Neustadt: Freilaufende Pferde an Bahnstrecke zwischen Mußbach und Haßloch

Neustadt an der Weinstraße – Kurz vor 13:00 Uhr am frühen Donnerstagnachmittag (17.08.2023) betätigte sich die Feuerwehr als Cowboy. Eine Bürgerin informierte, dass an der Bahnstrecke zwischen Mußbach und Haßloch mehrere Pferde frei herumliefen. Da nicht genau klar war, wo sich die Einsatzstelle befindet, wurde auch die Feuerwehr Haßloch zur Unterstützung verständigt.

Vier Minuten nach Eintreffen der ersten Kräfte aus Mußbach konnten zwei Pferde gesichtet werden. Wenige Minuten später waren auch die beiden anderen Ausbüxer gesichtet. Alle vier grasten gemütlich am Bahndamm und den Wingertszeilen. Die Einsatzkräfte leinten die Pferde mit Arbeitsleinen an und führten sie wieder problemlos auf ihre Koppel zurück. Das Schlupfloch an der Koppel sicherten die Einsatzkräfte ab, sodass ein erneuter Ausflug verhindert wird. Augenscheinlich ist die Koppel mutwillig geöffnet worden. Da das Auffinden der Tiere und die unkomplizierte Rückführung auf die Koppel gut funktionierte mussten die Einsatzkräfte aus Haßloch nicht mehr eingreifen und konnten die Alarmfahrt abbrechen. Während des laufenden Einsatzes fuhren die Lokführer auf Sicht sodass jederzeit ein Nothalt möglich war.

Im Einsatz standen 10 Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen des Löschzug Mußbach, die Feuerwehr Haßloch mit vier Fahrzeugen sowie die Landes- und Bundespolizei.