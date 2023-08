Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge (Foto)

Ramstein-Miesenbach (ots) – Am heutigen Freitag kommt es gegen 09:50 Uhr auf der Landstraße zwischen Landstuhl und Ramstein zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Hondafahrer aus dem Landkreis Kaiserslautern war in Richtung Ramstein unterwegs.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verlor er auf gerader Strecke aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto, geriet in den Gegenverkehr und kollidierte mit einer 49 -jährigen Toyotafahrerin aus der Verbandsgemeinde Weilerbach.

Beide Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht, ein Rettungshubschrauber landete unweit der Unfallstelle. Der schwer verletzte Hondafahrer schwebt derzeit noch in Lebensgefahr.

Zur Unfallaufnahme wurden ein Gutachter hinzugezogen. Die Landstraße war bis 14:00 Uhr vollgesperrt, was zu Verkehrsbeeinträchtigungen führte. Die Ermittlungen dauen an. |pilan

Kollision auf Ampel-Kreuzung

Weilerbach (ots) – Mehrere tausend Euro Schaden, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagmorgen in der Rummelstraße in Weilerbach. Ein 18-Jähriger war mit seinem Auto auf der Rummelstraße unterwegs und wollte links auf die Hauptstraße abbiegen.

Dabei kreuzte er die Fahrbahn eines entgegenkommenden 43-jährigen Autofahrers, der geradeaus in die Rummelstraße fahren wollte. In der Kreuzungsmitte kollidierten die beiden

Fahrzeuge. Die Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Der Schaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. |gus

11 Parkverbotsschilder gestohlen

Hochspeyer (ots) – In der Nacht vom 15.08.2023 auf den 16.08.2023 wurden in der Weiherstraße in Hochspeyer durch unbekannte Täter 11 Parkverbotsschilder gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 in Kontakt zu treten. |gus

Kaiserslautern

Mann meldet randalierende Ehefrau

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zu Freitag meldet ein 36-Jähriger der Polizei, dass seine Ehefrau alkoholisiert sei und die Einrichtung der Wohnung zertrümmern würde. Nachdem die Beamten mit dem Paar sprechen konnte, verließ die Ehefrau freiwillig die Wohnung und wurde zu einer Freundin gebracht.

Wenige Stunden später mussten die Polizisten allerdings erneut die Adresse aufsuchen,

da die Frau offenbar mit dem Taxi zurückgekehrt war und sich die Eheleute streitsuchend und uneinsichtig verhielten. Weil die 37-Jährige nicht zu beruhigen war, wurde sie in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab 1,81 Promille. |gus

Polizeibeamte bespuckt und beleidigt

Kaiserslautern (ots) – Ein 22-Jähriger beleidigte und bedrohte am Donnerstagabend in der Fruchthallstraße einen Passanten. Als die Polizei hinzukam und ihm einen Platzverweis erteilte, beleidigte er auch die Beamten fortwährend. Da der Mann dem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam, wurde er gefesselt und sollte in Gewahrsam genommen werden.

Auf dem Weg in die Zelle spuckte der 22-Jährige gezielt in Richtung der Beamten und versuchte, einem Polizisten eine Kopfnuss zu geben. Dem offensichtlich unter Alkohol-und Betäubungsmitteleinfluss stehenden jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Auf ihn kommen jetzt unter anderem Anzeigen wegen Beleidigung, Bedrohung, versuchter Körperverletzung und Widerstand zu. |gus

13-Jährige löst Polizeieinsatz aus

Kaiserslautern (ots) – Am Mittwoch 16.08.2023 ging bei der Polizei ein Anruf ein, dass es am Rathausplatz zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, machten zwei 13-jährige Mädchen auf sich aufmerksam. Zwischen den beiden war es demnach zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen.

Im weiteren Verlauf habe eine der beiden eine Zigarette an der Schulter der Geschädigten ausgedrückt. Die Beamten nahmen eine Anzeige auf und brachten die Kinder im Anschluss zu ihren Eltern. |gus

Dreister Ladendieb überführt

Kaiserslautern (ots) – Ein dreister Ladendieb war am Donnerstagabend in der Innenstadt unterwegs. Der 27-Jährige tauschte in der Umkleidekabine eines Bekleidungsgeschäfts in der Innenstadt seinen Pullover gegen eine Jacke aus.

Im Anschluss hing er seinen Pullover auf einen Kleiderhaken und wollte den Anschein

erwecken, das Kleidungsstück nach Anprobieren zurückbringen zu wollen. Der Schwindel wurde jedoch durch den Ladendetektiv erkannt und der Dieb ertappt. Neben einer Anzeige erwartet ihn nun ein lebenslanges Hausverbot in der Filiale. |gus

Schockanruf: Rentnerin um mindestens 40.000 Euro betrogen

Kaiserslautern (ots) – Bargeld im Wert von mindestens 40.000 Euro hat eine 66-Jährige Betrügern übergeben. Die Frau erhielt am Mittwoch einen sogenannten Schockanruf. Am Telefon teilte ihr ihre angebliche Tochter in weinender und aufgelöster Stimme mit, dass sie einen Unfall hatte. Anschließend wurde das Telefonat an einen vermeintlichen Polizisten übergeben. Die Betrüger forderten eine „Kaution“ von der Dame, damit ihre Tochter nicht in Untersuchungshaft müsse.

Die Höhe der Kaution wurde auf 40.000 Euro festgesetzt, nachdem die Rentnerin angab, den Betrag in Bargeld bezahlen zu können. Zur Geldübergabe wurde ein Treffpunkt in der Innenstadt vereinbart. Auf dem St.-Marien-Platz übergab die 66-Jährige am Nachmittag das Geld einem männlichen Abholer.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise: Wer hat gegen 15 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht und erkennt den Abholer des Geldes wieder.

Der Verdächtige ist circa 1,70 Meter groß, er hat schwarze kurze Haare und einen linksseitigen Seitenscheitel. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |gus