel: (06401) 91430 entgegen.

Gießen: Diebe im Gymnasium

Auf Beute aus dem Kiosk des Landgraf-Ludwig-Gymnasiums hatten es Diebe abgesehen. Im Zeitraum vom 27.07.2023 (Donnerstag) bis zum gestrigen Donnerstagmorgen hebelten die Täter ein Fenster auf und stiegen ein. Da sowohl die Kasse, als auch der Kioskbestand zu den Sommerferien geleert worden waren, machten die Diebe keine Beute.

Die Aufbruchschäden belaufen sich auf mindestens 200 Euro. Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755 entgegen.

Gießen: Wohnungseinbruch

Über ein aufgebrochenes Fenster stiegen Diebe in ein Haus in der Stephanstraße ein. Die Täter schlugen die Scheibe des lediglich gekippten Fensters ein, entriegelten dieses und kletterten hinein. Im Inneren durchwühlten die Unbekannten Schränke und Kommoden. Nach einer ersten Einschätzung ließen die Diebe verschiedenste Dokumente, EC-Karten, Kleidung und Gutscheinkarten mitgehen.

Zeugen, die die Täter zwischen Dienstagmittag, gegen 12.00 Uhr und Donnerstagmorgen, gegen 08.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 mit der Polizeistation Gießen Süd in Verbindung zu setzen.

Lich-B 457: Zusammenprall fordert Verletzte

Eine Schwer- und einen Leichtverletzten forderte eine Kollision gestern Abend an der Anschlussstelle der Bundesstraße 457 in Richtung Lich und Nieder-Bessingen. Gegen 17.40 Uhr wollte der 27-jährige Fahrer eines Opels von Gießen kommend die Bundesstraße nach links verlassen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Mercedes.

Die 60-jährige Fahrerin im Benz konnte weder ausweichen, noch bremsen und krachte mit dem Opel zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Opel gegen einen an der Einmündung wartenden Sprinter. Der in Grünberg lebende Unfallfahrer erlitt einen Armbruch, seine im Landkreis Marburg-Biedenkopf lebende Unfallgegnerin kam mit Verdacht auf Beinbruch und Verletzungen des Brustkorbes ins Licher Krankenhaus.

Der 61-jährige Sprinterfahrer aus Hungen blieb unverletzt. Rettungswagenbesatzungen übernahmen die Erstversorgung der Verletzten und deren Transport in die Licher Klinik.

Die beiden Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Gesamtblechschaden schätzt die Polizei auf rund 14.000 Euro.

Linden: Heurundballen angesteckt

Auf einem Feld im Bereich der Straße „Auf dem Luh“ und unweit der Grillhütte brannten gestern in den frühen Morgenstunden über 20 Heurundballen. Gegen 05.00 Uhr alarmierte eine Zeugin Feuerwehr und Polizei. Die Brandbekämpfer zogen die brennenden Ballen auseinander und löschten das Feuer.

Derzeit geht die Polizei von vorsätzlicher Inbrandsetzung aus. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat in diesem Zusammenhang in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag im Bereich des Brandortes Personen oder Fahrzeuge beobachtet?

Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Gießen unter Tel.: (0641) 7006-6555.

Gießen: Unfallflucht im Klinik-Parkhaus – Polizei sucht wichtigen Zeugen

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer an einem silberfarbenen Passat zurückließ. Ein Zeuge hinterließ einen Zettel an dem beschädigten Passat, allerdings notierte dieser dort nicht seine Erreichbarkeit. Der Wagen stand am Donnerstag, zwischen 17.00 Uhr und 20.00 Uhr im Parkhaus des Uni-Klinikums auf dem ersten Stellplatz nach der Einfahrtschranke. Vermutlich beim Einfahren in das Parkhaus streifte der Unfallfahrer den Passat an der vorderen Stoßstange.

Der Zeuge hatte dies offensichtlich beobachtet, notierte ein Teilkennzeichen sowie den Fahrzeugtyp und heftete den Zettel an den Passat. Die Polizei sucht den Hinweisgeber als wichtigen Zeugen und bittet ihn sich unter Tel.: (0641) 7006-3555 bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.

Gießen: Unfallzeugen gesucht

Am Donnerstagabend, gegen 21.35 Uhr prallte der Fahrer eines dunklen Passats oder Golfs gegen einen in der Löberstraße geparkten VW Up. Der weiße Kleinwagen stand in Höhe der Hausnummer 21. Ohne sich um den rund 800 Euro teuren Unfallschaden am Up zu kümmern, fuhr der Unfallfahrer in Richtung Berliner Platz davon. Genauere Angaben zum Unfallfahrer oder zum Kennzeichen des dunklen Passats oder Golfs kann ein Unfallzeuge nicht machen.

Dieser Wagen muss an der Front der Beifahrerseite einen frischen Unfallschaden aufweisen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu einem dunklen Passat oder Golf mit einem entsprechenden Unfallschaden machen können, werden gebeten sich unter

Tel.: (0641) 7006-3555 sich bei der Polizeistation Gießen Süd zu melden.

Fernwald-Steinbach: Benz beschädigt und geflohen

Nach einer Verkehrsunfallflucht In der Straße „In der Kirche“, bittet die Gießener Polizei um Mithilfe. Am Donnerstag, zwischen 19.00 Uhr und 19.40 Uhr parkte in Höhe der Hausnummer 17 eine weiße Mercedes E-Klasse. Vermutlich beim Rangieren stieß der flüchtige Unfallfahrer gegen das Heck des Benz und ließ einen Schaden von rund 1.000 Euro zurück.

Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel.: (0641) 7006-3555 entgegen.

