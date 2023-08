Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(lo) – Auf dem Weg zur Arbeit ist ein 24-Jähriger am Donnerstag 17.08.2023 gegen 05:20 Uhr in der Kaiserstraße, von einer 6-köpfigen Gruppe mit Glasflasche und Elektroschocker überfallen sowie geschlagen, getreten und beraubt worden. Die Täter sind flüchtig.

Der Geschädigte war in der Kaiserstraße Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Plötzlich versperrten ihm insgesamt 6 Männer den Weg und forderten Bargeld. Der 24-Jährige kam der Forderung nicht nach, woraufhin ihn einer der Täter mit einer Bierflasche auf den Kopf schlug und ein anderer ihn mit einem Elektroschocker zu Boden brachte.

Am Boden liegend traten und schlugen die Täter auf den Geschädigten ein. Dann nahmen sie seine mitgeführten Wertsachen an sich und flüchteten in unbekannte Richtung.

Eine aufmerksame Passantin bemerkte den am Boden liegenden, verletzten 24-Jährigen. Sie alarmierte Einsatz- und Rettungskräfte. Der junge Mann wurde erst versorgt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Männlich, ca. 18-20 Jahre, etwa 1,74 m groß, schlanke Statur, Vollbart, mittellange schwarze Haare, rote Jacke (Marke: Nike), schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe.

Täter 2 (mit Glasflasche): Männlich, ca. 20-25 Jahre, ca. 1,50 m groß, schlanke Statur, mittellange schwarze Haare, schwarze Kapuzenjacke, schwarze Jogginghose.

Täter 3: Männlich, ca. 25-30 Jahre, etwa 1,76 m groß, schlanke Statur, kurze Haare,

Dreitagebart, dunkelrote Jacke, schwarze Jogginghose.

Täter 4: Männlich, ca. 20-25 Jahre, ca. 1,62 m groß, schlanke Statur, mittellanger Bart.

Täter 5: (mit Elektroschocker) Männlich, ca. 20-25 Jahre, ca. 1,70 m groß, schlanke Statur, dunkelblaue Sportjacke mit Kapuze, schwarze Hose, Handschuhe.

Täter 6 (mit rot-weißem Fahrrad): Männlich, ca. 18-20 Jahre, ca. 1,56 m groß, schlanke Statur, mittellange schwarze Haare, rote Jacke, schwarze Jogginghose.

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in der Sache aufgenommen.

Zeugen die sachdienliche Angaben zu den bislang unbekannten Tätern/Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 069/755-51499 zu melden.

