Korbach: Die Polizei-News

Diemelsee: Mitarbeiterinnen von Veterinäramt mit Axt bedroht

Waldeck-Frankenberg (ots) – Am Donnerstagmittag kam es in einem Ortsteil von Diemelsee zu einem Polizeieinsatz, nachdem sich von dort 2 Mitarbeiterinnen des Veterinäramtes des Landkreises Waldeck-Frankenberg gemeldet hatten und angaben, bei der Ausübung einer Amtshandlung von einem Mann mit einer Axt bedroht worden zu sein. Auch sollen sich weitere Familienangehörige gegen die beiden Frauen gerichtet und einer mit Gegenständen in ihre Richtung geworfen haben.

Der Anlass des Besuchs des Veterinäramtes an der Anschrift der Familie war die in Augenscheinnahme eines mehrfach auffällig gewordenen Hundes zur Überprüfung dessen Tierwohls sowie die mögliche Durchführung von Tierschutzmaßnahmen.

Der tatverdächtige 50-Jährige soll dabei zunehmend aggressiver geworden sein und die Mitarbeiterinnen des Landkreises schließlich mit der Axt bedroht haben, die er kurz darauf wieder abstellte.

Durch die zum Ort des Geschehens eilenden Streifen konnte der 50-Jährige in der Nähe des Tatorts festgenommen werden, wobei er mehrfach versuchte, sich der Festnahme zu entziehen. Er wurde für die weiteren polizeilichen Maßnahmen auf die Dienststelle gebracht. Er muss sich nun wegen Bedrohung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Die Ermittlungen dauern an.

Radfahrer durch Hundebisse verletzt – Zeugen gesucht

Bad Wildungen (ots) – Am Dienstag 16.08.2023 gegen 18:45 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Radfahrer die Straße „Am Hahnberg“ in Bad Wildungen-Reinhardshausen als er in Höhe des dortigen Schützenhauses von 2 freilaufenden Hunden angegriffen wurde. Der Radfahrer kam hierdurch zu Fall und erlitt multiple Bissverletzungen.

Ein zufällig anwesender Passant leistete erste Hilfe und gemeinsam konnten die Hunde vertrieben werden. Bei den Hunden soll es sich um graue, kniehohe Tiere mit massivem Kopf und Körperbau gehandelt haben. Ein Besitzer konnte bislang nicht ermittelt werden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden angehalten, sich unter Tel: 05621/70-900 bei der Polizei Bad Wildungen zu melden. Auch wird der Ersthelfer gebeten, seine Personalien bei der Polizei anzugeben, da diese bislang nicht bekannt sind.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen