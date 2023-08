Diebe im ICE belästigen 19-Jährige

Fulda (ots) – Seit gestern Vormittag (17.8.) ermittelt die Bundespolizeiinspektion Kassel in gleich mehreren Fällen gegen 2 Männer aus Niederwerrn im Landkreis Schweinfurt. Die beiden 29- und 32-jährigen Algerier sollen in einem ICE, während der Fahrt von Frankfurt am Main nach Dresden, eine 19-Jährige aus der sächsischen Landeshauptstadt unsittlich berührt haben.

Zudem fuhren beide ohne gültigen Fahrschein. Weiterhin soll einer der Männer während der Fahrt versucht haben, einem anderen Reisenden die Apple Airpods zu stehlen.

Beamte vom Bundespolizeirevier der Domstadt nahmen die beiden algerischen Asylbewerber nach der Ankunft im Bahnhof Fulda vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Bundespolizisten weitere Gegenstände, die offensichtlich aus vorangegangenen Diebstählen stammen.

Hierzu zählten unter anderem eine Spiegelreflexkamera, ein Nokia-Handy sowie ein Damenfahrrad. Die Beamten stellten die Gegenstände sicher.

Im Verlaufe der polizeilichen Maßnahmen zeigten die Männer Entzugserscheinungen, da beide offensichtlich Betäubungsmittel konsumieren. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes kam das Duo mit einem Rettungswagen in das Fulda Klinikum.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen die beiden Männer jeweils ein Strafverfahren, unter anderem wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung, des Diebstahls sowie wegen Erschleichens von Leistungen eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise unter 0561 81616-0 oder über www.bundespolizei.de.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Kassel

Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung an leerstehendem Haus

Schotten (ots) – In der Nacht von Dienstag (15.08.) auf Mittwoch (16.08.) kam es an einem Reihenhaus in der Vogelsbergstraße in Schotten zu einer Sachbeschädigung an der dortigen Haustür. Im Anschluss hielten sich die unbekannten Täter offenbar längere Zeit in dem aktuell leerstehenden Haus auf und konsumierten diverse Alkoholika. Der Gesamtschaden beläuft sich nach derzeitigem Kenntnisstand auf rund 500 Euro.

Durch den Polizeiposten Schotten wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch aufgenommen. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeistation Lauterbach (Tel: 06641 / 971 -0), jeder anderen Polizeidienststelle oder der Onlinewache im Internet unter www.polizei.hessen.de in Verbindung zu setzen.

Sporttasche gestohlen

Bebra (ots) – Aus dem Spind in einer Sporteinrichtung in der Hersfelder Straße stahlen Unbekannte zwischen Mittwoch (16.08.) gegen 20.30 Uhr und Donnerstag (17.08.) gegen 7 Uhr, eine Sporttasche samt Inhalt. Der genaue Wert des Diebesgut ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kostenlose Fahrradcodierung

Hünfeld (ots) – Die Polizeistation Hünfeld bietet am Sonntag (27.08.), in der Zeit von 13 bis 16 Uhr, eine kostenlose Fahrradcodierung auf dem Kirchplatz in Hünfeld (Konrad-Zuse-Museum) an. Anmeldungen sind am Montag von 8-16 Uhr unter Tel: 06652/ 9658-31 möglich.

Eine individuelle Fahrradcodierung kann dazu beitragen, Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern. Aber auch die richtige Sicherung des Rades ist wichtig. Deshalb noch ein paar Tipps ihrer Polizei:

Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser!

Schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an!

Sichern Sie immer Vorder- und Hinterrad!

Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf!



Wichtig! Zur Registrierung benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Was? Kostenlose Fahrradcodierung

Wann? Sonntag (27.08.), von 13 bis 16 Uhr

Wo? Kirchplatz in Hünfeld (Konrad-Zuse-Museum)

Anmeldungen? Ab Montag (21.08.), 8 bis 16 Uhr unter 06652/9658-31

Versuchter Rollerdiebstahl

Fulda. Unbekannte Täter versuchten in der Nacht zu Donnerstag (17.08.) einen Roller des Herstellers Piaggio zu entwenden. Das Zweirad war im Hof eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Waldschlösschen“ abgestellt.

Es entstand Sachschaden von rund 50 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Münzautomat versucht aufzubrechen

Fulda. Ein bislang Unbekannter fuhr in der Nacht zu Freitag (18.08.), gegen 0 Uhr, mit einem Fahrrad in ein Parkhaus in der Lindenstraße. Dort versuchte er mit Gewalt einen Münzautomaten aufzubrechen, was ihm jedoch nicht gelang. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca 30 Jahre, dunkle Haare, südländisches Erscheinungsbild.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Apotheke

Hünfeld. Eine Apotheke in der Straße „Niedertor“ war zwischen Mittwochabend (16.08.) und Donnerstagmorgen (17.08.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln eines Fensters im Obergeschoss verschafften sich diese Zutritt zum Inneren und entwendeten unter anderem Bargeld im unteren vierstelligen Bereich.

Derzeitigen Erkenntnissen nach flohen die Langfinger im Anschluss durch eine Kellertür in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Fulda. Auf bislang unklare Art und Weise gelangen Einbrecher am Donnerstag (17.08.), zwischen 9.30 Uhr und 15.15 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Birkenallee. Mit Bargeld im unteren vierstelligen Bereich flüchteten sie. Es entstand Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Handy entwendet

Fulda. Eine 25-jährige Frau wurde am Donnerstagabend (17.08.), gegen 18 Uhr, von einem unbekannten Mann auf einer Treppe im Bahnhofsgebäude angerempelt. Kurz darauf stellte sie fest, dass ihr Mobiltelefon im Wert von rund 400 Euro durch diesen aus der Tasche ihres Kleides entwendet wurde.

Sie beschreibt den Mann wie folgt: älter als 25 Jahre, circa 180 cm groß, schlanke Statur, braunes Haar, bekleidet mit einem roten Pullover und einer Jeanshose.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallmeldung für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Rotenburg (ots) – Am Donnerstag (17.08.) gegen 13.30 Uhr, befuhr ein Audi-Fahrer aus Rotenburg die Straße „Zum Güterbahnhof“ aus Richtung B 83 kommend. Derzeitigen Erkenntnissen nach streifte dieser beim Linksabbiegen vor dem Zentralen Busbahnhof vermutlich einen dort auf der Fahrbahn befindlichen 7-jährigen Jungen aus Rotenburg.

Dieser wurde leicht verletzt. Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich an die Polizeistation Rotenburg unter Tel: 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

