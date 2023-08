Spontane Aktion an Kraftwerk in Dennhäuser Straße

Kassel-Niederzwehren (ots) – Auf dem Gelände des Kraftwerks in der Dennhäuser Straße in Kassel kommt es aktuell zu einer spontanen Aktion. Die Polizei war gegen 7:30 Uhr informiert worden, dass sich Personen auf dem Dach des Gebäudes des Energieunternehmens befinden.

Die Kasseler Polizei führt erste Gespräche mit den Personen. Nach bisheriger Einschätzung sind an der Aktion fünf Menschen beteiligt, von denen sich zwei abgeseilt haben und drei aktuell noch auf dem Dach aufhalten. Auf einem Banner, das die Personen aufgehängt haben, wird die Energiepolitik thematisiert.

Der Verkehr wird durch die Aktion aktuell nicht beeinträchtigt.

(ots) – Bei der Aktion am Kraftwerk in der Dennhäuser Straße in Kassel hatten sich 5 Personen auf das Dach des Gebäudes des Energieversorgers begeben und ein Banner, das die Energiepolitik thematisiert, gezeigt. Nachdem die Polizei gegen 07:30 Uhr wegen der Aktion gerufen worden war, nahmen die Einsatzkräfte Kontakt zu den beteiligten Personen auf. Im weiteren Verlauf seilten sich 2 Personen am Gebäude ab.

Die 3 verbliebenen Personen auf dem Dach wurden durch die Polizei angesprochen und aufgefordert, das Firmengelände zu verlassen. Daraufhin verließen sie das Dach freiwillig und beendeten die Aktion.

Fünf Personen wurden vorläufig festgenommen und werden zur Personalienfeststellung ins Polizeipräsidium gebracht. Sie müssen sich nun wegen Hausfriedensbruchs verantworten. Derzeit wird geprüft, ob durch die Aktion weitere Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten begangen wurden. Der Straßenverkehr war durch die Aktion nicht beeinträchtigt worden.

44-Jähriger legt Feuer in Mönchebergstraße

Kassel-Fasanenhof (ots) – Zwei Anwohnerinnen haben am Donnerstagnachmittag in der Mönchebergstraße in Kassel durch ihr gedankenschnelles Handeln einen Gebäudebrand verhindert. Die Frauen waren gegen 17 Uhr auf einen Mann aufmerksam geworden, der an einem zweistöckigen Gebäude ein Scheibe zu einer Hobbywerkstatt im Erdgeschoss eingeschlagen hatte und anschließend am Fenster Feuer legte, indem er Unrat ansteckte.

Während der Täter weiter Äste in das immer größer werdende Feuer nachlegte, eilten die Zeuginnen hinzu, sprachen den Mann an und begannen mit einem Feuerlöscher und Wasser den Brand zu löschen. Dadurch konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Gebäude, das im Obergeschoss bewohnt wird, verhindert werden, bis die hinzugerufene Feuerwehr die Nachlöscharbeiten übernahm. Lediglich am Fenster der Werkstatt, in der sich zur Tatzeit niemand aufhielt, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro.

Die Polizei konnte den verwirrt wirkenden 44-Jährigen, der das Feuer gelegt hatte, noch am Brandort festnehmen. Nach Einschätzung der eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes wäre das Haus aufgrund der Holzbestände in der Werkstatt bei einer nur marginal späteren Feststellung und ohne das Einschreiten der Zeuginnen in Vollbrand geraten.

Gegen den 44-jährigen Mann wird nun wegen versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt. Da die psychische Verfassung des festgenommenen Tatverdächtigen bei der Tat eine Rolle gespielt haben könnte, prüfen die zuständigen Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo nun, ob der 44-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen wird.

Die Ermittlungen dauern an.

Unbekannter verpasst Mann Kopfstoß

Kassel-Wilhelmshöhe (ots) – Verletzt durch einen bislang Unbekannten wurde am 18.8.2023 ein 54-jähriger Bahnmitarbeiter im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe. Der Bedienstete erwischte gegen 05 Uhr den Unbekannten beim beschmieren einer Mauer mittels eines Eddingstiftes. Als der 54-Jährige den Schmierfinken auf die Tat ansprach, ging der auf den Bahnmitarbeiter los und verpasste ihm einen Kopfstoß. Anschließend flüchtete der Mann.

Täterbeschreibung:

Der hager wirkende Mann war zwischen 30-40 Jahren alt gewesen sein. Er war bekleidet mit einer schwarzen Basecap, einer dunklen Jacke und einem schwarzen T-Shirt mit weißem Aufdruck. Zudem soll er einen schwarzen Rucksack mit sich getragen haben.

Der Bahnmitarbeiter erlitt durch die Attacke eine Schwellung im Gesicht und musste anschließend ärztlich behandelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin mit mieser Masche

Fuldatal/Kassel (ots) – Mit einer besonders miesen Masche haben bislang unbekannte Täter am Freitag 10.08.2023, eine Seniorin aus Fuldatal-Ihringshausen betrogen. Während ein vermeintlicher Polizist die hochbetagte Frau am Telefon mit einer Lügengeschichte über einen bevorstehenden Einbruch verängstigte, verschaffte sich sein angeblicher Kollege unter dem Vorwand, die Wohnräume auf die Sicherheit zu überprüfen, Zutritt zu dem Haus.

Dabei stahl der Täter unbemerkt eine EC-Karte, mit der kurz nach dem Diebstahl an einem Automaten an der Kasseler Weserspritze ein vierstelliger Bargeldbetrag abgehoben und mehrere Einkäufe in Kasseler Tankstellen bezahlt wurden.

Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo möchten vor dieser Masche warnen und suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Betrüger geben können.

Der Anruf der Betrüger war am Freitag gegen 22 Uhr auf dem Festnetztelefon der Seniorin eingegangen. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich glaubhaft als Polizist aus und erzählte ihr von einer Bande, die für verschiedene Einbrüche in ihrer Nachbarschaft verantwortlich sei und weitere Taten plane, weshalb am Abend bereits sämtliche Straßen von der Polizei abgesperrt wurden. Sie sei in großer Gefahr, das nächste Einbruchsopfer zu werden, weshalb sein Kollege bei ihr nach dem Rechten sehen und das gesamte Haus auf Sicherheit überprüfen werde, so der vermeintliche Beamte.

Das verängstigte Opfer nahm das Angebot dankbar an und ließ den unbekannten Mann, den sie für einen Zivilpolizisten hielt, daraufhin in ihr Haus, das im Wohngebiet zwischen der Veckerhagener Straße und der Grebenstraße liegt. Während sie durch den Täter am Telefon abgelenkt wurde, durchsuchte sein Komplize die Wohnräume und stahl die EC-Karte aus der abgelegten Geldbörse.

Kurz nachdem der falsche Zivilpolizist mit dem Hinweis, dass das Haus nun sicher sei, gegangen war, wurde zwischen 22:40 Uhr und Mitternacht mit der gestohlenen Bankkarte und der noch auf unbekanntem Weg erlangten PIN ein 4-stelliger Betrag an dem Geldautomaten in Kassel abgehoben.

Zudem setzten die Betrüger die EC-Karte in der Nacht zum Samstag für mehrere Einkäufe in Tankstellen im Kasseler Stadtgebiet ein, bevor sie gesperrt wurde.

Von dem Täter, der das Haus durchsuchte, liegt folgende Beschreibung vor:

25-30 Jahre alt, ca. 1,70 Meter groß, kurze schwarze Haare, dunklerer Teint, Brille, weißes T-Shirt mit schwarzem Aufdruck, dunkle Hose, sprach akzentfrei Deutsch.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat in Fuldatal-Ihringshausen oder der Geldabhebung an der Kasseler Weserspitze gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern der EG SÄM der Kasseler Kripo unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen