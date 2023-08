Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw; Polizei sucht Zeugen

Zwischen Montag 09.00 Uhr und Donnerstag 10.00 Uhr ist in der Straße Südring in Eschwege ein schwarzer Renault Twingo von unbekannten Tätern im Bereich der Motorhaube mit einem „X“ zerkratzt worden. Der entstandene Schaden wird hier auf 1.500 Euro beziffert.

Ein weiterer Pkw wurde zwischen vergangenen Samstag 16.00 Uhr und Donnerstag 17.30 Uhr in der Marktstraße in Wanfried von Unbekannten beschädigt. Bei dem Pkw handelt es sich um einen grauen Land-Rover „Defender“, bei dem eine Beschädigung am Spiegel verursacht wurde. Der Schaden liegt bei 200 Euro. Hinweise in den Fällen unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf ist ein roter Mercedes A-Klasse von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Mercedes stand zur Unfallzeit, Donnerstag zwischen 15.30-16 Uhr, auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes in Bad Sooden-Allendorf geparkt.

Bei dem Mercedes ist hinten rechts der Stoßfänger beschädigt worden. Der Schaden beziffert sich auf 750 Euro. Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0 an die Polizei in Eschwege.

Räuberischer Diebstahl; Polizei sucht Zeugen

Ein 59-jähriger Mann aus Sontra ist am frühen Freitagmorgen gegen 04.30 Uhr in Eschwege den eignen Angaben zu Folge von drei Männern bedroht und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen worden. Der Mann schilderte, dass er zunächst von zwei Tätern in der Marktstraße, zwischen den Gaststätten Zille und Wiener Cafe`, angesprochen worden und bedroht worden sei. Dann sei noch ein weiterer Mann hinzugekommen und habe die beiden jüngeren Männer bei der Tatausführung unterstützt.

Auf diese Weise sollen die Täter von dem 59-Jährigen einen Bargeldbetrag in Höhe von 250 Euro erbeutet haben, den der 59-Jährige ihnen aushändigte. Anschließend seien die Täter gemeinschaftlich in Richtung Marktplatz davon gegangen.

Täterbeschreibung:

die beiden ersten Männer waren zw. 19 und 22 Jahren alt, ca. 180 cm groß und hatten ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Der später hinzukommende Mann war etwa 55 Jahre alt, hatte ebenfalls ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild und hatte dunkelgraues Haar.

Die Polizei in Eschwege hat Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise in dem Fall unter 05651/925-0.

Konflikt unter Lkw-Fahrern

Ein aus Stade stammender 41-jähriger Lkw-Fahrer hat am Donnerstagnachmittag um kurz nach 15.00 Uhr die Polizei zu Hilfe gerufen, nachdem der Mann kurz zuvor mit einem Berufskollegen in Streit geraten war. In Folge dessen sei es seitens des anderen Mannes auch zu Bedrohungen und Handgreiflichkeiten gegenüber dem 41-Jährigen gekommen.

Hintergrund war ein nicht näher bekannter Vorfall zwischen den Lkw-Fahrern auf der Autobahn A 44. Bei einem Imbiss in der Kasseler Straße in Oetmannshausen waren sich die beiden Männer zufälligerweise erneut begegnet, woraufhin es zu dem Konfliktgespräch mit den Handgreiflichkeiten kam. Die Polizei hat in dem Fall Ermittlungen wegen Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen.

Rentner erleidet Schwächeanfall und verunfallt

Heute Morgen ist ein 89-jähriger Autofahrer aus dem Ringgau aufgrund eines medizinischen Notfalls verunfallt und mit zwei Autos und anschließend noch mit einer Mauer kollidiert. Gegen 10.30 Uhr ereignete sich der Unfall in Wehretal-Reichensachsen auf der Landstraße bzw. im Bereich der Einfahrt zum dortigen Aldi-Einkaufsmarkt.

Wie die Beamten der Polizei Eschwege berichten, wollte der Senior zur besagten Zeit mit seinem Auto vom Parkplatz des Aldi-Marktes auf die Landstraße einfahren. Hierbei erlitt er dann einen Schwächeanfall und verlor in der Folge dann die Kontrolle über sein Auto.

Der Senior fuhr dann unkontrolliert über den Parkplatzbereich, wo er noch zwei dort abgestellte Pkw touchierte und fuhr dann von der Parkplatzeinfahrt mehr oder weniger geradeaus über die Landstraße und kam dann an der gegenüberliegenden Straßenseite an einer Mauer zum Stillstand. Die hinzugezogenen Kräfte des Rettungsdienstes versorgten den 89-Jährigen zunächst vor und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus.

Sowohl das Auto des Verursachers als auch ein weiterer Pkw sind bei dem Unfall so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass diese Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Der Schäden an den Fahrzeugen sind noch nicht abschließend beziffert, belaufen sich nach ersten Schätzungen aber auf einen Betrag im höheren 4-stelligen Bereich. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr an der Unfallstelle im Einsatz.

Im Begegnungsverkehr Außenspiegel abgefahren

Auf der Landesstraße L 3300 kam es heute Morgen zu einem Unfall im Begegnungsverkehr. Gegen 10.39 Uhr befuhr ein 23-Jähriger Autofahrer aus Wolfhagen die L 3300 von Oberdünzebach in Richtung Weißenborn, in der Gegenrichtung war ein 53-jähriger Autofahrer aus Wehretal unterwegs.

Im Bereich einer Kurve berührten sich die beiden Fahrzeuge im Begegnungsverkehr an ihren jeweiligen linken Außenspiegeln, die dabei zu Bruch gingen. Die Schäden sind noch nicht abschließend beziffert.

WhatsApp-Betrug erfolgreich

Eine 68-jährige Frau aus Witzenhausen ist gestern Nachmittag mittels WhatsApp-Betrug um einen vierstelligen Geldbetrag betrogen worden. Die Frau erhielt über den Messenger-Dienst eine Nachricht der „vermeintlichen Tochter“ die vorgab, ein „Problem“ mit dem Handy zu haben und keine Online-Überweisung vornehmen zu können.

Die 68-jährige überwies dann einen Betrag von knapp 2000 Euro an einen unbekannten Empfänger in dem guten Glauben, dass für ihre Tochter zu tun. Letztlich stellte sich das Ganze als Betrug heraus.

Tipps:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab

Fragen Sie bei den Ihnen bekannten Personen (Tochter/ Sohn) unter der alten bekannten Nummer nach

Seien Sie grundsätzlich misstrauisch gegenüber Geldforderungen egal, ob per Post, per E-Mail, Telefon oder Messenger-Dienste

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihrer Nachrichtendienste

Informieren Sie Ihre (älteren) Angehörigen über die Betrugsmasche

Polizei Witzenhausen

Alkoholisiert auf Grundstück gegen Pkw gefahren

Einer Blutentnahme unterziehen musste sich gestern eine 65-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen. Die Frau war gegen 15.50 Uhr mit ihrem Wagen aufgefallen, als sie in Unterrieden in der Ludwigsteinstraße unterwegs war und auf ein Privatgrundstück fuhr. Dabei fuhr die Frau dann auch noch gegen ein anderes Fahrzeug.

Als die Polizei, von Zeugen verständigt, um kurz nach 16.00 Uhr hinzukam und die Dame kontrollierte, stellte sich heraus, dass die Frau getrunken hatte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille Alkohol. Daraufhin musste die Frau eine Blutprobe abgeben.

Gegen sie wird nun wegen der Trunkenheitsfahrt strafrechtlich ermittelt.

